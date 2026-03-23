La coalición resta importancia al choque interno y se marca como objetivo aprobar el decreto anticrisis en el Congreso
- Saiz asegura que "bajo ningún concepto estuvo sobre la mesa" una ruptura con Sumar
- Díaz lo califica de "batalla pequeña" comparada con otras en las que el Ejecutivo "casi cae desplomado"
El Gobierno de coalición resta importancia al choque que retrasó dos horas el inicio del Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes por las diferencias en materia de vivienda. El PSOE y Sumar valoran el acuerdo para aprobar el decreto anticrisis tras la negociación in extremis que retrasó dos horas la reunión por la negativa de los miembros de Sumar a participar hasta que se incluyeran las medidas sobre vivienda, como la prórroga del los contratos de alquiler. Se marcan como objetivo lograr los apoyos para sacarlo más adelante en el Congreso.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha valorado que "ya se ve" la bajada del precio del gasoil tras la entrada en vigor del decreto, mientras la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido "discrepancias manifiestas" con la parte socialista en materia de vivienda, pero lo ve como una "batalla de que si Junts, el PP o Vox lo quieren tumbar "les va a salir caro" y les acusa de "racistas y clasistas".
Saiz ha dicho que "ya es una realidad" que los españoles "se están ahorrando de media 20 euros" por depósito de combustible y que la rebaja "no está yendo a aumentar los márgenes de beneficio de las empresas" y ha defendido que las medidas están "aligerando" la carga de los ciudadanos.
Y sobre la negativa de los ministros de Sumar a entrar en el Consejo de Ministros hasta que se incluyeran las medidas sobre vivienda, ha dicho que no lo concibe como "un plantón", sino como el trabajo de "un órgano colegiado donde se analizan, se hablan, se comentan el tiempo que sea necesario", ha añadido, asegurando que "bajo ningún concepto" estuvo sobre la mesa una ruptura del Gobierno.
Los ministros de Sumar llaman a la "movilización social"
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha reconocido que existen "discrepancias manifiestas" con la parte socialista del Ejecutivo en materia de vivienda, pero ha restado importancia al retraso en el Consejo de Ministros del viernes por sus negociaciones, que ha calificado de "batalla un poco pequeña" comparada con otras en las que "el Gobierno de España casi cae desplomado".
"No fue tan grave la cosa ni mucho menos", ha insistido Díaz, antes de concluir que lo importante es que las medidas ahora "están en vigor y forman parte de la vida de la gente". Si "las tres derechas de este país, se llamen Junts, PP o Vox, lo quieren tumbar, que lo tumben, pero les va a salir caro", ha afirmado en Las mañanas de RNE, donde les ha acusado de "racistas y clasistas" y de "hacer daño a la gente" con sus decisiones.
Díaz ha avanzado que el decreto con la prórroga de los alquileres se votará en el Congreso dentro de un mes, en el "último día" del plazo establecido para su convalidación, ya que todavía no cuenta con los votos suficientes para su convalidación en el Congreso, después de que el PP, Vox y Junts hayan avanzado su voto en contra. En este decreto se incluye la prórroga de los contratos de alquiler que se acaben a partir de este domingo y se establece un límite del 2% en la actualización anual de la renta.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha valorado los acuerdos alcanzados en el Gobierno para sacar adelante el decreto anticrisis y ha llamado a la "movilización social y conseguir que esa ratificación salga adelante y que la gente tenga un poquito más de certezas y demos un pasito más para solucionar la crisis de la vivienda".
"La negociación fue dura y larga pero el resultado fue positivo", ha asegurado el ministro que considera que es un "síntoma de salud democrática" y que ahora "toca pelear para construir esa mayoría en el Congreso convalidar esos dos decretos leyes". Como resultado de esa negociación, ha dicho que el Gobierno "estuvo a la altura" y que para eso "sirve que la izquierda esté en el Gobierno, para defender los intereses de la clase trabajadora".
respectivamente
Está con nosotros esta hora Pablo Bustinduí, ministro de Derechos
Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Ministro, muy buenos días, bienvenido
muy buenos días, ¿qué tal?
Estábamos hablando de los 5.000 millones de euros que aprobaron el
Hola,
viernes ustedes en el gobierno.
De ese dinero, ¿qué parte llega realmente a las familias y qué
parte se queda en ayudas a empresas y a sectores afectados?
La vocación es que llegue todo.
Estamos haciendo un enorme esfuerzo fiscal para paliar los efectos..
inmediatos que está teniendo esta guerra absurda, completamente ilegal e
injusta, a la que
nosotros nos hemos opuesto.
España ha sido referencia en oponerse a esta barbaridad, este sinsentido, pero
cuyos efectos ya estamos
pagando. Y entonces hemos puesto en marcha un
escudo social energético que tiene que llegar íntegro inmediatamente a las
familias
en España y también a las empresas, al tejido productivo.
Hemos puesto en marcha medidas también, hemos habilitado mecanismos
para evitar que ese esfuerzo fiscal se traduzca en beneficios para las grandes
empresas y lo más
importante para mí, hemos puesto en marcha por fin un decreto ley para
prorrogar los contratos de alquiler y que la crisis de
vivienda que viven las familias trabajadoras en España no sea grave
todavía más como consecuencia de esta guerra absurda
Con lo cual creo que es un muy buen primer paso para proteger a las
familias y a la economía española de los efectos de esta barbaridad que
hay que decirlo las veces que haga falta.
Ha contado con el apoyo explícito de Vox y del Partido Popular
Que alguien piense dónde estaría España ahora mismo si gobernara Feijóo con el
señor Abascal.
¿Ustedes desde el gobierno, ministro, pueden garantizar que ninguna empresa
gasista, eléctrica o gran distribuidora vaya a convertir esas ayudas que han
aprobado ustedes en beneficios
extra? Mire, tenemos evidencia cuando sucedió
la guerra de Ucrania con el alza
de los precios del gas y del petróleo, resulta que las grandes operadoras en
el sector de la energía se
forraron y que el 85% de los beneficios que se obtuvieron con esa guerra en los
Estados Unidos, por ejemplo, fue a
parar al 1% más rico de la población.
Las guerras siempre son doblemente injustas
Uno, porque las pagan siempre los pobres, que son las víctimas de los
conflictos, pero dos, porque es que además luego los
que se forran son una minoría, una oligarquía que hace negocio con ello.
Lo que hemos hecho ha sido habilitar un mecanismo para poder
controlar los márgenes de beneficios de las empresas y que el esfuerzo que
hacemos entre todos, bajando los impuestos, por ejemplo, de los
carburantes
o la electricidad, no vaya a engrosar las cuentas de beneficios de las
grandes multinacionales.
Con ese
mecanismo vamos a impedir que nadie pueda digamos lucrarse gracias a los
alzas a las alzas de precio
de esta guerra. Y es algo importante, es algo por lo
que peleamos muchísimo desde la izquierda dentro del gobierno para
podernos asegurar que esta situación trágica que vive el mundo no se
convierta en una oportunidad de negocio además
para unos pocos. Hablaba usted, ministro, de vigilar
márgenes.
¿Hay ya empresas que estén usando la guerra como excusa para
subir los precios de más?
Pues mire, lo que ha aprobado el gobierno es que la CNMC,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pueda requerir toda la
información en el mercado mayorista y en el
minorista, hasta en 12.000 gasolineras, por ejemplo, no solo del precio que
tienen los carburantes cada día, sino del margen de
beneficio que se está llevando cada empresa y en el caso en el que de
manera objetiva se pueda probar que esos márgenes
se incrementan, el gobierno, por fin, y esto es lo que peleamos muchísimo para
poder incorporar en el decreto ley del viernes
pasado pues que el gobierno pueda intervenir para topar limitar esos
márgenes de tal manera que de
ningún caso las grandes empresas puedan aprovechar para obtener beneficios de
esta situación.
Es un paso que
es importante, por eso lo peleamos tantísimo y creo que es la garantía que
vamos a tener de que no se produzcan esas situaciones
¿En qué plazo intervendrían los precios,
ministro? Bueno, pues el reporte de la CNMC es
semanal y lo que aprobamos el pasado viernes incluye
una provisión para que en un plazo de dos semanas el gobierno tenga ese
informe completo con todos los márgenes de beneficios
que obtienen las operadoras en los mercados tanto mayorista como minorista
y en el caso de que existan esos márgenes
que nadie tenga la más mínima duda de que el gobierno va a intervenir y quien
esté intentando aprovechar esta situación
para lucrarse, para obtener beneficios, mientras los españoles están haciendo
un esfuerzo ímprobo
por culpa de esta situación, de esta guerra ilegal e injusta a la que nos
han arrastrado, lo va a pagar
Que a ninguna gran empresa, que a ningún gran operador económico se le
ocurra pensar que tiene
claros?
fáciles de comprender para todos los ciudadanos, de forma que veamos si esas
rebajas se están
notando o no se están notando o si alguien se lo está llevando crudo,
ministro.
Por supuesto, por supuesto
y de ahí el mandato a la CNMC, que es quien tiene que hacerlo, para que tenga
todas las herramientas y toda la
legitimidad. También la capacidad sancionadora en el
caso de que algún operador económico no le quiera aportar esa información será
sancionada solo por no aportar esa información y esa información será
pública y, por supuesto, todo el mundo va a saber, con luz y
taquígrafos a dónde va cada céntimo de esfuerzo fiscal que están haciendo los
españoles y me
permitirá desde el ministerio del consumo todo el mundo lo sabe hemos
dado todas las batallas que ha hecho falta algunas contra
algunas de las multinacionales más poderosas del planeta, con un único
mensaje.
Ninguna empresa está por encima de la ley
los derechos de los consumidores deben respetarse y vamos a hacer todo lo que
esté en nuestra mano para asegurarnos
de que de esta guerra no sale nadie obteniendo ganancias ilícitas
a costa del sufrimiento de las mayorías sociales.
El Ministerio de Consumo, desde luego, no lo va
a consentir. Háblenos del decreto de medidas para la
vivienda, porque hay muchísimos inquilinos que temen tener más presión
¿Qué protección concreta ofrece hoy este nuevo decreto de alquileres,
ministro?
Después de muchísimos meses de lucha y de pelea, por fin es una realidad, está
aprobada una prórroga
para todos los contratos de alquiler que venzan este año y el año que viene.
Hablamos de más de un millón de contratos, más de dos
millones de personas afectadas que verán cómo sus contratos se extienden
en el tiempo, dos años, a las
mismas condiciones, con el mismo precio y por tanto que obtienen seguridad y
estabilidad en un momento de gran
incertidumbre y gran desasosiego global esta es una medida importantísima
porque la renovación de los
contratos de alquiler por las dinámicas especulativas del mercado y de
concentración de poder en grandes fondos de inversión grandes fondos
buitre que han comprado miles de viviendas en estos últimos años, las
familias se están encontrando con alzas del 40 al 50%
o el 60% del precio de los alquileres y por tanto se ven obligadas a mudarse.
Estamos hablando de familias que
tienen que irse de su barrio o de su ciudad, que tienen que cambiar a los
niños de colegio, de parejas que se separan y no pueden afrontar un
alquiler de gente joven que se tiene que volver a vivir con sus padres por
lo tanto estamos hablando de una tragedia para
un 20-25% de la población que vive de alquiler en España.
Con este decreto ley, los contratos se prorrogan en las mismas condiciones
sin aumento de precio.
Los propietarios también tienen la estabilidad y la seguridad de saber que
cuentan con el mismo inquilino que va a seguir
viviendo en sus casas y por tanto creemos que es un paso importantísimo
para atajar la crisis de vivienda.
El
principal problema que viven las familias y las clases trabajadoras en
el país y ahora lo que nos toca es pelear.
Tenemos
un mes por delante para en una movilización social que espero que sea
lo mayor la mayor posible
poder garantizar que este decreto sale adelante en la convalidación y que se
defienden los intereses de los inquilinos de la
gente que se ve amenazada por las dinámicas del mercado de la vivienda
con tener que salir de sus casas.
Así que tenemos un mes por delante para
organizar esa movilización social y conseguir que esa ratificación salga
adelante y que la gente,
tenga un poquito más de certezas y demos un pasito más para solucionar la
crisis de la vivienda que nos decían que no se podía
solucionar. Bueno, pues nosotros estamos actuando
desde el gobierno, articulando las demandas sociales
para empezar a intervenir un mercado que está sirviendo los intereses de una
minoría rentista que se está forrando a
costa del derecho constitucional a la vivienda de las familias españolas.
¿Han comenzado las negociaciones para
recabar apoyos a este decreto sobre la vivienda que, de momento, usted nos
dirá, parece que no saldría, de hecho no
tiene ni fecha para llevarse al Congreso y que pueda ser votado.
Bueno, los decretos, leyes,
se tienen que ratificar en un plazo de 30 días, ese es el tiempo que tenemos
por delante.
Evidentemente
ha habido reacciones inmediatas.
La primera, ¿sabe cuál ha sido?
La de la patronal, que salió a decir que hay que votar que no y que hay que
tumbar
este decreto ley. Es curioso, ¿no?
Porque siempre nos hablan de esa figura del pequeño propietario, etcétera,
etcétera, como si fuera una cuestión de
igual a igual y el primero que sale es la patronal española que es curioso
esto no porque no será que la vivienda se ha
convertido en el principal mecanismo de extracción de rentas de las clases
trabajadoras?
Esto no puede ser y yo creo que todo el
mundo en España, vote a quien vote, es consciente de que el funcionamiento del
mercado de la vivienda es
anómalo en este momento.
Es ilógico que una familia tenga que dedicar la mitad de sus ingresos a
poder pagar el techo en el que vive, cuando
es la gente que levanta nuestras ciudades, que mantiene nuestra economía
en pie, lo que hace este decreto sencillamente es
prorrogar las condiciones en las que está viviendo la gente en sus casas.
Los propietarios siguen cobrando su renta, la actualizan al 2%
como tope cada año pero siguen cobrando el alquiler todos los meses y las
familias
tienen un respiro. En lugar de encontrarse con una subida
del 40% o el 50%, siguen pagando la misma renta que han pagado en estos
años es algo que es de sentido común y no se entiende que nadie pueda oponerse
a esto si alguien quiere votar en contra
de este decreto ley estará votando para proteger los intereses ya digo de una
minoría de fondos buitre
de fondos de inversión que acaparan miles de viviendas cada uno y en contra
de las familias españolas, familias de izquierdas, de derechas que
viven en una región, en otra.
Por tanto, creo que es la hora, los lobbies de esos fondos buitre y de esos
grandes
propietarios se están moviendo.
Creo que la ciudadanía tiene que moverse también, tiene que expresar su
posición,
tiene que presionar, porque en una democracia eso funciona.
Y ya hemos visto a comisiones obreras, a UGT, a Amnistía Internacional, a
Oxfam,
a los sindicatos de inquilinas pidiendo que se ratifique este decreto ley.
Tenemos un mes por delante para organizar la mayor
campaña posible de presión para que en el momento en el que los diputados y
diputadas tengan que presionar
un botón, se sepa perfectamente quién está defendiendo a la gente, a la
ciudadanía española y quién está defendiendo
los intereses de una minoría de una clase rentista que se está forrando a
costa del derecho constitucional a la vivienda
de los españoles y las españolas.
Así que yo estoy convencido, soy optimista, estoy convencido de que
vamos a ser
capaces de sacarlo adelante.
Este decreto sobre la vivienda, que es precisamente lo que provocó el plante
de sumar en el Consejo de Ministros del viernes, ¿por qué decidieron tomar esta
iniciativa
y cómo lo organizaron ministro pues por la trascendencia del momento que
vivimos no sólo
del momento internacional, ya digo, con esta catástrofe a la que nos están
empujando Trump y Netanyahu,
De nuevo, es que esto hay que decirlo las veces que haga falta, con el apoyo
de Feijóo y del señor Abascal
de la derecha y la ultraderecha española, y el mundo vive un momento
muy difícil, muy complejo, y el viernes
era el momento en el que el gobierno español daba respuesta a esta
catástrofe.
Lo ha hecho en el plano internacional, con una
posición valiente, coherente, que ha sido reconocida por el mundo entero.
Bueno, pues nuestro planteamiento era que esa misma
valentía y esa misma coherencia tiene que reflejarse también en nuestra
política nacional y específicamente
en la política de vivienda y en conseguir evitar que las grandes
empresas puedan forrarse a costa de esta crisis
La trascendencia era enorme y nuestra posición es sincera.
Era el momento de incluir
estas dos cuestiones, límites a los márgenes y prórroga de los contratos de
alquiler.
Y
la negociación fue dura y fue larga, es verdad, pero el resultado fue muy
positivo.
Conseguimos que la respuesta del gobierno
incluyera estos dos ámbitos y creo que bueno ahora toca defenderlas para la
convalidación en el congreso de los diputados como digo
pero creo que España estuvo a la altura una vez más y que el gobierno estuvo a
la altura y si me permite pues para esto sirve que la izquierda esté en el
gobierno para
empujar para que los intereses de las clases trabajadoras se vean defendidos
en el Consejo de
Ministros, porque si la izquierda no está en el Gobierno, esa representación
no se produce, no se da en las mismas
condiciones. Con lo cual yo creo que el resultado,
el desenlace fue muy positivo, fue una negociación dura y larga, pero creo que
el desenlace fue muy positivo
Acabamos de hablar hace unos minutos con la portavoz del gobierno, con el
Masaiz, del ala socialista del Ejecutivo, y enmarcaba
precisamente lo que sucedió en el Consejo de Ministros del Viernes,
bueno, la normalidad, digamos, de la relación entre dos
socios de gobierno.
¿Usted también lo enmarca así?
Claro, España tiene un gobierno
de coalición y hay dos fuerzas
políticas diferentes y es normal que en los momentos de gran trascendencia y de
gran relevancia las posiciones, bueno, pues tenga que haber ese proceso de
negociación y
ese proceso de diálogo y creo que seguramente algunas cosas las haremos
mejor que otras y seguramente cometemos
errores, claro, como todo el mundo, pero creo que en el gobierno de
coalición estamos siendo capaces de llevar ese ejercicio
de negociación y de consenso a resultados concretos.
España tiene un gobierno de coalición y tiene un parlamento
fragmentado también.
Esto es lo que votaron los españoles y las españolas en las elecciones.
Esto es un síntoma de
salud democrática frente a lo que a veces se plantea y creemos que ahora
toca pelear
con construir esa mayoría en el Congreso de los Diputados para
convalidar estos dos decretos leyes.
¿Es fácil? No es fácil,
pero es lo que sucede en una democracia y además yo estoy convencido de que si
la gente alza la voz y
se moviliza y hace saber que quiere que resolvamos el problema de la vivienda,
frente a lo que dicen algunos
de no se puede, es imposible, no se puede hacer nada.
Sí, claro que se puede, claro que se puede y de hecho la prórroga de los
contratos sirve para eso
si la gente se moviliza y alza su voz seremos capaces de que esto salga
adelante como ya ha sucedido con otras medidas en el pasado y
estoy convencido que será un gran paso adelante para la sociedad española en
su
conjunto. Quédese con nosotros, ministro, porque
le quiero preguntar por la noticia que hemos adelantado en este programa a las
8 de la mañana
La justicia obliga a Airbnb a pagar la multa histórica de 64 millones de
euros, multa que le impuso el Ministerio de Consumo
que había recurrido.
Ahora a Airbnb, Sandra, le toca pagar.
Eso es. Airbnb pidió que se suspendiera de
por..
forma cautelar
ese pago, pero la justicia le ha dicho que no, que tiene que pagar.
Recordemos que en diciembre el gobierno
multó a la plataforma online por anunciar más de 65.000 viviendas sin
licencia de uso turístico o con números
no facilitar los datos a los inspectores durante la investigación
Los 64 millones de euros de multa son el equivalente a seis veces el
beneficio ilícito que habría obtenido Airbnb
durante el tiempo en que esos anuncios permanecieron publicados tras su multa.
Esta decisión hay que decir que todavía es
recurrible
¿Satisfecho, ministro?
Bueno, mire, es parecido a lo que estábamos hablando.
Cuando yo entré al Gobierno y llegué a este ministerio, parecía que con la
cuestión de los
pisos turísticos...
...no se podía hacer nada y de hecho la derecha...
...por ejemplo el señor Almeida en Madrid...
...con 15.000 pisos turísticos ilegales..
se jactaba de no hacer nada.
Pues nosotros dijimos que esto no puede ser y que en España la ley tiene que
cumplirse
y que hay que respetar los derechos de los consumidores y que los pisos
turísticos ilegales son una afrenta, una lesión
directa al derecho constitucional a la vivienda y nos pusimos a trabajar a
ello y nos dijeron que era imposible y abrimos este
expediente, lo concluimos, 64 millones de euros de sanción, Airbnb la ha
recurrido
y la ha vuelto a perder en los tribunales, una vez más lo hemos
ganado, como ha sucedido con las aerolíneas low cost, el otro día el CEO
de Ryanair volvía
a insultarme, otra vez como hemos hecho con las rebajas falsas en el comercio
electrónico, como hemos hecho con operadoras de juego
electrónico online, como hemos hecho muchos ámbitos en los que nos decían no
se puede hacer nada, son demasiado poderosas
estas grandes empresas.
Bueno, pues no, pues no.
Haciendo las cosas bien, les hemos sancionado 64 millones de euros, la
justicia
nos vuelve a dar la razón y lo más importante es que se refrenda una vez
más el principio de que ninguna empresa por
grande o poderosa que sea está por encima de la ley y que en españa las
leyes se cumplen y se respetan y los derechos de los
consumidores también y parecido a lo que estábamos hablando antes sobre la
prórroga de los contratos de alquiler a veces
pareciera que cala este pesimismo de no se puede hacer nada, son demasiado
poderosos, el mundo es injusto.
Bueno, pues paso a paso, paso a
paso se puede avanzar claro que se puede avanzar y se pueden defender los
intereses de la gente común trabajadora
de la ciudadanía frente a los intereses y la especulación de un puñado de
grandes operadores que se están forrando
con la crisis de vivienda.
Es un paso importante, con la prórroga de los contratos es otro y, bueno, pues
poco a poco vamos
demostrando, con cierta obstinación pero también creo que con hechos
demostrables, que claro que se puede
meter mano al problema de la vivienda y claro que se puede anteponer los
intereses de la gente de a pie, de los inquilinos y de la ciudadanía frente a
aquellos grandes operadores que se están lucrando con esta formidable
crisis que acaban pagando las familias españolas en su día a día
y que repercute muchísimo en el bienestar de las familias trabajadoras.
Así que bueno, es un paso importante
y manda una señal respecto a lo que hablábamos antes de los márgenes de
beneficio y de los precios en la guerra
Yo lo digo, con hechos constatados, con hechos demostrados, como es esta
sanción que va a tener que pagar
Airbnb de 64 millones de euros.
Cualquier operador económico que intente o pretenda lucrarse con la
crisis que estamos
viviendo derivada de la guerra ilegal en Ucrania que han apoyado la derecha y
la ultraderecha española lo va a pagar
El Ministerio de Consumo va a hacer todo lo que esté en su mano para
asegurarse que los intereses de la ciudadanía y de la gente
mar?
de a pie se vean respetados y que nadie se lucre a su costa
pensado mejor o sigue sin animarse a liderar su mar?
Mire, yo creo que la gente de izquierdas en España...
...hoy, ante el momento que estamos viviendo..
en el mundo, lo que quiere son soluciones y lo que quiere son
respuestas y quiere menos especulación sobre si este
el otro, lo que sea, el proceso.
Creo que las organizaciones políticas de izquierda ahora, este mes, tienen un
desafío enorme
en construir la mayor movilización posible y la mayor campaña de presión
posible para asegurar
que salgan convalidados estos decretos leyes y que la prórroga de los
contratos de alquiler sea un derecho adquirido para más
de dos millones de compatriotas en España.
La izquierda tiene que centrarse en eso, nos irá mejor centrándonos en eso
que en cualquier otro..
debate o especulación
Es la primera vez que no me responde que no, señor Bustín Duy.
Bueno, porque es que hasta ahora no ha sido muy eficaz mi insistencia en las
respuestas
Yo lo he dicho muchas veces, pero es que de verdad.
muchas veces, pero es que de verdad.
Déjemelo claro que luego al final...
Ya lo he hecho
¿Usted se lo ha pensado mejor o sigue al margen del liderazgo de sumar?
Yo me mantengo en la misma posición y ya lo he dicho muchas veces, pero es
que creo que esto es importante y creo que es el mensaje que yo quiero mandar
Creo que nos tenemos que centrar realmente en esta pelea, en la pelea
por el derecho a la vivienda.
Tenemos un mes
por delante para conseguir darle a dos millones de personas tranquilidad,
serenidad y dos años de estabilidad
en sus contratos con los precios congelados.
Creo que esa es la batalla en la que nos tenemos que centrar y le haremos un
flaco favor a
nuestra gente y también a nuestras perspectivas políticas y electorales si
en lugar de eso nos centramos en otra cosa.
Así que
a lo importante, a trabajar para convalidar este decreto ley de vivienda
para que en el momento en el que los diputados y las diputadas
presionen ese botón se vea quién está a favor de la gente y quién está
defendiendo a grandes empresas y grandes lobbies
que se están forrando a costa del derecho constitucional a la vivienda.
La izquierda a eso.
Y después, conforme consigamos
esta serie de pasos adelante y de conquistas será mucho más fácil todos
los demás debates
¿Por qué no se presenta para liderar su espacio político?
¿O igual lo hace? Pues porque yo bastante..
tengo con lo que estoy haciendo, bastante tengo con conseguir que Airbnb
pague lo que debe, que se cierren los pisos turísticos
ilegales, que consigamos la prórroga de los contratos de alquiler, que ninguna
gran empresa pueda forrarse a costa de la gente.
Esto..
a lo mejor alguien no lo piensa, pero cuesta mucho trabajo y es en lo que yo
estoy centrado, le tengo puesto toda, toda
mi energía y toda mi ambición a eso y a nada más.
Y además creo que es la mejor contribución que yo puedo hacer
también al proceso político que está haciendo la izquierda en España, pues
de análisis y de repensarse para las elecciones del
año 27. Cuanto más consigamos avanzar y más
consigamos demostrar que claro que sirve tener a la izquierda en el
gobierno, que
sirve para oponerse a esta guerra ilegal, que sirve para que el gobierno
avance también en el derecho a la vivienda,
pues claro, creo que esa es la mejor contribución que podemos hacer a las
perspectivas políticas de la izquierda en el año 27 y creo que esa
es mi tarea y mi labor y desde luego es lo que estoy haciendo y es lo que voy a
seguir haciendo con todas las fuerzas que tenga
¿Usted cómo valora el resultado de las elecciones municipales en Francia,
señor Bustín Duy?
Bueno, pues se ha demostrado que la extrema derecha en Francia ha vuelto a
chocar contra un muro, no solo, bueno,
ayer hubo elecciones también en Eslovenia, hay elecciones en Dinamarca
también, y bueno, pues Europa vive un momento muy convulso,
con un auge de las fuerzas de extrema derecha, pero yo quiero pensar, quiero
pensar que el apoyo
explícito que todas las fuerzas de extrema derecha en europa a pesar de
sus diferencias le están dando a
la Casa Blanca de donald trump que le están dando al Israel genocida de
benjamín Netanyahu pues les va a costar
un precio. Porque es que la gente, gente incluso
que puede haberse visto tentada de votarles en un clave
antisistema, etc., lo que está viendo es que nos empujan al desastre, al
desastre, a la guerra, al genocidio, a la
violencia a la crisis económica es que lo defienden abiertamente es que lo
defienden abiertamente mientras votan en contra
como ha hecho el señor Abascal, de subir las pensiones, de subir el SMI,
de la reforma laboral.
Es que no están con la gente, están..
con ese mundo injusto, ilegal, violento hacia el que nos empujan.
Y quiero pensar que hay una reacción
Y la izquierda tiene que saber leer esto y tiene que ser capaz de articular
una alternativa
creíble, real, que anteponga siempre, siempre, el bienestar y la defensa de
los intereses de las clases trabajadoras
En eso estamos, eso es lo que hicimos el viernes en el Consejo de Ministros y
estoy convencido, estoy convencido que frente al fatalismo y
al derrotismo que quizás se haya instalado en los últimos meses, claro
que se puede, claro que se puede darle la vuelta a esto
Y la manera de hacerlo es pelear por el derecho a la vivienda, es pelear por la
seguridad económica de la gente, es pelear por
nuestro estado social y del bienestar.
Y creo que estas elecciones también mandan una señal a ver qué pasa hoy en
Italia, que también había un
referéndum constitucional importante, pero creo que son una señal de que no
hay que tirar la toalla en
absoluto, que claro que se pueden volver a ganar las elecciones en
España, y claro que España puede seguir siendo una excepción
a este mundo inverosímil al que nos están empujando Donald Trump y Benjamín
Netanyahu, o sea que optimismo
y determinación
Bueno, señor Bustendí, si usted finalmente decide dar el paso con todas
las veces que se lo he preguntado, cuatro o cinco con la de hoy, aquí le
espero para que nos explique por qué.
Gracias por habernos acompañado
Un placer. Eres conocida por repreguntar, pero
quizá estamos abusando ya de esto.
Yo soy coherente, yo me mantengo
en las mismas posiciones y esa obstinación es la que va a conseguir
que la prórroga de los contratos de alquiler sea convalidada en el Congreso
ya lo veréis. Sepa que podía haber insistido un par
de veces más, lo que pasa que tengo que darle paso a unos directos.
Gracias por
habernos acompañado, señor Justin Duy.
Gracias, ministro. Un par de titulares, en especial sobre
Preguntado por la sanción de 64 millones a la plataforma de alquileres Airbnb —después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya denegado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizarla — ha dicho que es un paso "importante", que manda "una señal respecto de los márgenes de beneficios", que "ninguna empresa esta por encima de la ley los derechos de los consumidores" .
Urtasun y García piden la movilización de la sociedad
Precisamente, los cinco ministros del espacio de Sumar participan este lunes en la Sala Constitucional del Congreso en la reunión convocada por el Movimiento Sumar para analizar la actualidad política e internacional. Todos han coincidido en hacer un llamamiento a la "movilización" en las calles para defender el decreto anticrisis sobre vivienda.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha recordado que el decreto ya está en vigor y de lo que se trata es de "salvarlo" y para ello ha pedido a la sociedad española que en el mes que queda "se movilice para defender con uñas y dientes" su convalidación. El Gobierno "tiene que hablarle de forma clara a la mayoría social", el Consejo de Ministros "tiene que hacer su trabajo" como hizo el viernes lo hizo.
También la ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que se van a "dejar la piel" este mes para lograr los apoyos necesarios en el Congreso que permitan sacar el decreto adelante y "convencer a quien tengan que convencer". Justifica el "plantón de ya no más" porque el 40% de la gente vive "con angustia" el acceso a la vivienda y es el "principal motivo de sangría de los salarios".