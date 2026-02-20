El Constitucional rechaza el recurso del padre de Noelia, la joven de 25 con paraplejia, para detener su eutanasia
- Abogados Cristianos llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- El Supremo ya respaldó en enero la decisión del TSJ de Cataluña que avalaba la muerte digna de la joven
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del padre de Noelia, la joven de 25 años de Barcelona con paraplejia, en el que solicitaba detener de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que se resuelva el recurso de amparo que ha interpuesto ante esta corte.
La decisión se ha tomado por unanimidad en la Sala Segunda de este tribunal de garantías en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, según explica el Constitucional en una nota de prensa. Los magistrados argumentan "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo", en contra de los criterios del padre de Noelia y de la Fundación Española de Abogados Cristianos.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ya ha prometido que seguirán "luchando hasta el final" para defender el supuesto derecho de la familia a "salvar la vida" de Noelia, por lo que llevarán el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, mientras esperan a que un juzgado se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada para suspender la ejecución de la eutanasia.
El paso dado por el padre de la joven llegaba después de que el Tribunal Supremo rechazara su recurso contra la muerte asistida de la joven. En un auto, el Supremo decidió no admitir a trámite el recurso frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que autorizaba la muerte digna de Noelia, por considerar que carecía de interés casacional, ya que el recurso pretendía revisar nuevamente las pruebas, algo que la ley no permite.
Un nuevo capítulo en una larga lucha
El periplo judicial entre Noelia y su padre, que ya logró paralizar la muerte asistida de la joven en agosto de 2024, viene de lejos. El 2 de agosto de aquel año un juzgado de Barcelona detuvo la eutanasia de Noelia a petición de su padre - representado legalmente por la Fundación Española de Abogados Cristianos-, que estaba prevista el sábado de esa semana en el Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Desde la Fundación argumentaban que la joven padece "un trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo". Añadían que la joven carece de movilidad completa en las piernas por "una lesión medular que se produjo tras un intento de suicidio en 2022".
Pero tras casi dos años de recursos, finalmente la Justicia ha dado la razón a Noelia, una decisión ratificada a principios de año por el Tribunal Supremo, que rechazó revocar la eutanasia a la joven. El Alto Tribunal rechazó el recurso de casación presentado por el padre alegando que el progenitor no fundamentaba "suficientemente" que concurriesen algunos de los supuestos que permitiesen apreciar el interés casacional objetivo para sentar jurisprudencia.
Fue entonces cuando el padre de Noelia decidió recurrir al Tribunal Constitucional, que ha tumbado sus pretensiones, al considerar que no existe una violación "de un derecho fundamental tutelable en amparo".