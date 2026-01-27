Casi toda España en alerta por la borrasca Joseph: lluvias muy intensas, carreteras cortadas por nieve y la caída de un puente

El temporal Joseph sigue azotando a gran parte de España, con lluvias constantes e intensas, nieve en la montaña, vientos con fuerza y temporal marítimo. Todo el país, quitando Canarias y el País Vasco, se ha despertado con distintos niveles de alertas por las inclemencias del tiempo. Las comunidades con aviso naranja (riesgo importante) son seis: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia.

Por esta borrasca, la DGT ha informado la nieve afecta a 50 carreteras, 3 de ellas de la red principal, que se encuentran transitables con precaución: son en Madrid la A-1, en Somosierra; En Zamora la A-52, en Las Hedradas; y en León la A-6, en Manzanal. Además, hay 47 carreteras afectadas por el temporal, 19 de ellas cerradas (nivel negro), todas en la red secundaria. Y la CR-4193 en Agudo y la CR-4143 en Chillón (Ciudad Real) han sido cortadas por inundaciones en la calzada. Además, otras 16 en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno o hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados (nivel rojo).

Haciendo balance hasta el momento, la borrasca deja más de 800 incidencias en Galicia. El 112 Galicia registró, hasta las 08.00 horas de este martes, esa cifra de incidencias vinculadas a la climatología adversa, con rachas de viento fortísimas en los registros. La provincia de Pontevedra ha sido la más castigada. En las últimas hora hubo muchos siniestros ocasionados por objetos y vegetación presentes en la vía, debido a árboles, desprendimientos de tierra y piedras. Por cierto, varios heridos, entre ellos dos diputados gallegos, en un accidente en la AP-9 en una colisión múltiple de más de una decena de vehículos en el municipio de Oroso (A Coruña). Incluso la borrasca ha provocado la caída de un puente en Navia de Suarna y la Diputación de Lugo mantiene cortadas varias carreteras provinciales.

Entre los incidentes derivados más singulares, a media mañana se ha producido el derrumbe de un inmueble deshabitado en Segovia, sin causar heridos, lo que ha obligado a cortar el tráfico en la calle Sacramento del barrio de Zamarramala, según han informado desde el Ayuntamiento de Segovia. Se ha derrumbado un edificio semiabandonado en Ponferrada (León) sin causar heridos también.

Otro lugar emblemático como El Retiro y ocho parques más de Madrid permanecerán cerrados este martes por las fuertes rachas de viento y los fenómenos climatológicos adversos previstos. Jaén también cierra instalaciones deportivas exteriores, parques y el castillo de Santa Catalina por la lluvia y el fuerte viento.

Lora del Río (Sevilla), por su parte, ha activado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias, solo de forma preventiva y como vigilancia de los acontecimientos, ante el aviso amarillo decretado por la Aemet para este martes por fuertes rachas de viento, de hasta 70 kilómetros/hora, e intensas lluvias, que podrían dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora.

La AEMET ya lo avisaba en su previsión para este martes: un día muy revuelto en casi toda España por el paso de un frente frío. Lloverá en muchas zonas, sobre todo en Galicia, Andalucía, el oeste del Sistema Central y las sierras Béticas, donde las lluvias pueden ser fuertes. En el este y en Baleares lloverá poco o nada. En Canarias el tiempo será más tranquilo, con pocas nubes.