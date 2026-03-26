Nogueras confirma el 'sí' de Junts al decreto anticrisis y cierra la puerta al de vivienda: "No vamos a persistir en el error"

A pocas horas para que se vote el decreto con las medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, Junts per Catalunya ha confirmado que votará a favor si el PSOE apoya su reforma para eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Así lo ha explicado la portavoz de la formación, Míriam Nogueras, en una entrevista en La Hora de la 1.

Nogueras ha argumentado que el decreto anticrisis incluye medidas que su partido ya propuso a principios de marzo, como por ejemplo la rebaja de los impuestos del gas, la luz y los carburantes. "Si el PSOE vota que 'sí' a nuestra propuesta de rebaja del IVA a los autónomos, nosotros vamos a votar que sí al real decreto", ha remarcado.

La portavoz de Junts, sin embargo, sí que ha cerrado la puerta a negociar el decreto sobre vivienda que también ha aprobado el Gobierno y que pretende ampliar los contratos de alquiler y topar los precios. Este texto por ahora no tiene fecha de votación y el Ejecutivo difícilmente logrará los apoyos necesarios para que tire adelante.