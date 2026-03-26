Noelia Castillo, el final de una vida "sin metas ni proyectos", pero con la determinación de morir en paz

Barcelona se ha despedido este jueves, 26 de marzo de 2026, de una mujer que ha convertido su fragilidad en un estandarte de hierro ante los tribunales. Noelia Castillo Ramos ha dejado de existir a los 25 años, cumpliendo un deseo que no nació del impulso, sino de una erosión lenta, profunda y constante, según ha confirmado Abogados Cristianos.

Su nombre no será recordado solo por el desenlace, sino por la travesía legal de dos años que la llevó a convencer a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que su vida le pertenecía únicamente a ella.

Noelia no buscaba ser un ejemplo ni una mártir de la causa del derecho a morir. En su última entrevista, emitida en Antena 3 apenas unas horas antes de recibir la prestación, ha sido muy clara: “No quiero que nadie siga mis pasos”. Su decisión ha sido un acto de soberanía individual, un punto final escrito con caligrafía propia tras un libro de existencia que ella misma sentía que se había quedado sin páginas en blanco.

Raíces de luz y veranos de sal Para entender el silencio de hoy, hay que viajar a los veranos de ayer, a esos meses de estío que Noelia rescataba de su memoria como el último refugio de su bienestar. En casa de su "yaya", la vida era una coreografía de libertad, tranquilidad y juegos. Allí, junto a su hermana Sheyla, el tiempo se medía en actividades compartidas: recolectar conchas, pintar piedras y trenzar pulseras. “Nos poníamos a vender cositas hechas por nosotras”, recordaba con una sonrisa que la cámara de Antena 3 captó como un destello fugaz en un rostro ya marcado por la fatiga. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de 25 años con paraplejia RTVE.es Aquellas jornadas terminaban invariablemente en la terraza de la abuela, cenando bajo las estrellas en escenas de bienestar, armonía y calma. “Era una época muy feliz de mi vida”, sentenciaba, reconociendo que aquel paraíso infantil había sido la única etapa verdaderamente luminosa de su biografía. Noelia se ha aferrado a esos retazos de luz hasta el último aliento. En su habitación, como centinelas de su memoria, dispuso cuatro fotografías que la acompañaron en el momento de la eutanasia: una de ella pintando un cuadro para su madre, otra de su perrita Wendy cuando era un cachorro, la del primer día de colegio y un retrato de su niñez. Son imágenes de helados, trenzas y batas rojas que contrastan con la penumbra de sus años finales. Esta selección no ha sido casual sino su manera de decir adiós rodeada de lo que alguna vez fue puro, intacto y alegre.

El eco del trauma y la ruptura familiar El final de la infancia no llegó con la edad, sino con el embargo de la vivienda familiar y el traslado forzoso a la casa de su padre. Aquel episodio fue el primer bache de una trayectoria que ella definió como una caída libre hacia la desesperanza. La custodia compartida se convirtió en un escenario de inestabilidad, esperas y desasosiego. Noelia relataba con voz pausada cómo debía aguardar en bares, a veces hasta las tres o cuatro de la madrugada, mientras su padre consumía alcohol. “No iban bien las cosas cuando íbamos allí”, explicaba con una distancia emocional que revelaba la profundidad de la herida. El Constitucional rechaza el recurso del padre de Noelia, la joven de 25 con paraplejia, para detener su eutanasia RTVE.es Aquel deterioro ambiental fue el caldo de cultivo para un sufrimiento psíquico que la acompañó desde los 13 años, momento en que inició su primer tratamiento psiquiátrico. A los diagnósticos médicos —trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad (TLP)— se sumaron los golpes de una realidad externa que se ensañó con ella. Sufrió el abuso de una expareja y la violencia de una agresión sexual múltiple que nunca llegó a denunciar ante las autoridades. Estos hechos, que ella describió como “baches, oscuridad y vacío”, terminaron por anular su capacidad de proyectarse hacia el futuro. “No tengo metas ni proyectos”, confesaba, admitiendo que siempre había visto su mundo como un lugar sombrío, denso y hostil.

El laberinto judicial y la autonomía En 2022, tras varios intentos de suicidio, Noelia se precipitó desde un quinto piso. Sobrevivió, pero el impacto le dejó una paraplejia que elevó su discapacidad reconocida al 74%. Lo que para algunos podría haber sido una oportunidad de reconstrucción, para ella fue la confirmación de una cárcel física que se sumaba a la psicológica. Fue entonces cuando inició su batalla por la eutanasia, un proceso que la enfrentó directamente con su padre, quien intentó por todos los medios legales paralizar la voluntad de su hija. El Supremo rechaza revocar la eutanasia a la joven Noelia y el padre recurrirá al Tribunal Constitucional RTVE.es / AGENCIAS El conflicto entre el progenitor y la hija ha sido uno de los aspectos más dolorosos y debatidos de este caso. Mientras el padre alegaba que Noelia no tenía capacidad para decidir debido a su estado mental, ella mantenía una firmeza que los jueces acabaron validando en todas las instancias. “No me hace caso, no entiendo para qué me quiere viva”, decía Noelia sobre su padre, evidenciando una desconexión total entre el deseo de protección del uno y el ansia de liberación de la otra. Esta tensión moral, que pone de manifiesto el choque entre la ética de la vida sagrada y la ética de la autonomía personal, se resolvió en el terreno de la ley española. Tras dos años de recursos, suspensiones y demoras, la justicia reconoció que el sufrimiento de Noelia era constante, intolerable y sin perspectivas de mejora.