Elma Saiz, ministra de Migraciones: "La regularización dará derechos a personas que ya están en nuestro país"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado de "histórica" la jornada de este martes ante la inminente tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de extranjeros. En una entrevista en La Hora de La 1, Saiz ha subrayado que el objetivo es "reconocer, dignificar y dar garantías" a quienes ya viven y trabajan en España, asegurando que el proceso beneficiará también a los menores a cargo de estas familias.

Un calendario ágil y garantista Según ha explicado la ministra, una vez que la iniciativa sea admitida a trámite —en un plazo no superior a 15 días—, el Gobierno se autoimpone plazos estrictos para ofrecer una respuesta "eficaz y segura". Del aumento de cotizaciones al impacto laboral: qué efectos puede tener una regularización de inmigrantes SOFÍA SOLER La intención del Ejecutivo es que el reglamento esté listo para que a principios de abril comiencen las tramitaciones, con el horizonte de finalizar el grueso del proceso el 30 de junio. "Cada día cuenta, por eso es importante que esto vea la luz cuanto antes", ha insistido tras recordar que esta reforma del reglamento de extranjería "estaba en un cajón".

Críticas al PP y el debate sobre el "efecto llamada" Respecto a las críticas del Partido Popular sobre un posible "efecto llamada", Saiz ha sido tajante al hablar de un nuevo capítulo de "Feijóo contra Feijóo". La ministra ha recordado que el PP votó a favor de la ILP en el Congreso y que existen precedentes de regularizaciones llevadas a cabo por gobiernos populares. "La disyuntiva para el PP es clara: ¿está con la sociedad, la Iglesia y la CEOE, o está con Vox?", ha cuestionado. El Congreso aprueba la tramitación de la ILP de regularización de inmigrantes con el apoyo de todos los grupos menos Vox RTVE.es / AGENCIAS

Pensiones y Escudo Social En clave parlamentaria, la ministra también se ha referido a la votación de esta tarde sobre el escudo social y la revalorización de las pensiones en un 2,7%. Saiz ha lamentado la postura del bloque de la oposición: "Es difícil explicar lo inexplicable; el PP se coloca una vez más en contra de los pensionistas". El PP avanza que no apoyará el decreto 'ómnibus' y exige al Gobierno uno en el que "solo se revaloricen las pensiones" RTVE.es / AGENCIAS Finalmente, ha celebrado los últimos datos de la EPA, calificándolos de "absolutamente positivos" y como una prueba de que es posible gestionar la economía respondiendo a los desafíos sociales con éxito. "El Gobierno va a sudar la camiseta hasta el final para lograr los apoyos necesarios", ha concluido.