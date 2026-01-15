Los productos que más han subido En el último mes Turismo nacional 19,4%

Turismo internacional 11,4%

Vuelos internacionales 10%

Vuelos nacionales 8,5%

Carne ovino y caprino 4,1% En lo que va de año Joyería y bisutería 31,6%

Huevos 31,3%

Recogida de basura 30,3%

Transporte combinado 26,7%

Carne de vacuno 17,2% En el último año Joyería y bisutería 31,6%

Huevos 31,3%

Recogida de basura 30,3%

Transporte combinado 26,7%

Carne de vacuno 17,2%

Los artículos de joyería y bisutería, impulsados por el coste del oro y la plata; los huevos, que sufren el impacto de la gripe aviar; y la recogida de basuras, que han subido por la introducción de nuevas tasas en las ciudades, fueron los productos que más se encarecieron a lo largo de 2025, con subidas que superaron el 30% respecto al año anterior. En cambio, el aceite de oliva fue el producto que más se abarató, al registrar un descenso del 31,6% frente a lo que costaba en diciembre de 2024.

Es el único producto, sin embargo, que ha bajado significativamente en la cesta de la compra, según los datos definitivos de inflación, en un año en el que los precios en su conjunto aumentaron un 2,9%, una décima más que en 2024, aunque por debajo de los tres años inmediatamente anteriores.

Esto implica que, aunque ya parecen superadas las tensiones inflacionistas que se desataron en 2022 y que llevaron al Índice de Precios al Consumo (IPC) a sus cotas más elevadas en cuatro décadas, la inflación en España continúa en tasas elevadas, muy por encima del 2% que el Banco Central Europeo marca como objetivo para la eurozona y que sí se ha logrado en 2025 para el conjunto de los países que comparten el euro.

De hecho, todos los grupos de gasto de la cesta de la compra se encarecieron el año pasado, sobre todo la vivienda y los suministros asociados a ella, que cuestan un 5,7% más, en buena parte por la subida de la luz: el precio de la electricidad aumentó otro 2% en diciembre y cierra el año con un incremento acumulado del 12,6%. También repuntó con fuerza el coste de la hostelería, un 4,6%, sobre todo por el aumento del precio de los hoteles, un 8,7% a lo largo de 2025.

En cuanto a los alimentos, el grupo de productos con más peso en el gasto de las familias españolas, se encarecieron un 3%, con incrementos notables no solo en los huevos, que se disparan un 31,3% por el impacto de la gripe aviar, sino también en la carne de vacuno, que subió un 17,2%, en el café, que repunta más de 16%, o en el chocolate, que cuesta casi un 13% más.

En diciembre, los alimentos no subieron apenas a pesar de las celebraciones navideñas, aunque hubo incrementos en productos concretos, como la carne de oveja, las verduras o el pescado. Con todo, lo que más se encareció en el último mes del año fue el turismo: los paquetes de viajes aumentaron de precio casi un 15%, aunque los nacionales se dispararon un 19,4% respecto a noviembre, y los vuelos subieron un 9,5%, especialmente los internacionales. También tiró del IPC el repunte de la electricidad y de los cigarrillos, cuyo precio aumentó un 2,8%.

En el otro lado de la balanza, lo que más frenó los precios en diciembre fue la fruta, que bajó más de un 3%, así como los juegos y juguetes, que en conjunto bajaron un 2,5% en la recta final de la campaña navideña. Y también contribuyeron a moderar el IPC los carburantes, que cerraron el año con descensos: la gasolina bajó un 1,6%, de forma que acumula una caída en 2025 del 3,5%, mientras que el gasóleo se abarató un 1,9% y cuesta ahora un 1,1% menos que al cierre de 2024.

En el conjunto del año, las mayores bajadas, al margen del aceite de oliva, se observan en los hidrocarburos licuados, que se han abaratado casi un 7% gracias al descenso en el precio de la bombona de butano, con tres rebajas consecutivas a lo largo de 2025. También han bajado los artículos tecnológicos: los televisores y otros equipos audiovisuales cuestan un 6% menos, los móviles, un 5,3% menos, y los ordenadores, un 4,9% menos. Y entre los alimentos, el azúcar, que se paga un 5,5% más barato que al terminar 2024.

Los productos que más han bajado En el último mes Juegos y aficiones -4,7%

Hoteles, pensiones -4,7%

Combustibles líquidos -4,1%

Frutas frescas -3,6%

Bebidas espirituosas -3,3% En lo que va de año Aceite de oliva -31,6%

Hidrocarburos licuados -6,9%

Equipos audiovisuales -6%

Juegos y aficiones -5,7%

Azúcar -5,5% En el último año Aceite de oliva -31,6%

Hidrocarburos licuados -6,9%

Equipos audiovisuales -6%

Juegos y aficiones -5,7%

Azúcar -5,5%

La cesta de la compra básica Para ilustrar cómo impacta la subida de la inflación en los bolsillos de los ciudadanos, DatosRTVE ha seleccionado 15 productos básicos de consumo habitual, que se encuentran entre los más consumidos y los que más gasto suponen para la mayoría de las familias. Los siguientes gráficos muestran cómo han variado sus precios respecto al mismo mes del año pasado o respecto al mes anterior, según se prefiera, así como su evolución en los últimos cinco años. CARDS INFLACIÓN cesta_compra_2025 Evolución anual de precio de la cesta bÃ¡sica Los productos que seguimos mes a mes en DatosRTVE Variación anual Variación mensual Carne 0,4% â–² Pescado y marisco 0,9% â–² Prendas de vestir -1% â–¼ Calzado -0,3% â–¼ Carburantes coche -1,7% â–¼ PeluquerÃ­as y estÃ©tica 0,2% â–² Pan 0,1% â–² Leche entera 0,2% â–² Aceite de oliva 1% â–² Frutas frescas -3,6% â–¼ Legumbres y verduras 3,9% â–² Productos de limpieza -0,4% â–¼ Productos farmacia -0,3% â–¼ Servicios veterinarios 0,1% â–² Restaurantes, cafÃ©s 0,3% â–² Prod. de aseo personal -0,1% â–¼ Carne 6,1% â–² Pescado y marisco 2% â–² Prendas de vestir 0,2% â–² Calzado 0,1% â–² Carburantes coche -2,3% â–¼ PeluquerÃ­as y estÃ©tica 3,7% â–² Pan 0,4% â–² Leche entera 5,2% â–² Aceite de oliva -31,6% â–¼ Frutas frescas 5,2% â–² Legumbres y verduras 7,3% â–² Productos de limpieza 0,3% â–² Productos farmacia 0,3% â–² Servicios veterinarios 3,7% â–² Restaurantes, cafÃ©s 4,2% â–² Prod. de aseo personal 0,1% â–² Esta cesta de la compra reducida incluye alimentos como la leche, el pan o el aceite de oliva, que no solo son de los más frecuentes en las cocinas españolas, sino que a partir de 2022 registraron fuertes subidas de precio. Algunos de ellos han vuelto a encarecerse a lo largo de 2025, como las legumbres y verduras, que se dispararon por encima del 7%; la carne, que subió más de un 6%; o la leche, que repuntó más de un 5%. En cambio, el pescado y el marisco subieron moderadamente, el pan apenas se encareció y el aceite de oliva registró el mayor descenso de toda la cesta de la compra, con una caída del precio del 31,6%, el segundo año consecutivo en el que se abarata. También se incluyen los carburantes, que en 2021 y 2022 tuvieron alzas muy elevadas, pero que a lo largo de 2024 y 2025 siguieron descendiendo de precio: un 3,5% la gasolina y un 1,9% el gasóleo. Otros productos, que en un primer momento no sufrieron la espiral inflacionista, en el último año tuvieron subidas notables, lo que refleja la distinta manera en que cada sector trasladó el aumento de los costes que inicialmente desencadenó el incremento de los precios energéticos y las reverberaciones de ese impacto a toda la economía. Así, por ejemplo, los veterinarios y las peluquerías subieron en 2025 un 3,7%, mientras que los precios de restaurantes y bares volvieron a aumentar por encima del 4%. La ropa y el calzado, mientras tanto, mantienen sus precios relativamente estables en los últimos años, con picos en función de las temporadas.

Los suministros esenciales Además de la cesta de la compra básica, las familias tienen que asumir cada mes el coste de una serie de suministros básicos que incluyen desde la vivienda y todos los gastos asociados, como la luz, el agua o el gas, hasta la conexión del teléfono móvil, una herramienta prácticamente imprescindible para los ciudadanos en la sociedad actual. La variación de los precios de esos suministros esenciales, ya sea respecto al mes anterior o respecto al año anterior, se refleja en los siguientes gráficos. CARDS INFLACIÓN cesta_compra_2025 Evolución anual de precio de los suministros Los productos que seguimos mes a mes en DatosRTVE Variación anual Variación mensual Uso de vehÃ­culos -0,8% â–¼ Gas -0,2% â–¼ Alquiler de vivienda 0,2% â–² Suministro de agua 0% = Gastos comunitarios 0,3% â–² Electricidad 2% â–² Transporte en autobÃºs 0,1% â–² Servicios tlf. mÃ³vil 0% = Plataformas de TV 0,7% â–² Uso de vehÃ­culos 0,4% â–² Gas 0,4% â–² Alquiler de vivienda 2,4% â–² Suministro de agua 1,7% â–² Gastos comunitarios 2,7% â–² Electricidad 12,6% â–² Transporte en autobÃºs 6,7% â–² Servicios tlf. mÃ³vil -0,6% â–¼ Plataformas de TV 2,5% â–² En esta selección, destacan el gas y la electricidad, dos productos con gran peso en los gastos de los hogares -la luz es el segundo mayor gasto de las familias, más de un 3% de su presupuesto anual- y que han alcanzado máximos históricos en sus precios durante los últimos años. Después de dos años de subidas espectaculares, con incrementos mensuales superiores al 100% en la luz y al 25% en el gas, en 2023 registraron descensos significativos, pero en 2024 y 2025 han vuelto a la senda alcista. Así, en 2025 la electricidad subió más de un 12% y el gas, un 2%. En cuanto a otros suministros, el alquiler, los gastos de la comunidad para quienes son propietarios, el móvil o el suministro de agua apenas registraron subidas hasta 2023, cuando empezaron a reflejar la deriva inflacionista de la economía. Así, en 2025, la cuota de la comunidad y los alquileres se encarecieron de nuevo más de un 2%, las suscripciones a plataformas de radio y televisión subieron un 2,5% y el transporte en autobús se disparó cerca de un 7%. Por el contrario, los servicios de telefonía móvil bajaron otra vez, un 0,6% a lo largo del año.