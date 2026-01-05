La borrasca Francis trae nieve, lluvia y temperaturas gélidas a la tarde de Reyes y afecta a las carreteras
- El temporal de nieve y lluvia afecta a varias carreteras de la red principal
- Once comunidades autónomas en nivel naranja, en la tarde de Reyes más fría
El temporal de nieve afecta este lunes a 27 carreteras en distintos puntos del país. Siete de esas vías pertenecen a la red principal y se han cerrado al tráfico cinco carreteras en distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro.
Entre las que están cerradas al tráfico por intransitables a causa de la nieve están la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-4025 y la A-395, en Sierra Nevada (Granada); la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati, ambas de Navarra; y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).
También hay afecciones en carreteras andaluzas, en este caso debido a las lluvias. En Cádiz se mantienen con aviso rojo varias vías: CA-3101, en Macharnudo Alto; CA-3102, en Jerez de la Frontera; CA-3113, en El Portal; CA-3400, en Rincones; CA-4107, en Torrecera; CA-8200, en San Pablo de Buceite; y CA-9208 y CA-9209, en Algeciras. Y en Málaga están cortadas las carreteras A-7057, en Estación; la MA-3304, en Alhaurín el Grande; la MA-5401, en Casarabonela; y la MA-5403, Ardales.
En nivel rojo a causa de la nieve, con uso obligatorio de cadenas y restricción de autobuses y vehículos pesados y restricción temporal de velocidad a 30 km/h se encuentran, en Almería, la AL-3102, a la altura de Velefique; la AL-4404, en Aulago; y la AL-5407, en Bacares. En Asturias la AS-348, en Centelanes; y en Salamanca la SA-203, en Peña de Francia.
En la N-234 en Calamocha (Teruel) se encuentran en nivel amarillo, con una restricción temporal de velocidad a 60 km/h y a vehículos pesados. Transitables con precaución y con prohibición de adelantar vehículos pesados están con nivel verde, en Zaragoza, la N-211, en Playas de Chacón; la N-234, en Daroca; y la N-330, en Mainar.
En Ávila están con nivel verde la N-110, en Puerta de Tornavacas y la N-502, en Menga; en Salamanca la N-501, en Cantaracillo; y en Castellín la N-232, en Segona del Riu. Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
Problemas también en la AP-2 en La Almolda (Zaragoza) y Candasnos (Huesca), la A-2 en Ariza (Zaragoza) y Fraga (Huesca), la A-23 Paniza (Zaragoza), la A-50 San Pedro del Arroyo (Ávila), la M-45 en Vallecas (Madrid) y la M-50 en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), todas en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados.
Once comunidades autónomas en alerta, Cantabria en nivel naranja
Las nevadas mantienen en alerta amarilla a diez comunidades autónomas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, ambas Castillas, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. La semana arranca, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.
Durante la noche ha nevado de forma copiosa en el centro de la península. La nieve ha cuajado también en puntos de Castellón y Cataluña, donde se espera que el episodio de nieve se extienda a prácticamente toda la comunidad, en aviso amarillo. En Málaga, muchos han pasado la noche en vela. Sobre todo en lugares como Cártama, donde el río Guadalorce ha sobrepasado los cinco metros y medio la pasada madrugada, aunque la alerta roja del domingo ha pasado a naranja.
Este lunes, las precipitaciones continuarán en la zona centro, aunque el frente se irá desplazando hacia el sudeste y podríamos ver importantes nevadas en Sierra Nevada. Además entrará un nuevo ramal de lluvia y nieve por el noroeste y en Asturias podría registrarse en cotas muy bajas, entre los 400 y los 500 metros.
Se acumularán niveles de entre 2 y más de 5 centímetros de nieve en 24 horas desde cotas bajas en amplias zonas del país especialmente en la mitad norte y centro así como en el interior oriental peninsular. Esas acumulaciones de nieve podrán superar los 5 centímetros en 24 horas en zonas como la sierra madrileña desde cualquier cota hasta las de la mañana, que se dará por concluido el aviso en dicha comunidad. Se registrarán dichos espesores de nieve en diversos puntos del país. Por ejemplo, en Teruel, en áreas como Albarracín y Jiloca, por encima de 800 metros y en Parameras de Molina y la serranía de Guadalajara. Asimismo en la serranía de Cuenca a partir de cualquier cota.
En la Ibérica de Zaragoza se acumularán más de 5 centímetros de nieve en 24 horas desde cualquier cota y en la suroccidental asturiana desde 600-700 metros, al igual que en la cordillera asturiana y Picos de Europa, o en la cordillera cantábrica de León, por encima de 700 metros.
También se acumularán más de 5 centímetros de nieve en la montaña de Lugo en 24 horas desde cotas de 900 metros y en amplias zonas de Cantabria por encima de 700-800 metros. Y en la cordillera cantábrica de Palencia por encima de 700 metros.
Además este lunes es producirá una importante bajada de las temperaturas, que serán muy frías en amplias zonas del país. Llegaremos a menos 6 grados en áreas como el valle de Arán y el Pirineo en Lleida, el Pirineo navarro y la Ibérica riojana. En la sierra de Madrid las mínimas de madrugada podrán bajar hasta 7 grados bajo cero y en Parameras de Molina (Guadalajara), hasta menos 8.
A Cantabria en nivel naranja de riesgo se suma Cataluña en la zona del Ampurdán (Girona), con alerta del mismo color, pero por fenómenos costeros, por vientos marítimos de hasta 75 kilómetros por hora y olas que podrán alcanzar hasta 7 metros de altura.
Por otra parte, las comunidades de Andalucía y Murcia han activado a su vez la alerta amarilla por fuertes lluvias. En la costa granadina habrá tormentas ocasionales y se recogerán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas y niveles superiores a 15 litros por metro cuadrado en una hora, al igual que en Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia).