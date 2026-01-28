Extremadura y 77 municipios de Andalucía suspenden las clases este miércoles por la mañana por el temporal
- En Extremadura, la decisión sobre la actividad lectiva por la tarde se adoptará en función de la evolución de la meteorología
- En Andalucía, 36 localidades de Almería, 26 de Málaga y 15 de Cádiz han cancelado las clases
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha suspendido las clases este miércoles, en horario de mañana, en todos los centros educativos de la región debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas, con lluvias intensas, nieve y fuertes rachas de viento.
La cancelación de las clases tiene como principal objetivo "salvaguardar la integridad de los alumnos", tal y como han señalado este martes desde el ejecutivo extremeño. La noticia ha sido comunicada a los equipos directivos y a las familias a través de la plataforma Rayuela.
La decisión sobre la actividad lectiva en horario de tarde se adoptará en función de la evolución de la situación meteorológica, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.
En la región extremeña se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias, con precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como por vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.
Además, se mantienen avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.
Apunta el Ejecutivo regional que la evolución del fenómeno meteorológico "hace imposible delimitar con precisión las zonas más afectadas y garantizar la seguridad en los desplazamientos".
Suspendida la actividad lectiva en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz
En Andalucía se ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.
Desde el ejecutivo andaluz han detallado que la suspensión de la actividad lectiva afecta a centros de 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz.
En concreto, en Cádiz, la suspensión afecta a localidades como Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.
En la provincia almeriense se incluyen municipios como Albánchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Chirivel, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena.
Y en Málaga, los municipios afectados son: Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato.
La decisión se ha adoptado ante el riesgo previsto para este miércoles, cuando se activará el aviso rojo en Almería por rachas de hasta 130 kilómetros por hora y el nivel naranja en el resto de Andalucía, mientras que el fuerte oleaje mantendrá la alerta naranja en todo el litoral. Además, las precipitaciones provocarán aviso naranja en Cádiz y Málaga y nivel amarillo en el resto de la región, excepto en Almería, Huelva y Sevilla.
Frente a esta situación, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a la población máxima precaución, prudencia, responsabilidad y concienciación, instando a evitar desplazamientos salvo que sean estrictamente necesarios y no cruzar cauces, arroyos o ríos.
Asimismo, ha solicitado que, ante el aviso naranja por viento en toda la comunidad, "se cierren los parques, se eviten actividades al aire libre y deportivas en instalaciones abiertas, y se extremen las precauciones en cornisas o zonas con estructuras metálicas". "La autoprotección es el mejor mecanismo de defensa", ha subrayado.