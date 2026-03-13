Perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa 7 de la París - Niza: Niza - Auron

La séptima etapa de la París - Niza 2026 se disputa este sábado entre Niza y Auron, una primera aproximación a la meta final, pero tomando la capital de la Costa Azul como punto de salida y un recorrido casi llano y un final en alto tras apenas 138,7 km. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 13:55 horas.

Tras la victoria en solitario del colombiano Harold Tejada en la sexta etapa, Jonas Vingegaard mantiene el liderato de la carrera con más de tres minutos de ventaja sobre Daniel Felipe Martínez, y casi seis sobre el alemán Georg Steinhauser.

Etapa 7 de la París Niza 2026: perfil y recorrido A pesar de ser una etapa corta, la séptima no ofrece respiro. El inicio es muy agresivo con ascensos a la Côte de Carros, de siete km al 5,1% (segunda categoría) casi al poco de salir. Le sigue inmediatamente después la Côte de Bouyon, una cota de tercera categoría y son 1,7 km al 6,1%. El objetivo de estas dos subidas es limpiar el pelotón de gregarios. Entre el km 25 y el km 120, la carrera sigue una tendencia ascendente constante pero suave a través del valle. El sprint intermedio marca el inicio real del final de fiesta. Aquí se espera que el ritmo aumente drásticamente para posicionar a los líderes. La ascensión a Auron es la ascensión más dura de esta edición. El perfil muestra una subida de 7,3 km al 7,2% de media y muy regular, lo que beneficia a los escaladores de ritmo más que a los explosivos. Es un puerto para poner un "trenecito" y asfixiar a los rivales. Coronar por encima de los 1.600 metros después de una semana de competición suele pasar factura a quienes no tienen fondo suficiente. Aquí se pueden marcar las diferencias definitivas en la clasificación general. Es una etapa de puro escalador. Al ser una jornada corta, la velocidad media será muy alta desde el inicio, lo que reduce la capacidad de recuperación. El equipo que consiga llegar a la base de Auron con dos o tres gregarios todavía frescos tendrá media etapa en el bolsillo.