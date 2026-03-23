Díaz, sobre el decreto de vivienda que dividió al Gobierno: "Si las tres derechas lo quieren tumbar, les va a salir caro"
- Avanza que apurarán el plazo para la votación en el Congreso de dicho texto con la prórroga de los alquileres
- Reconoce "discrepancias manifiestas" con el PSOE, pero resta importancia al choque: "Esta batalla fue pequeña"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que el decreto con la prórroga de los alquileres se votará en el Congreso el "último día" del plazo establecido para su convalidación. "Si después las tres derechas de este país, se llamen Junts, PP o Vox, lo quieren tumbar, que lo tumben, pero les va a salir caro", ha afirmado este lunes en una entrevista en Las mañanas de RNE, en la que les ha acusado de "racistas y clasistas" y de "hacer daño a la gente" con sus decisiones.
La falta de consenso entre PSOE y Sumar respecto a la prórroga de los alquileres provocó un choque dentro de las negociaciones para el paquete de respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Finalmente, ambas partes acordaron incluir las medidas de vivienda en un decreto separado de las ayudas frente a la subida del precio de la energía, entre las que se encuentran la rebaja del IVA de la gasolina y las facturas de la luz y el gas o el bono social eléctrico.
"Discrepancias manifiestas" con el PSOE por la vivienda
Díaz ha reconocido que existen "discrepancias manifiestas" con la parte socialista del Ejecutivo en materia de vivienda, pero ha restado importancia al retraso en el Consejo de Ministros del viernes por sus negociaciones.
"Esta batalla fue un poco pequeña. He vivido algunas en las que el Gobierno de España casi cae desplomado (...) No fue tan grave la cosa ni mucho menos", ha insistido, antes de concluir que lo importante es que las medidas ahora "están en vigor y forman parte de la vida de la gente".
En ese sentido, ha pedido a las personas cuyos contratos vayan a vencer en este mes que insten a sus caseros a la prórroga, dado que el real decreto aprobado el viernes quedará derogado si los grupos parlamentarios no lo ratifican en un plazo de 30 días y Junts ya ha anunciado que votará en contra.
La vicepresidenta segunda ha reprochado que el PSOE siga "pensando como en los años 90" y apueste por las desgravaciones fiscales en materia de vivienda. No obstante, ha puesto el foco sobre las comunidades autonómas del PP que no aplican la ley estatal para limitar los precios en las zonas de mercado tensionado. "Tómense medidas. Si usted no cumple con una ley, va a ser penalizado con recursos públicos", ha pedido.
Acusa a la UE de "vasallaje" con Trump
Sobre la guerra en Irán, ha lamentado la posición de la Comisión Europea y de la presidenta, Úrsula Von der Leyen, a quien ha acusado de "vasallaje" respecto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Las guerras no salen gratis, la locura de Donald Trump tiene consecuencias economicas y sociales brutales", ha afirmado y ha juzgado que la Unión Europea "no está donde tiene que estar" y que eso le "va a pasar factura". "Tenemos que defender el proyecto europeo con su potencia economica, que la tiene más de lo que nos creemos, y su potencia social", ha añadido.
Así, ha defendido la postura del Gobierno en defensa del derecho internacional y el "no a la guerra", al tiempo que ha lamentado que el PP de Alberto Núñez Feijóo reaccione "torpe y mal" y actúe como "súbdito de Trump".
Sobre el proyecto para reunificar la izquierda de Gabriel Rufián, ha valorado que son bienvenidos "todos los movimientos" para "cambiar el estado de ánimo de la gente progresista y para ganar derechos".