El Constitucional rechaza el recurso del padre de Noelia, la joven de 25 con paraplejia, para detener su eutanasia

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del padre de Noelia, la joven de 25 años de Barcelona con paraplejia, en el que solicitaba detener de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que se resuelva el recurso de amparo que ha interpuesto ante esta corte.

La decisión se ha tomado por unanimidad en la Sala Segunda de este tribunal de garantías en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, según explica el Constitucional en una nota de prensa. Los magistrados argumentan "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo", en contra de los criterios del padre de Noelia y de la Fundación Española de Abogados Cristianos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ya ha prometido que seguirán "luchando hasta el final" para defender el supuesto derecho de la familia a "salvar la vida" de Noelia, por lo que llevarán el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, mientras esperan a que un juzgado se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada para suspender la ejecución de la eutanasia.

El paso dado por el padre de la joven llegaba después de que el Tribunal Supremo rechazara su recurso contra la muerte asistida de la joven. En un auto, el Supremo decidió no admitir a trámite el recurso frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que autorizaba la muerte digna de Noelia, por considerar que carecía de interés casacional, ya que el recurso pretendía revisar nuevamente las pruebas, algo que la ley no permite.