Elma Saiz, ministra de Migraciones: "La regularización dará derechos a personas que ya están en nuestro país"
- La ministra estima que la medida afectará a cerca de medio millón de personas que contribuyen al sistema
- El Gobierno quiere iniciar las tramitaciones en abril para que el proceso concluya antes del 30 de junio
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado de "histórica" la jornada de este martes ante la inminente tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de extranjeros. En una entrevista en La Hora de La 1, Saiz ha subrayado que el objetivo es "reconocer, dignificar y dar garantías" a quienes ya viven y trabajan en España, asegurando que el proceso beneficiará también a los menores a cargo de estas familias.
Un calendario ágil y garantista
Según ha explicado la ministra, una vez que la iniciativa sea admitida a trámite —en un plazo no superior a 15 días—, el Gobierno se autoimpone plazos estrictos para ofrecer una respuesta "eficaz y segura".
La intención del Ejecutivo es que el reglamento esté listo para que a principios de abril comiencen las tramitaciones, con el horizonte de finalizar el grueso del proceso el 30 de junio. "Cada día cuenta, por eso es importante que esto vea la luz cuanto antes", ha insistido tras recordar que esta reforma del reglamento de extranjería "estaba en un cajón".
Críticas al PP y el debate sobre el "efecto llamada"
Respecto a las críticas del Partido Popular sobre un posible "efecto llamada", Saiz ha sido tajante al hablar de un nuevo capítulo de "Feijóo contra Feijóo". La ministra ha recordado que el PP votó a favor de la ILP en el Congreso y que existen precedentes de regularizaciones llevadas a cabo por gobiernos populares. "La disyuntiva para el PP es clara: ¿está con la sociedad, la Iglesia y la CEOE, o está con Vox?", ha cuestionado.
Pensiones y Escudo Social
En clave parlamentaria, la ministra también se ha referido a la votación de esta tarde sobre el escudo social y la revalorización de las pensiones en un 2,7%. Saiz ha lamentado la postura del bloque de la oposición: "Es difícil explicar lo inexplicable; el PP se coloca una vez más en contra de los pensionistas".
Finalmente, ha celebrado los últimos datos de la EPA, calificándolos de "absolutamente positivos" y como una prueba de que es posible gestionar la economía respondiendo a los desafíos sociales con éxito. "El Gobierno va a sudar la camiseta hasta el final para lograr los apoyos necesarios", ha concluido.
Al menos seis procesos de regularización
Desde los años ochenta, España ha implementado hasta seis procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes, impulsados de manera alterna por Gobiernos del PSOE y del PP. Estas medidas, iniciadas bajo el mandato de Felipe González en 1985 y 1991 con más de 147.000 beneficiarios, han tenido como objetivos principales combatir la economía sumergida y dotar de derechos fundamentales a los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular.
Durante la etapa de José María Aznar, se activaron varios mecanismos destacados, entre ellos la "regularización por arraigo" en 2001, que permitió documentar a más de 239.000 personas. Sin embargo, el proceso de mayor envergadura hasta la fecha tuvo lugar en 2005 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzando a casi 578.000 extranjeros. Este hito marcó un cambio de modelo al vincular directamente la obtención de papeles con el mercado laboral, exigiendo por primera vez un contrato de trabajo firmado.
Con este histórico de fondo, el actual proceso busca sumarse a una trayectoria de consenso técnico que, a lo largo de las décadas, ha intentado absorber las crecientes bolsas de población migrante para garantizar su integración social y económica.
A nivel de la UE se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.