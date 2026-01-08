El tiempo de este jueves 8 de enero: calor en aumento y viento al acecho en la Península

La jornada de este jueves 8 de enero estará marcada por un ascenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares, más acusado en el nordeste y en las mínimas. Este aumento térmico vendrá acompañado de viento fuerte, con rachas muy intensas en Galicia, el Cantábrico, las montañas del tercio norte y algunos puntos del interior de la fachada oriental, sin descartar episodios puntuales en el litoral mediterráneo.

Mapa con las temperaturas máximas de este jueves 8 de enero El Tiempo RTVE

Predominará un tiempo anticiclónico, lo que favorecerá la estabilidad en gran parte del país. No obstante, los cielos estarán en muchos casos nubosos o cubiertos, excepto en el litoral mediterráneo y, especialmente, en el sureste peninsular, donde se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas. El paso de un frente dejará precipitaciones en el noroeste, sobre todo en Galicia, donde se prevén los mayores acumulados, especialmente en su mitad occidental. También podrían registrarse lluvias débiles en el resto del cuadrante noroeste y en el Cantábrico.

Mapa de previsión del tiempo para este jueves 8 de enero Tiempo RTVE

La cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.600 metros en las montañas del extremo norte, subiendo a lo largo del día hasta los 1.600–1.900 metros. En Canarias, habrá intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el este de las islas montañosas, tendiendo a despejar de este a oeste.

Se formarán nieblas matinales en zonas de ambas mesetas, el interior de Galicia y, al final del día, en áreas altas del centro peninsular. Las temperaturas subirán de forma notable, especialmente en el tercio oriental y Baleares, con aumentos destacados de las mínimas. Las heladas perderán intensidad y quedarán restringidas a zonas altas del interior y al Pirineo. El viento será de componente oeste, moderado en general y fuerte al final del día; en Canarias continuará el alisio, con tendencia a amainar.