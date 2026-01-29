El tiempo hoy 29 de enero en España: la borrasca Kristin deja paso a un día de tiempo variable
- Predominio de cielos nubosos y posibles precipitaciones persistentes en montañas del sureste peninsular y de Madrid
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La jornada del jueves viene marcada por los últimos coletazos de la borrasca Kristin, que tras poner en alerta el miércoles a las 17 comunidades autónomas abandona la península Ibérica a un día de tiempo variable.
Lloverá en gran parte del territorio, pero estas precipitaciones no serán en principio ni tan intensas ni tan constantes como la víspera, a excepción de zonas montañosas del sureste peninsular y de la sierra de Madrid, donde no se descartan lluvias persistentes.
El paso de sistemas frontales marca el tiempo en la Península y Baleares, con un predominio de cielos nubosos o cubiertos. Las lluvias protagonizarán las primeras horas en el interior, centro y sur peninsular y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que se reactiven ya de tarde en el tercio superior.
Tras un miércoles en el que ha nevado en varias capitales de provincia, incluida Madrid, sube la cota de nieve. En las montañas del centro y la mitad norte de la península se esperan las cotas más bajas, de entre 1.000 y 1.200 metros.
Avisos naranjas
El viento seguirá soplando con rachas intensas, especialmente en el sureste y el noroeste de la Península, según la AEMET, que ha activado avisos naranjas en la zona este de Andalucía y en la parte norte de Murcia. Las costas almeriense y granadina figuran también señalados en naranja por posibles fenómenos adversos, al igual que todo el litoral gallego.
En cuanto a las temperaturas, los expertos prevén un ambiente más templado en la península Ibérica y el archipiélago balear, mientras que en las Islas Canarios el jueves será un día sin apenas cambios y con cielos poco nubosos.
