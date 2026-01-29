El tiempo hoy 29 de enero en España: la borrasca Kristin deja paso a un día de tiempo variable

La jornada del jueves viene marcada por los últimos coletazos de la borrasca Kristin, que tras poner en alerta el miércoles a las 17 comunidades autónomas abandona la península Ibérica a un día de tiempo variable.

Lloverá en gran parte del territorio, pero estas precipitaciones no serán en principio ni tan intensas ni tan constantes como la víspera, a excepción de zonas montañosas del sureste peninsular y de la sierra de Madrid, donde no se descartan lluvias persistentes.

El paso de sistemas frontales marca el tiempo en la Península y Baleares, con un predominio de cielos nubosos o cubiertos. Las lluvias protagonizarán las primeras horas en el interior, centro y sur peninsular y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que se reactiven ya de tarde en el tercio superior.

Tras un miércoles en el que ha nevado en varias capitales de provincia, incluida Madrid, sube la cota de nieve. En las montañas del centro y la mitad norte de la península se esperan las cotas más bajas, de entre 1.000 y 1.200 metros.