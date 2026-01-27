Regularización de inmigrantes: las claves de un proceso con medio millón de potenciales beneficiarios

La regularización extraordinaria de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos abre la puerta a que unos 500.000 extranjeros puedan obtener a medio plazo permiso de trabajo y residencia. No es la primera que se adopta desde la llegada de la democracia pero, al menos sobre el papel, sí supone una de las más ambiciosas en términos cuantitativos y el Ejecutivo aspira a que sirva para garantizar los derechos de estas personas e integrarlas social y laboralmente en España.

El Gobierno recoge el guante lanzado por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pero opta para sacar adelante la medida por un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros que le garantiza, por un lado, agilizar trámites y por otro, esquivar futuros obstáculos parlamentarios en un contexto en que el principal partido de la oposición, el PP, ya ha expresado su malestar con este proceso de regularización.

A continuación, examinamos algunos de los aspectos clave a tener en cuenta:

¿Cuándo y cómo se aprobará? El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la regularización por Real Decreto, atendiendo a lo que el Gobierno ha descrito como una "urgencia social". El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Sáiz, opta por la que considera la vía "más rápida, más eficaz y garantista" para dar una respuesta "inmediata, ordenada y plenamente conforme al marco legal español y europeo". La propia Sáiz ha celebrado en rueda de prensa lo que considera como "un día histórico para nuestro país".

¿A quién beneficiará? La medida va dirigida a personas que hayan residido en España de manera continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y a solicitantes de protección internacional que hubiesen presentado esta petición antes de dicha fecha, sin requisito de tiempo. El Gobierno inicia los trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en España Para acreditar la permanencia en España, bastará "cualquier documento público, privado o una combinación de ambos", mientras que entre los requisitos se introduce la de no contar con antecedentes penales "ni suponer una amenaza para el orden público".

¿En qué consistirá el permiso? Una vez estudiado cada caso, una respuesta afirmativa supondrá para los solicitantes la regularización de su estancia en España que incluye un permiso de trabajo válido para todo el país y para cualquier sector. La autorización, que tendrá una vigencia inicial de un año, permitirá la posterior incorporación de los beneficiarios a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería para completar la regularización. El permiso se extiende también a los hijos menores que ya estén en territorio español, aunque en este caso la autorización será de cinco años.

¿Cuáles son los plazos y dónde presentar la solicitud? El Gobierno estima que las solicitudes puedan empezar a presentarse a principios de abril, una vez se haya cubierto la tramitación del Real Decreto, y el plazo quedará abierto hasta el 30 de junio. La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar. Sáiz ha reconocido que aún queda "preparar el engranaje" para que el procedimiento sea "ágil" y un "éxito". Así, no ha dado detalles concretos sobre los lugares de presentación de las solicitudes, aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha deslizado entre las opciones oficinas de la Seguridad Social, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y la vía telemática.