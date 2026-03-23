Sumar llama a movilizarse para "ganar en la calle" la prórroga del alquiler: "Las generales se disputarán en la vivienda"

Sumar sigue todavía sin un líder claro para las próximas elecciones generales, que se esperan para 2027, pero tras la refundación de la alianza de los partidos que están en su esfera el mes pasado ya se está organizando para marcar cuál será su hoja de ruta de cara a los comicios, y es priorizar el derecho de la vivienda porque será "el debate" decisivo. Por ello, han llamado a la movilización en la calle para salvar la prórroga de los alquileres que aprobó el Gobierno el viernes para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Este lunes, los líderes de los partidos que integran la esfera de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Comuns, Más Madrid, Compromís, Mes Per Mallorca, CHA y Verdes Equo) se han reunido en el Congreso para abordar la situación política y marcar la línea a seguir. Entre sus asistentes, han estado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los ministros Ernest Urtasun (Cultura) y Mónica García (Sanidad)

Díaz, que ya se descartó para reeditar su candidatura a las generales, ha sido clara: "El debate de las próximas elecciones generales se disputa aquí, en la capacidad real de hacer algo que es fundamental". Algo que, ha subrayado, es garantizar el derecho a la vivienda.

En Sumar presumen de haber forzado al PSOE a aprobar el pasado viernes los dos primeros decretos de medidas anticrisis en materia energética y de vivienda, especialmente de la prórroga de los contratos de los alquileres. Un paquete de medidas con 5.000 millones de euros que salió a anunciar el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Coincidimos con el PSOE en el diagnóstico" del problema de la vivienda, "pero no en la salida, no en la lectura que hace de los intereses electorales progresistas", ha aseverado Díaz, que ha recalcado que este es "el principal problema" para los votantes de todos los partidos: "Es una disputa importante".

Primer paso: lograr que se apruebe el decreto en el Congreso Los líderes de los principales partidos que integran la alianza han marcado como primer objetivo lograr que el decreto se apruebe en el plazo de un mes en el Congreso en un escenario en el que PP, Vox y Junts amenazan con tumbarlo con su voto en contra. Aunque les han advertido de que tendrán que explicarlo a sus electores, saben que las palabras no serán suficientes para hacerles cambiar de opinión. Por ello, Díaz, Urtasun y también el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, han llamado a fomentar la movilización "con uñas y dientes" en la calle como medida de presión para que el Congreso apruebe las medidas y se consoliden en el tiempo. "Tenemos una misión", ha dicho Díaz, que ha avisado de que "los derechos se ganan peleando". "El Gobierno de coalición ha hecho lo que tenía que hacer y ahora hay que movilizar, como sea menester, a todo el mundo". Así, ha pedido al espacio de Sumar que reúna a los sindicatos de inquilinos, los sindicatos de clase, las organizaciones ecologistas y las feministas para "ganar en la calle" las medidas que entraron en vigor este domingo.

PP, Vox y Junts "van a tener que rendir cuentas" Y ha avisado a PP, Vox y Junts, de que "quien tumbe" el decreto en el Congreso "va a tener que rendir cuentas de lo que está haciendo". Urtasun, por su parte, ha emplazado a "desenmascarar a Vox" y mostrar su "debilidad" electoral reflejando que son el partido de los "rentistas" y no el de los trabajadores. Con todo, ha avisado al PSOE de que no les "temblará el pulso" para que el reparto de los costes de la guerra sea "justo" y ha puesto en valor que, con el Gobierno progresista, "es la primera vez que el Ministerio de Trabajo disciplina a la patronal y no a los trabajadores". "Ahora toca hacerlo con los rentistas del país", ha aseverado Urtasun, quien ha asegurado que el Partido Socialista, sin Sumar, "no lo va a hacer" y es "una disputa fundamental". Además, ha prometido que su formación "dará la pelea con toda la fuerza posible" para grabar los beneficios extraordinarios de las empresas "En las próximas semanas tendremos que volver a poner sobre la mesa la excepción ibérica y las excepciones fiscales para grabar beneficios", ha insistido.