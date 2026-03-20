El PP no aclara su apoyo al decreto anticrisis y habla de un “desgobierno vapuleado” y "chantajeado por Sumar"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que su partido no comunicará su sentido del voto al decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio hasta leerlo del Boletín Oficial del Estado (BOE), pero sí ha avanzado que votará en contra del segundo texto, que contiene las propuestas de Sumar en política de vivienda.

"Ya les anuncio que no respaldaremos el decreto de izquierdas y que analizaremos en profundidad el decreto de derechas que aprueba hoy el Gobierno de PSOE y Sumar", ha dicho en una rueda de prensa posterior a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nuestra confianza en Sánchez es la misma que una parte del Gobierno ha demostrado tener en la otra parte del Gobierno, que es ninguna. Así que hasta no ver los decretos publicados en el BOE, hasta no leer la letra pequeña, desde el Partido Popular no haremos una valoración más detallada", ha añadido.

“Miguel Tellado, secretario general del PP:



🗣️"La realidad es que el Consejo de Ministros no pudo empezar a la hora prevista porque los ministros de Sumar se negaban a entrar en la sala"https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/ew93jdah1i“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 20, 2026

En todo caso, ha mostrado "asombro" ante la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno, ya que ha insistido en que "algunas de las medidas que ha anunciado como suyas eran nuestras", por eso le ha dicho "bienvenido a la fachosfera".

"Que hable de bajadas de impuestos después de criticarlo durante 15 días nos causa cierta risa y a ellos debería causarles sonrojo". Por eso, ha insistido en que "todo lo que procede de este Gobierno lo recibimos con cautela y desconfianza". "Todo es sospechoso de ser trampa o emboscada", ha continuado, por eso, dice, los populares mantienen "prudencia máxima".