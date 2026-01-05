La borrasca Francis trae nieve, lluvia y temperaturas gélidas a la tarde de Reyes y afecta a las carreteras

El temporal de nieve afecta este lunes a 27 carreteras en distintos puntos del país. Siete de esas vías pertenecen a la red principal y se han cerrado al tráfico cinco carreteras en distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro.

Entre las que están cerradas al tráfico por intransitables a causa de la nieve están la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-4025 y la A-395, en Sierra Nevada (Granada); la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati, ambas de Navarra; y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).

También hay afecciones en carreteras andaluzas, en este caso debido a las lluvias. En Cádiz se mantienen con aviso rojo varias vías: CA-3101, en Macharnudo Alto; CA-3102, en Jerez de la Frontera; CA-3113, en El Portal; CA-3400, en Rincones; CA-4107, en Torrecera; CA-8200, en San Pablo de Buceite; y CA-9208 y CA-9209, en Algeciras. Y en Málaga están cortadas las carreteras A-7057, en Estación; la MA-3304, en Alhaurín el Grande; la MA-5401, en Casarabonela; y la MA-5403, Ardales.

En nivel rojo a causa de la nieve, con uso obligatorio de cadenas y restricción de autobuses y vehículos pesados y restricción temporal de velocidad a 30 km/h se encuentran, en Almería, la AL-3102, a la altura de Velefique; la AL-4404, en Aulago; y la AL-5407, en Bacares. En Asturias la AS-348, en Centelanes; y en Salamanca la SA-203, en Peña de Francia.

En la N-234 en Calamocha (Teruel) se encuentran en nivel amarillo, con una restricción temporal de velocidad a 60 km/h y a vehículos pesados. Transitables con precaución y con prohibición de adelantar vehículos pesados están con nivel verde, en Zaragoza, la N-211, en Playas de Chacón; la N-234, en Daroca; y la N-330, en Mainar.

En Ávila están con nivel verde la N-110, en Puerta de Tornavacas y la N-502, en Menga; en Salamanca la N-501, en Cantaracillo; y en Castellín la N-232, en Segona del Riu. Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.

Problemas también en la AP-2 en La Almolda (Zaragoza) y Candasnos (Huesca), la A-2 en Ariza (Zaragoza) y Fraga (Huesca), la A-23 Paniza (Zaragoza), la A-50 San Pedro del Arroyo (Ávila), la M-45 en Vallecas (Madrid) y la M-50 en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), todas en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados.