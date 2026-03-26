El Congreso prevé aprobar el plan anticrisis del Gobierno con las rebajas de impuestos a la energía
- Junts condicionó su apoyo a que el PSOE vote a favor de eximir del IVA a pequeños autónomos
- El PP no ha desvelado el sentido de su voto, pero ha considerado insuficientes las medidas
El Congreso debate y vota este jueves el paquete de medidas anticrisis en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. El Gobierno prevé aprobar este real decreto-ley, que incluye bajadas de impuestos a los combustibles, el gas y la electricidad, entre otras medidas por un valor de 5.000 millones de euros.
Junts condicionó su apoyo a que el PSOE vote a favor de una proposición de ley que presentaron para que los autónomos que ganen menos de 85.000 euros estén exentos de pagar el IVA y los socialistas ya se han comprometido. El partido independentista se sumará previsiblemente así al bloque de socios del Ejecutivo, que votará 'sí'.
Por su parte, el Partido Popular no ha desvelado el sentido de su voto, pero su líder, Alberto Núñez Feijóo, juzgó insuficiente el decreto y pidió al presidente Pedro Sánchez que "recapacite". Podemos sí ha confirmado que se abstendrá por considerar que son medidas "ineficaces" y de derecha. De este modo, aún con el 'no' del PP, el plan anticrisis podría salir adelante si Junts finalmente lo apoya.
Incluye las rebajas fiscales a la energía, pero no las medidas de vivienda
El Gobierno ha pedido el "apoyo unánime" del Congreso a las medidas, que considera que ya están teniendo efectos "positivos" en la vida de los ciudadanos y ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos". El decreto que se vota este jueves incluye la bajada del IVA de los carburantes y en las factura de gas y electricidad, que pasará del 21% al 10%. Además, aplica otras rebajas fiscales en la producción y distribución de energía, con lo que se pretende un mayor alivio en el precio que pagan los consumidores. La prórroga de los alquileres y la limitación al 2% de la subidas anuales de los contratos vigentes, como pedía la parte de Sumar, se ha llevado a un decreto separado que se debatirá más adelante dada la previsible oposición de la mayoría de los grupos a la medidas.
El plan anticrisis sí incluye ayudas a la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias electrointensivas, sectores más expuestos a la volatilidad de los precios de la energía. Por ejemplo, se pagará 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.