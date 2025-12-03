España recibió 85,7 millones de turistas extranjeros hasta octubre, un 3,5% más que en 2024 y un nuevo récord histórico

Entre los pasados meses de enero y octubre. España recibió 85,7 millones de turistas internacionales, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2024 y un récord histórico. Además, estos gastaron un total de 118.612 millones de euros, un 7,4% más, tal y como reflejan los datos provisionales de entrada de turistas internacionales (Frontur) y su gasto asociado (Egatur) publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se pone el foco concretamente en el mes de octubre, España recibió 9,2 millones de viajeros extranjeros, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado, y Reino Unido fue el principal país emisor, con más de 1,8 millones de turistas y un aumento del 2,8%. Le siguieron los nativos de Alemania, 1,3 millones, un 3,1% menos; y de Francia, con 1,2 millones, un 0,1% más. En el acumulado de los diez primeros meses de 2025, el principal país de origen fue Reino Unido, con más de 17,1 millones y un aumento del 3,9%; Francia, con casi 11,4 millones y una bajada del 0,1%; y Alemania, con cerca de 10,8 millones y un 0,8% más.

Su gasto sube un 7,4% en octubre y supera los 12.700 millones de euros Por otro lado, el desembolso de los turistas internacionales fue de 12.785 millones de euros en octubre, un 7,4% más en comparación con el mismo mes de 2024. El gasto medio por viajeros fue de 1.383 euros, lo que supone un alza del 4,2%, mientras que el gasto medio diario creció un 5,5%, hasta los 201 euros. Por nacionalidades, la mayor parte del gasto en octubre lo realizaron los viajeros de Reino Unido, con el 17,2% del total, seguidos de los de Alemania, con el 12,6%, y los de Francia, que recoge el 7,8%. Si se mira la evolución, el desembolso de los turistas de Reino Unido creció un 3,6% con respecto a octubre de 2024, el de los de Alemania disminuyó un 3,3% y el de los de Francia creció un 9,5%. Si se mira el acumulado hasta octubre, los británicos registran el mayor gasto acumulado, un 17,9% del total, y después se sitúan los alemanes, con el 11,8%, y los franceses, con el 8,8%. La principal partida de gasto en octubre fue el transporte internacional (no incluido en el paquete turístico), que abarcó un 20,6% del total del desembolso y creció un 6,5% con respecto a 2024. Las actividades y el paquete turístico recogieron el 19,9% y el 17,9% del total de gasto, respectivamente.

Cataluña, Baleares y Andalucía, los principales destinos Las comunidades preferidas por estos turistas en octubre fueron Cataluña, con el 21,4% del total, seguida de Islas Baleares, con el 17%, y Andalucía, con el 15,4%. Cataluña también registro el mayor aumento de viajeros internacionales en octubre, un 9,9% más que en el mismo mes de 2024, mientras que en Andalucía se incrementó un 4,2% y en Baleares, un 1,7%. En los diez primeros meses de 2025, las autonomías que más turistas internacionales recibieron fueron Cataluña (17,8 millones y un aumento del 1%), Baleares (15,3 millones y un incremento del 2,5%) y Andalucía (13 millones, un 6,9% más).