El Supremo rechaza revocar la eutanasia a la joven Noelia y el padre recurrirá al Tribunal Constitucional
- El auto de la Sala Tercera establece que la hija está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte asistida
- La solicitante, que sufre una lesión medular, se ha mantenido en su decisión desde abril de 2024
El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso de casación presentado por el padre de Noelia, una joven de Barcelona, en el que este solicitaba que se revocase su eutanasia, que se mantenía suspendida de forma cautelar. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS alega que el padre "no fundamenta suficientemente" que concurran algunos de los supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo para sentar jurisprudencia.
Así lo establece el auto consultado por RTVE. Abogados Cristianos, que representa legalmente al progenitor, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional. Asimismo, el texto sostiene que la prueba practicada en sede judicial, incluyendo los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos, avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte asistida.
"Las meras afirmaciones de que la solicitante tiene patologías psiquiátricas resultan insuficientes" para revocar la eutanasia, al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico. Afirma además que la solicitante, que sufre una lesión medular, se ha mantenido en su decisión desde abril de 2024, sin que ello haya quedado desvirtuado, por lo que la Sala Tercera desestima el recurso del padre.
“🔴El Supremo avala la decisión de Noelia, la joven parapléjica de Barcelona que quiere la eutanasia— Radio 5 (@radio5_rne) January 29, 2026
▪️El tribunal rechaza el recurso presentado por su padre, representado por el despacho Abogados Cristianos, que advierten de que recurrirán la decisión
🎙️@33nuria33 | @radio4_rne pic.twitter.com/hIgyhNaJgZ“
El TSJC estimó parcialmente el recurso
Así se ha pronunciado después de que en septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimara parcialmente el recurso interpuesto por el padre de la joven al reconocer el derecho de la familia de acudir a la justicia para tratar de impedir que se le conceda la eutanasia.
Sin embargo, ya en ese momento el TSJC dijo carecer de argumentos que le permitiesen sustentar que la joven no cumple "con los elementos de base requeridos" para solicitar la eutanasia, dado que existen informes médicos que sostienen al unísono el pleno cumplimiento de los requisitos.
Ahora, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que lo recurrirá ante el Constitucional y, "si es necesario", llegará a Estrasburgo, al considerar que este auto va en la línea que sigue últimamente el Supremo de inadmitir de plano todas las cuestiones contrarias a la ideología del Gobierno, a favor de la vida, la familia o la libertad religiosa, textualmente.