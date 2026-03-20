El Gobierno bajará al 10% el IVA de los carburantes y eliminará impuestos a la electricidad en su paquete anticrisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este viernes el paquete de medidas económicas para paliar los primeros efectos de la guerra en Irán, entre las que se incluirá una rebaja del 10% en el IVA de los carburantes o la eliminación de impuestos a la electricidad, según han confirmado a La Hora de la 1 de TVE fuentes de la negociación. El objetivo es proteger a los consumidores más vulnerables y a los sectores más dependientes de la energía, como el transporte, el campo o la pesca.

El jefe del Ejecutivo comparecerá tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario y después de haberse reunido en las últimas semanas con los agentes sociales, los sectores afectados y los grupos políticos para recabar y consensuar las propuestas.

Una vez aprobado, el decreto ley pasará al Congreso de los Diputados, donde se votará el próximo jueves, 26 de marzo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el plan de respuesta solo incluirá aquellas medidas que cuenten con el consenso de sus socios de investidura, con el fin de asegurarse de que salgan adelante.