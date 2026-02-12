España supera los 49,5 millones de habitantes con más de 10 millones nacidos en el extranjero

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes.

Según indica la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó con respecto al tercer trimestre del año.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí y son la Comunitat Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%) y la Comunidad de Madrid (0,24%) las regiones que experimentaron los mayores aumentos de población.

Estos son los principales datos que desgrana el INE que revela que de los 49,5 millones de habitantes que tiene España, 39.566.144 es población nacida en el país (18.696 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 10.004.581 son residentes en España nacidos en el extranjero, 100.216 más.