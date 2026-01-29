El Supremo rechaza revocar la eutanasia a la joven Noelia y el padre recurrirá al Tribunal Constitucional

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso de casación presentado por el padre de Noelia, una joven de Barcelona, en el que este solicitaba que se revocase su eutanasia, que se mantenía suspendida de forma cautelar. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS alega que el padre "no fundamenta suficientemente" que concurran algunos de los supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo para sentar jurisprudencia.

Así lo establece el auto consultado por RTVE. Abogados Cristianos, que representa legalmente al progenitor, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional. Asimismo, el texto sostiene que la prueba practicada en sede judicial, incluyendo los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos, avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte asistida.

"Las meras afirmaciones de que la solicitante tiene patologías psiquiátricas resultan insuficientes" para revocar la eutanasia, al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico. Afirma además que la solicitante, que sufre una lesión medular, se ha mantenido en su decisión desde abril de 2024, sin que ello haya quedado desvirtuado, por lo que la Sala Tercera desestima el recurso del padre.

