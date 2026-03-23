Díaz, sobre el decreto de vivienda que dividió al Gobierno: "Si las tres derechas lo quieren tumbar, les va a salir caro"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que el decreto con la prórroga de los alquileres se votará en el Congreso el "último día" del plazo establecido para su convalidación. "Si después las tres derechas de este país, se llamen Junts, PP o Vox, lo quieren tumbar, que lo tumben, pero les va a salir caro", ha afirmado este lunes en una entrevista en Las mañanas de RNE, en la que les ha acusado de "racistas y clasistas" y de "hacer daño a la gente" con sus decisiones.

La falta de consenso entre PSOE y Sumar respecto a la prórroga de los alquileres provocó un choque dentro de las negociaciones para el paquete de respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Finalmente, ambas partes acordaron incluir las medidas de vivienda en un decreto separado de las ayudas frente a la subida del precio de la energía, entre las que se encuentran la rebaja del IVA de la gasolina y las facturas de la luz y el gas o el bono social eléctrico.

"Discrepancias manifiestas" con el PSOE por la vivienda Díaz ha reconocido que existen "discrepancias manifiestas" con la parte socialista del Ejecutivo en materia de vivienda, pero ha restado importancia al retraso en el Consejo de Ministros del viernes por sus negociaciones. "Esta batalla fue un poco pequeña. He vivido algunas en las que el Gobierno de España casi cae desplomado (...) No fue tan grave la cosa ni mucho menos", ha insistido, antes de concluir que lo importante es que las medidas ahora "están en vigor y forman parte de la vida de la gente". En ese sentido, ha pedido a las personas cuyos contratos vayan a vencer en este mes que insten a sus caseros a la prórroga, dado que el real decreto aprobado el viernes quedará derogado si los grupos parlamentarios no lo ratifican en un plazo de 30 días y Junts ya ha anunciado que votará en contra. La vicepresidenta segunda ha reprochado que el PSOE siga "pensando como en los años 90" y apueste por las desgravaciones fiscales en materia de vivienda. No obstante, ha puesto el foco sobre las comunidades autonómas del PP que no aplican la ley estatal para limitar los precios en las zonas de mercado tensionado. "Tómense medidas. Si usted no cumple con una ley, va a ser penalizado con recursos públicos", ha pedido.