El Congreso prevé aprobar el plan anticrisis del Gobierno con las rebajas de impuestos a la energía

El Congreso debate y vota este jueves el paquete de medidas anticrisis en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. El Gobierno prevé aprobar este real decreto-ley, que incluye bajadas de impuestos a los combustibles, el gas y la electricidad, entre otras medidas por un valor de 5.000 millones de euros.

Junts condicionó su apoyo a que el PSOE vote a favor de una proposición de ley que presentaron para que los autónomos que ganen menos de 85.000 euros estén exentos de pagar el IVA y los socialistas ya se han comprometido. El partido independentista se sumará previsiblemente así al bloque de socios del Ejecutivo, que votará 'sí'.

Por su parte, el Partido Popular no ha desvelado el sentido de su voto, pero su líder, Alberto Núñez Feijóo, juzgó insuficiente el decreto y pidió al presidente Pedro Sánchez que "recapacite". Podemos sí ha confirmado que se abstendrá por considerar que son medidas "ineficaces" y de derecha. De este modo, aún con el 'no' del PP, el plan anticrisis podría salir adelante si Junts finalmente lo apoya.