La coalición resta importancia al choque interno y se marca como objetivo aprobar el decreto anticrisis en el Congreso

respectivamente

Está con nosotros esta hora Pablo Bustinduí, ministro de Derechos

Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Ministro, muy buenos días, bienvenido

muy buenos días, ¿qué tal?

Estábamos hablando de los 5.000 millones de euros que aprobaron el

Hola,

viernes ustedes en el gobierno.

De ese dinero, ¿qué parte llega realmente a las familias y qué

parte se queda en ayudas a empresas y a sectores afectados?

La vocación es que llegue todo.

Estamos haciendo un enorme esfuerzo fiscal para paliar los efectos..

inmediatos que está teniendo esta guerra absurda, completamente ilegal e

injusta, a la que

nosotros nos hemos opuesto.

España ha sido referencia en oponerse a esta barbaridad, este sinsentido, pero

cuyos efectos ya estamos

pagando. Y entonces hemos puesto en marcha un

escudo social energético que tiene que llegar íntegro inmediatamente a las

familias

en España y también a las empresas, al tejido productivo.

Hemos puesto en marcha medidas también, hemos habilitado mecanismos

para evitar que ese esfuerzo fiscal se traduzca en beneficios para las grandes

empresas y lo más

importante para mí, hemos puesto en marcha por fin un decreto ley para

prorrogar los contratos de alquiler y que la crisis de

vivienda que viven las familias trabajadoras en España no sea grave

todavía más como consecuencia de esta guerra absurda

Con lo cual creo que es un muy buen primer paso para proteger a las

familias y a la economía española de los efectos de esta barbaridad que

hay que decirlo las veces que haga falta.

Ha contado con el apoyo explícito de Vox y del Partido Popular

Que alguien piense dónde estaría España ahora mismo si gobernara Feijóo con el

señor Abascal.

¿Ustedes desde el gobierno, ministro, pueden garantizar que ninguna empresa

gasista, eléctrica o gran distribuidora vaya a convertir esas ayudas que han

aprobado ustedes en beneficios

extra? Mire, tenemos evidencia cuando sucedió

la guerra de Ucrania con el alza

de los precios del gas y del petróleo, resulta que las grandes operadoras en

el sector de la energía se

forraron y que el 85% de los beneficios que se obtuvieron con esa guerra en los

Estados Unidos, por ejemplo, fue a

parar al 1% más rico de la población.

Las guerras siempre son doblemente injustas

Uno, porque las pagan siempre los pobres, que son las víctimas de los

conflictos, pero dos, porque es que además luego los

que se forran son una minoría, una oligarquía que hace negocio con ello.

Lo que hemos hecho ha sido habilitar un mecanismo para poder

controlar los márgenes de beneficios de las empresas y que el esfuerzo que

hacemos entre todos, bajando los impuestos, por ejemplo, de los

carburantes

o la electricidad, no vaya a engrosar las cuentas de beneficios de las

grandes multinacionales.

Con ese

mecanismo vamos a impedir que nadie pueda digamos lucrarse gracias a los

alzas a las alzas de precio

de esta guerra. Y es algo importante, es algo por lo

que peleamos muchísimo desde la izquierda dentro del gobierno para

podernos asegurar que esta situación trágica que vive el mundo no se

convierta en una oportunidad de negocio además

para unos pocos. Hablaba usted, ministro, de vigilar

márgenes.

¿Hay ya empresas que estén usando la guerra como excusa para

subir los precios de más?

Pues mire, lo que ha aprobado el gobierno es que la CNMC,

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pueda requerir toda la

información en el mercado mayorista y en el

minorista, hasta en 12.000 gasolineras, por ejemplo, no solo del precio que

tienen los carburantes cada día, sino del margen de

beneficio que se está llevando cada empresa y en el caso en el que de

manera objetiva se pueda probar que esos márgenes

se incrementan, el gobierno, por fin, y esto es lo que peleamos muchísimo para

poder incorporar en el decreto ley del viernes

pasado pues que el gobierno pueda intervenir para topar limitar esos

márgenes de tal manera que de

ningún caso las grandes empresas puedan aprovechar para obtener beneficios de

esta situación.

Es un paso que

es importante, por eso lo peleamos tantísimo y creo que es la garantía que

vamos a tener de que no se produzcan esas situaciones

¿En qué plazo intervendrían los precios,

ministro? Bueno, pues el reporte de la CNMC es

semanal y lo que aprobamos el pasado viernes incluye

una provisión para que en un plazo de dos semanas el gobierno tenga ese

informe completo con todos los márgenes de beneficios

que obtienen las operadoras en los mercados tanto mayorista como minorista

y en el caso de que existan esos márgenes

que nadie tenga la más mínima duda de que el gobierno va a intervenir y quien

esté intentando aprovechar esta situación

para lucrarse, para obtener beneficios, mientras los españoles están haciendo

un esfuerzo ímprobo

por culpa de esta situación, de esta guerra ilegal e injusta a la que nos

han arrastrado, lo va a pagar

Que a ninguna gran empresa, que a ningún gran operador económico se le

ocurra pensar que tiene

claros?

fáciles de comprender para todos los ciudadanos, de forma que veamos si esas

rebajas se están

notando o no se están notando o si alguien se lo está llevando crudo,

ministro.

Por supuesto, por supuesto

y de ahí el mandato a la CNMC, que es quien tiene que hacerlo, para que tenga

todas las herramientas y toda la

legitimidad. También la capacidad sancionadora en el

caso de que algún operador económico no le quiera aportar esa información será

sancionada solo por no aportar esa información y esa información será

pública y, por supuesto, todo el mundo va a saber, con luz y

taquígrafos a dónde va cada céntimo de esfuerzo fiscal que están haciendo los

españoles y me

permitirá desde el ministerio del consumo todo el mundo lo sabe hemos

dado todas las batallas que ha hecho falta algunas contra

algunas de las multinacionales más poderosas del planeta, con un único

mensaje.

Ninguna empresa está por encima de la ley

los derechos de los consumidores deben respetarse y vamos a hacer todo lo que

esté en nuestra mano para asegurarnos

de que de esta guerra no sale nadie obteniendo ganancias ilícitas

a costa del sufrimiento de las mayorías sociales.

El Ministerio de Consumo, desde luego, no lo va

a consentir. Háblenos del decreto de medidas para la

vivienda, porque hay muchísimos inquilinos que temen tener más presión

¿Qué protección concreta ofrece hoy este nuevo decreto de alquileres,

ministro?

Después de muchísimos meses de lucha y de pelea, por fin es una realidad, está

aprobada una prórroga

para todos los contratos de alquiler que venzan este año y el año que viene.

Hablamos de más de un millón de contratos, más de dos

millones de personas afectadas que verán cómo sus contratos se extienden

en el tiempo, dos años, a las

mismas condiciones, con el mismo precio y por tanto que obtienen seguridad y

estabilidad en un momento de gran

incertidumbre y gran desasosiego global esta es una medida importantísima

porque la renovación de los

contratos de alquiler por las dinámicas especulativas del mercado y de

concentración de poder en grandes fondos de inversión grandes fondos

buitre que han comprado miles de viviendas en estos últimos años, las

familias se están encontrando con alzas del 40 al 50%

o el 60% del precio de los alquileres y por tanto se ven obligadas a mudarse.

Estamos hablando de familias que

tienen que irse de su barrio o de su ciudad, que tienen que cambiar a los

niños de colegio, de parejas que se separan y no pueden afrontar un

alquiler de gente joven que se tiene que volver a vivir con sus padres por

lo tanto estamos hablando de una tragedia para

un 20-25% de la población que vive de alquiler en España.

Con este decreto ley, los contratos se prorrogan en las mismas condiciones

sin aumento de precio.

Los propietarios también tienen la estabilidad y la seguridad de saber que

cuentan con el mismo inquilino que va a seguir

viviendo en sus casas y por tanto creemos que es un paso importantísimo

para atajar la crisis de vivienda.

El

principal problema que viven las familias y las clases trabajadoras en

el país y ahora lo que nos toca es pelear.

Tenemos

un mes por delante para en una movilización social que espero que sea

lo mayor la mayor posible

poder garantizar que este decreto sale adelante en la convalidación y que se

defienden los intereses de los inquilinos de la

gente que se ve amenazada por las dinámicas del mercado de la vivienda

con tener que salir de sus casas.

Así que tenemos un mes por delante para

organizar esa movilización social y conseguir que esa ratificación salga

adelante y que la gente,

tenga un poquito más de certezas y demos un pasito más para solucionar la

crisis de la vivienda que nos decían que no se podía

solucionar. Bueno, pues nosotros estamos actuando

desde el gobierno, articulando las demandas sociales

para empezar a intervenir un mercado que está sirviendo los intereses de una

minoría rentista que se está forrando a

costa del derecho constitucional a la vivienda de las familias españolas.

¿Han comenzado las negociaciones para

recabar apoyos a este decreto sobre la vivienda que, de momento, usted nos

dirá, parece que no saldría, de hecho no

tiene ni fecha para llevarse al Congreso y que pueda ser votado.

Bueno, los decretos, leyes,

se tienen que ratificar en un plazo de 30 días, ese es el tiempo que tenemos

por delante.

Evidentemente

ha habido reacciones inmediatas.

La primera, ¿sabe cuál ha sido?

La de la patronal, que salió a decir que hay que votar que no y que hay que

tumbar

este decreto ley. Es curioso, ¿no?

Porque siempre nos hablan de esa figura del pequeño propietario, etcétera,

etcétera, como si fuera una cuestión de

igual a igual y el primero que sale es la patronal española que es curioso

esto no porque no será que la vivienda se ha

convertido en el principal mecanismo de extracción de rentas de las clases

trabajadoras?

Esto no puede ser y yo creo que todo el

mundo en España, vote a quien vote, es consciente de que el funcionamiento del

mercado de la vivienda es

anómalo en este momento.

Es ilógico que una familia tenga que dedicar la mitad de sus ingresos a

poder pagar el techo en el que vive, cuando

es la gente que levanta nuestras ciudades, que mantiene nuestra economía

en pie, lo que hace este decreto sencillamente es

prorrogar las condiciones en las que está viviendo la gente en sus casas.

Los propietarios siguen cobrando su renta, la actualizan al 2%

como tope cada año pero siguen cobrando el alquiler todos los meses y las

familias

tienen un respiro. En lugar de encontrarse con una subida

del 40% o el 50%, siguen pagando la misma renta que han pagado en estos

años es algo que es de sentido común y no se entiende que nadie pueda oponerse

a esto si alguien quiere votar en contra

de este decreto ley estará votando para proteger los intereses ya digo de una

minoría de fondos buitre

de fondos de inversión que acaparan miles de viviendas cada uno y en contra

de las familias españolas, familias de izquierdas, de derechas que

viven en una región, en otra.

Por tanto, creo que es la hora, los lobbies de esos fondos buitre y de esos

grandes

propietarios se están moviendo.

Creo que la ciudadanía tiene que moverse también, tiene que expresar su

posición,

tiene que presionar, porque en una democracia eso funciona.

Y ya hemos visto a comisiones obreras, a UGT, a Amnistía Internacional, a

Oxfam,

a los sindicatos de inquilinas pidiendo que se ratifique este decreto ley.

Tenemos un mes por delante para organizar la mayor

campaña posible de presión para que en el momento en el que los diputados y

diputadas tengan que presionar

un botón, se sepa perfectamente quién está defendiendo a la gente, a la

ciudadanía española y quién está defendiendo

los intereses de una minoría de una clase rentista que se está forrando a

costa del derecho constitucional a la vivienda

de los españoles y las españolas.

Así que yo estoy convencido, soy optimista, estoy convencido de que

vamos a ser

capaces de sacarlo adelante.

Este decreto sobre la vivienda, que es precisamente lo que provocó el plante

de sumar en el Consejo de Ministros del viernes, ¿por qué decidieron tomar esta

iniciativa

y cómo lo organizaron ministro pues por la trascendencia del momento que

vivimos no sólo

del momento internacional, ya digo, con esta catástrofe a la que nos están

empujando Trump y Netanyahu,

De nuevo, es que esto hay que decirlo las veces que haga falta, con el apoyo

de Feijóo y del señor Abascal

de la derecha y la ultraderecha española, y el mundo vive un momento

muy difícil, muy complejo, y el viernes

era el momento en el que el gobierno español daba respuesta a esta

catástrofe.

Lo ha hecho en el plano internacional, con una

posición valiente, coherente, que ha sido reconocida por el mundo entero.

Bueno, pues nuestro planteamiento era que esa misma

valentía y esa misma coherencia tiene que reflejarse también en nuestra

política nacional y específicamente

en la política de vivienda y en conseguir evitar que las grandes

empresas puedan forrarse a costa de esta crisis

La trascendencia era enorme y nuestra posición es sincera.

Era el momento de incluir

estas dos cuestiones, límites a los márgenes y prórroga de los contratos de

alquiler.

Y

la negociación fue dura y fue larga, es verdad, pero el resultado fue muy

positivo.

Conseguimos que la respuesta del gobierno

incluyera estos dos ámbitos y creo que bueno ahora toca defenderlas para la

convalidación en el congreso de los diputados como digo

pero creo que España estuvo a la altura una vez más y que el gobierno estuvo a

la altura y si me permite pues para esto sirve que la izquierda esté en el

gobierno para

empujar para que los intereses de las clases trabajadoras se vean defendidos

en el Consejo de

Ministros, porque si la izquierda no está en el Gobierno, esa representación

no se produce, no se da en las mismas

condiciones. Con lo cual yo creo que el resultado,

el desenlace fue muy positivo, fue una negociación dura y larga, pero creo que

el desenlace fue muy positivo

Acabamos de hablar hace unos minutos con la portavoz del gobierno, con el

Masaiz, del ala socialista del Ejecutivo, y enmarcaba

precisamente lo que sucedió en el Consejo de Ministros del Viernes,

bueno, la normalidad, digamos, de la relación entre dos

socios de gobierno.

¿Usted también lo enmarca así?

Claro, España tiene un gobierno

de coalición y hay dos fuerzas

políticas diferentes y es normal que en los momentos de gran trascendencia y de

gran relevancia las posiciones, bueno, pues tenga que haber ese proceso de

negociación y

ese proceso de diálogo y creo que seguramente algunas cosas las haremos

mejor que otras y seguramente cometemos

errores, claro, como todo el mundo, pero creo que en el gobierno de

coalición estamos siendo capaces de llevar ese ejercicio

de negociación y de consenso a resultados concretos.

España tiene un gobierno de coalición y tiene un parlamento

fragmentado también.

Esto es lo que votaron los españoles y las españolas en las elecciones.

Esto es un síntoma de

salud democrática frente a lo que a veces se plantea y creemos que ahora

toca pelear

con construir esa mayoría en el Congreso de los Diputados para

convalidar estos dos decretos leyes.

¿Es fácil? No es fácil,

pero es lo que sucede en una democracia y además yo estoy convencido de que si

la gente alza la voz y

se moviliza y hace saber que quiere que resolvamos el problema de la vivienda,

frente a lo que dicen algunos

de no se puede, es imposible, no se puede hacer nada.

Sí, claro que se puede, claro que se puede y de hecho la prórroga de los

contratos sirve para eso

si la gente se moviliza y alza su voz seremos capaces de que esto salga

adelante como ya ha sucedido con otras medidas en el pasado y

estoy convencido que será un gran paso adelante para la sociedad española en

su

conjunto. Quédese con nosotros, ministro, porque

le quiero preguntar por la noticia que hemos adelantado en este programa a las

8 de la mañana

La justicia obliga a Airbnb a pagar la multa histórica de 64 millones de

euros, multa que le impuso el Ministerio de Consumo

que había recurrido.

Ahora a Airbnb, Sandra, le toca pagar.

Eso es. Airbnb pidió que se suspendiera de

por..

forma cautelar

ese pago, pero la justicia le ha dicho que no, que tiene que pagar.

Recordemos que en diciembre el gobierno

multó a la plataforma online por anunciar más de 65.000 viviendas sin

licencia de uso turístico o con números

no facilitar los datos a los inspectores durante la investigación

Los 64 millones de euros de multa son el equivalente a seis veces el

beneficio ilícito que habría obtenido Airbnb

durante el tiempo en que esos anuncios permanecieron publicados tras su multa.

Esta decisión hay que decir que todavía es

recurrible

¿Satisfecho, ministro?

Bueno, mire, es parecido a lo que estábamos hablando.

Cuando yo entré al Gobierno y llegué a este ministerio, parecía que con la

cuestión de los

pisos turísticos...

...no se podía hacer nada y de hecho la derecha...

...por ejemplo el señor Almeida en Madrid...

...con 15.000 pisos turísticos ilegales..

se jactaba de no hacer nada.

Pues nosotros dijimos que esto no puede ser y que en España la ley tiene que

cumplirse

y que hay que respetar los derechos de los consumidores y que los pisos

turísticos ilegales son una afrenta, una lesión

directa al derecho constitucional a la vivienda y nos pusimos a trabajar a

ello y nos dijeron que era imposible y abrimos este

expediente, lo concluimos, 64 millones de euros de sanción, Airbnb la ha

recurrido

y la ha vuelto a perder en los tribunales, una vez más lo hemos

ganado, como ha sucedido con las aerolíneas low cost, el otro día el CEO

de Ryanair volvía

a insultarme, otra vez como hemos hecho con las rebajas falsas en el comercio

electrónico, como hemos hecho con operadoras de juego

electrónico online, como hemos hecho muchos ámbitos en los que nos decían no

se puede hacer nada, son demasiado poderosas

estas grandes empresas.

Bueno, pues no, pues no.

Haciendo las cosas bien, les hemos sancionado 64 millones de euros, la

justicia

nos vuelve a dar la razón y lo más importante es que se refrenda una vez

más el principio de que ninguna empresa por

grande o poderosa que sea está por encima de la ley y que en españa las

leyes se cumplen y se respetan y los derechos de los

consumidores también y parecido a lo que estábamos hablando antes sobre la

prórroga de los contratos de alquiler a veces

pareciera que cala este pesimismo de no se puede hacer nada, son demasiado

poderosos, el mundo es injusto.

Bueno, pues paso a paso, paso a

paso se puede avanzar claro que se puede avanzar y se pueden defender los

intereses de la gente común trabajadora

de la ciudadanía frente a los intereses y la especulación de un puñado de

grandes operadores que se están forrando

con la crisis de vivienda.

Es un paso importante, con la prórroga de los contratos es otro y, bueno, pues

poco a poco vamos

demostrando, con cierta obstinación pero también creo que con hechos

demostrables, que claro que se puede

meter mano al problema de la vivienda y claro que se puede anteponer los

intereses de la gente de a pie, de los inquilinos y de la ciudadanía frente a

aquellos grandes operadores que se están lucrando con esta formidable

crisis que acaban pagando las familias españolas en su día a día

y que repercute muchísimo en el bienestar de las familias trabajadoras.

Así que bueno, es un paso importante

y manda una señal respecto a lo que hablábamos antes de los márgenes de

beneficio y de los precios en la guerra

Yo lo digo, con hechos constatados, con hechos demostrados, como es esta

sanción que va a tener que pagar

Airbnb de 64 millones de euros.

Cualquier operador económico que intente o pretenda lucrarse con la

crisis que estamos

viviendo derivada de la guerra ilegal en Ucrania que han apoyado la derecha y

la ultraderecha española lo va a pagar

El Ministerio de Consumo va a hacer todo lo que esté en su mano para

asegurarse que los intereses de la ciudadanía y de la gente

mar?

de a pie se vean respetados y que nadie se lucre a su costa

pensado mejor o sigue sin animarse a liderar su mar?

Mire, yo creo que la gente de izquierdas en España...

...hoy, ante el momento que estamos viviendo..

en el mundo, lo que quiere son soluciones y lo que quiere son

respuestas y quiere menos especulación sobre si este

el otro, lo que sea, el proceso.

Creo que las organizaciones políticas de izquierda ahora, este mes, tienen un

desafío enorme

en construir la mayor movilización posible y la mayor campaña de presión

posible para asegurar

que salgan convalidados estos decretos leyes y que la prórroga de los

contratos de alquiler sea un derecho adquirido para más

de dos millones de compatriotas en España.

La izquierda tiene que centrarse en eso, nos irá mejor centrándonos en eso

que en cualquier otro..

debate o especulación

Es la primera vez que no me responde que no, señor Bustín Duy.

Bueno, porque es que hasta ahora no ha sido muy eficaz mi insistencia en las

respuestas

Yo lo he dicho muchas veces, pero es que de verdad.

muchas veces, pero es que de verdad.

Déjemelo claro que luego al final...

Ya lo he hecho

¿Usted se lo ha pensado mejor o sigue al margen del liderazgo de sumar?

Yo me mantengo en la misma posición y ya lo he dicho muchas veces, pero es

que creo que esto es importante y creo que es el mensaje que yo quiero mandar

Creo que nos tenemos que centrar realmente en esta pelea, en la pelea

por el derecho a la vivienda.

Tenemos un mes

por delante para conseguir darle a dos millones de personas tranquilidad,

serenidad y dos años de estabilidad

en sus contratos con los precios congelados.

Creo que esa es la batalla en la que nos tenemos que centrar y le haremos un

flaco favor a

nuestra gente y también a nuestras perspectivas políticas y electorales si

en lugar de eso nos centramos en otra cosa.

Así que

a lo importante, a trabajar para convalidar este decreto ley de vivienda

para que en el momento en el que los diputados y las diputadas

presionen ese botón se vea quién está a favor de la gente y quién está

defendiendo a grandes empresas y grandes lobbies

que se están forrando a costa del derecho constitucional a la vivienda.

La izquierda a eso.

Y después, conforme consigamos

esta serie de pasos adelante y de conquistas será mucho más fácil todos

los demás debates

¿Por qué no se presenta para liderar su espacio político?

¿O igual lo hace? Pues porque yo bastante..

tengo con lo que estoy haciendo, bastante tengo con conseguir que Airbnb

pague lo que debe, que se cierren los pisos turísticos

ilegales, que consigamos la prórroga de los contratos de alquiler, que ninguna

gran empresa pueda forrarse a costa de la gente.

Esto..

a lo mejor alguien no lo piensa, pero cuesta mucho trabajo y es en lo que yo

estoy centrado, le tengo puesto toda, toda

mi energía y toda mi ambición a eso y a nada más.

Y además creo que es la mejor contribución que yo puedo hacer

también al proceso político que está haciendo la izquierda en España, pues

de análisis y de repensarse para las elecciones del

año 27. Cuanto más consigamos avanzar y más

consigamos demostrar que claro que sirve tener a la izquierda en el

gobierno, que

sirve para oponerse a esta guerra ilegal, que sirve para que el gobierno

avance también en el derecho a la vivienda,

pues claro, creo que esa es la mejor contribución que podemos hacer a las

perspectivas políticas de la izquierda en el año 27 y creo que esa

es mi tarea y mi labor y desde luego es lo que estoy haciendo y es lo que voy a

seguir haciendo con todas las fuerzas que tenga

¿Usted cómo valora el resultado de las elecciones municipales en Francia,

señor Bustín Duy?

Bueno, pues se ha demostrado que la extrema derecha en Francia ha vuelto a

chocar contra un muro, no solo, bueno,

ayer hubo elecciones también en Eslovenia, hay elecciones en Dinamarca

también, y bueno, pues Europa vive un momento muy convulso,

con un auge de las fuerzas de extrema derecha, pero yo quiero pensar, quiero

pensar que el apoyo

explícito que todas las fuerzas de extrema derecha en europa a pesar de

sus diferencias le están dando a

la Casa Blanca de donald trump que le están dando al Israel genocida de

benjamín Netanyahu pues les va a costar

un precio. Porque es que la gente, gente incluso

que puede haberse visto tentada de votarles en un clave

antisistema, etc., lo que está viendo es que nos empujan al desastre, al

desastre, a la guerra, al genocidio, a la

violencia a la crisis económica es que lo defienden abiertamente es que lo

defienden abiertamente mientras votan en contra

como ha hecho el señor Abascal, de subir las pensiones, de subir el SMI,

de la reforma laboral.

Es que no están con la gente, están..

con ese mundo injusto, ilegal, violento hacia el que nos empujan.

Y quiero pensar que hay una reacción

Y la izquierda tiene que saber leer esto y tiene que ser capaz de articular

una alternativa

creíble, real, que anteponga siempre, siempre, el bienestar y la defensa de

los intereses de las clases trabajadoras

En eso estamos, eso es lo que hicimos el viernes en el Consejo de Ministros y

estoy convencido, estoy convencido que frente al fatalismo y

al derrotismo que quizás se haya instalado en los últimos meses, claro

que se puede, claro que se puede darle la vuelta a esto

Y la manera de hacerlo es pelear por el derecho a la vivienda, es pelear por la

seguridad económica de la gente, es pelear por

nuestro estado social y del bienestar.

Y creo que estas elecciones también mandan una señal a ver qué pasa hoy en

Italia, que también había un

referéndum constitucional importante, pero creo que son una señal de que no

hay que tirar la toalla en

absoluto, que claro que se pueden volver a ganar las elecciones en

España, y claro que España puede seguir siendo una excepción

a este mundo inverosímil al que nos están empujando Donald Trump y Benjamín

Netanyahu, o sea que optimismo

y determinación

Bueno, señor Bustendí, si usted finalmente decide dar el paso con todas

las veces que se lo he preguntado, cuatro o cinco con la de hoy, aquí le

espero para que nos explique por qué.

Gracias por habernos acompañado

Un placer. Eres conocida por repreguntar, pero

quizá estamos abusando ya de esto.

Yo soy coherente, yo me mantengo

en las mismas posiciones y esa obstinación es la que va a conseguir

que la prórroga de los contratos de alquiler sea convalidada en el Congreso

ya lo veréis. Sepa que podía haber insistido un par

de veces más, lo que pasa que tengo que darle paso a unos directos.

Gracias por

habernos acompañado, señor Justin Duy.

Gracias, ministro. Un par de titulares, en especial sobre