Nogueras confirma el 'sí' de Junts al decreto anticrisis y cierra la puerta al de vivienda: "No vamos a persistir en el error"
- La portavoz de Junts confía en que el PSOE votará a favor de la rebaja del IVA a los autónomos
- Sobre el decreto de vivienda, pide no generar "una guerra" entre propietarios e inquilinos
A pocas horas para que se vote el decreto con las medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, Junts per Catalunya ha confirmado que votará a favor si el PSOE apoya su reforma para eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Así lo ha explicado la portavoz de la formación, Míriam Nogueras, en una entrevista en La Hora de la 1.
Nogueras ha argumentado que el decreto anticrisis incluye medidas que su partido ya propuso a principios de marzo, como por ejemplo la rebaja de los impuestos del gas, la luz y los carburantes. "Si el PSOE vota que 'sí' a nuestra propuesta de rebaja del IVA a los autónomos, nosotros vamos a votar que sí al real decreto", ha remarcado.
La portavoz de Junts, sin embargo, sí que ha cerrado la puerta a negociar el decreto sobre vivienda que también ha aprobado el Gobierno y que pretende ampliar los contratos de alquiler y topar los precios. Este texto por ahora no tiene fecha de votación y el Ejecutivo difícilmente logrará los apoyos necesarios para que tire adelante.
"Llevar el debate a una guerra entre inquilino y propietario es terrible"
Nogueras ha mantenido que su partido no dará su brazo a torcer en el decreto de vivienda porque significa "persisitir en el error". Según la diputada de Junts, las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos años no han tenido efecto. "Hay una alternativa a todas estas políticas, y en la intervención de ayer ya explicamos la receta que se implantan en otros países, como en Canadá", ha dicho, explicando que en este país americano con otro tipo de acciones los precios han caído alrededor del 20%.
"El Estado podría hacer políticas como bajar impuestos para la gente joven que quiere emanciparse", ha propuesta Nogueras, así como "acabar con la burocracia" y que no se alarguen los procesos administrativos para construir vivienda pública.
También se ha referido a la postura de las personas que tienen un contrato de alquiler. "Me pregunta por los inquilinos: ¿el Estado está haciendo todo lo que puede para los inquilinos? No puede ser que el Estado cargue las políticas sociales a los privados", ha dicho Nogueras, pidiendo no "criminalizar" a las personas que hace 30 años que se compraron un piso.
"Le diría al propietario y al inquilino que a quién tienen que señalar es al mismo Estado, la vulnerabilidad tiene que ir a cargo del Estado", según la portavoz de Junts. Fuentes de la formación también confirma a RTVE Noticias que no negociarán con el Gobierno ningún punto del decreto de viviendo si no cambia el redactado del texto.