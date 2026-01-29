El cierre de la ferretería Molina: cómo la desaparición del pequeño comercio transforma un barrio

La ferretería Molina era como un viaje en el tiempo. Lo era no solo por la edad de sus propietarias, de 84, 80 y 76 años, por las estanterías antiguas o por las reliquias que te podías encontrar allí. Era un viaje en el tiempo a una forma de vender. María, Pepa y Alicia Molina escuchaban a sus clientes en lo que pudieran necesitar, echaban una mano si hacía falta arreglando una lámpara, o incluso recomendaban ir a otra tienda donde podían encontrar algo más adecuado. “Esto es un poco confesionario”, me dijo María en uno de los días que pasé con ellas en la tienda. Porque además de todo lo anterior, acompañaban pacientemente a vecinos del barrio que estaban muy solos y venían a pasar un rato, a charlar.

Las hermanas Molina no querían jubilarse Cuando me enteré de que la ferretería iba a cerrar, empecé a acompañarlas en la espera de un comprador, en ese día a día que tanto les gustaba. Un tornillo, una cerradura, la goma de una olla exprés… El tiempo en la ferretería era un goteo constante de clientes. “Esto para mí no es un trabajo”, me decía Pepa. “Más que clientes, son amigos y de la familia”. Ellas querían que el negocio siguiese siendo la ferretería que fundó su padre Teodoro Molina en 1953, y esperaban que alguien quisiera comprarlo. Pero no veían el momento de jubilarse. Llevaban toda su vida allí. En el pódcast ‘Ferreteras’, de ‘Esto merece una explicación’ podéis escuchar lo que me han contado durante estos tres años. Cómo llegaron a la ferretería cuando su padre decidió poner el negocio para sus tres hijas. Cómo se construyó la M30 y fueron desapareciendo las cuadras de la calle Vaquerías, donde había vacas y les daban leche fresca. Cómo desde su mostrador vieron cambiar los tiempos y el país.