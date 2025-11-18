El precio de la bombona de butano sigue a la baja: cae un 5% hasta los 15,46 euros

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano bajará un 4,97% a partir de este martes con respecto al precio fijado en la última revisión, hasta los 15,46 euros, sumando su tercer descenso consecutivo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el descenso de esta última revisión se debe a la bajada en los fletes (-14,9%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+0,23%), a pesar del incremento de las cotizaciones de las materias primas (+6,4%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La revisión está limitada al 5% El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Fin de mes Fin de mes en Radio 5 - El butano en España - Escuchar audio Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.