Etapa 1 de la París - Niza 2026, en directo hoy: de Epone a Montargis (170km)

La París Niza 2026, la 'Carrera del Sol', arranca su 84ª edición fiel a una de sus tradiciones, que es salir del departamento de Yvelines a las puertas de París, una jornada incial que tiene un recorrido de 170,9 kilómetros entre las localidades de Achères y Carrières-sous-Poissy, que puedes seguir en directo por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:50 horas.

El doble ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, se perfila como el gran favorito para suceder a su compañero Matteo Jorgenson como vencedor de la clasificación general después de que el años pasado tuviera que retirarse tras sufrir una caída.

El portugués Joao Almeida (UAE) y el español Juan Ayuso (Llidl-Trek) son, a priori, los rivales más fuertes del danés, lo que unido al exigente recorrido, hacen que Vingegaard tenga que emplearse a fondo para conquistar su primera París Niza.

La primera etapa ofrece un trazado de menos a más que culmina en un circuito técnico. Tras una primera mitad de recorrido relativamente cómodo para las piernas de los ciclistas, la dificultad escala con cuatro puertos de tercera categoría. La secuencia comienza con las cotas de Gargenville y Vaux-sur-Seine, que servirán de desgaste previo al plato fuerte del día.

El protagonismo recaerá en la doble ascensión a la Côte de Chanteloup-des-Vignes. Con una media del 8% y picos de hasta el 12%, este explosivo ascenso de poco más de un kilómetro será el escenario perfecto para ataques lejanos, eliminando a los velocistas puros antes del sprint final.

Tras un invierno marcado por una caída y un virus que le obligaron a cancelar su participación en el UAE Tour, Jonas Vingegaard debuta en la temporada 2026 con hambre de competición. Su equipo busca defender el título logrado el año pasado por Matteo Jorgenson.

Por su parte, Juan Ayuso afronta una de sus primeras grandes citas con el Lidl-Trek, equipo por el que fichó tras su mediática salida del UAE Team Emirates, y llega a la cita después de ganar la Vuelta al Algarve (Portugal).

Finalmente, Joao Almeida llega como líder del UAE en una carrera donde ya demostró su capacidad en esta carrera ganando una etapa.

La jornada se decidirá, a buen seguro, en los kilómetros finales, con un encadenado de cuatro puertos de montaña de tercera categoría, el último de ellos a escasos diez kilómetros de la línea de meta en la localidad de Carrères-sous-Possy.

Puedes seguir los últimos kilómetros de la carrera en directo a través de Teledeporte y la plataforma digital de RTVE Play.