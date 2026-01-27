Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Los reyes acudirán el jueves a la misa en Huelva en memoria de las víctimas
- Un total de 20 heridos siguen ingresados en Córdoba, cuatro de ellos en la UCI
La investigación del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero y las incidencias en el servicio de Rodalies en Cataluña seguirán marcando la actualidad este martes.
La tragedia en la localidad cordobesa, que se cobró la vida de 45 personas, mantiene a 20 personas ingresadas, cuatro de ellas en la UCI.
Mientras avanza la investigación del doble descarrilamiento, la hipótesis más probable pasa por que la rotura de la vía se debiese a un fallo de la soldadura.
Los reyes asistirán el próximo jueves a la misa funeral que oficiará el obispo de Huelva en memoria de las víctimas del accidente. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer el próximo 11 de febrero en el Congreso para examinar todas las derivadas de esta tragedia y también de la crisis abierta por las interrupciones del sistema de Rodalies en Cataluña, derivada a su vez de otro accidente, que dejó un fallecido hace una semana en la localidad barcelonesa de Gelida.
Tras la caótica jornada del lunes en ese servicio y el de Media Distancia de Cataluña, para hoy Renfe ha planificado diez planes alternativos para garantizar la movilidad con autobuses.
00:53
La investigación en Adamuz pone el foco en la soldadura de las vías
Los investigadores sospechan que la rotura de la vía que provocó el descarrilamiento de un tren de Iryo en Adamuz deriva de un fallo en la soldadura. El Ministerio de Transportes ha ordenado revisar todos lo raíles fabricados con la misma colada, es decir, con el vaciado en moldes que se hace del acero fundido.
Cada carril lleva una firma propia que queda registrada también en una base de datos de Adif y, en el caso de la vía de Adamuz, tanto la soldadura como el acero habían sido testados a través de distintas tecnologías, incluido un sistema de ultrasonidos, para descartar fallos.
00:30
Renfe planifica para este martes diez planes alternativos para garantizar la movilidad en Cataluña
Mientras siguen los trabajos de reparación de la infraestructura para recuperar el funcionamiento del servicio de Rodalies, Renfe ha informado de la puesta en marcha de diez planes alternativos, con un total de 146 autobuses que darán servicio para garantizar la movilidad de los ciudadanos.
00:20
Transportes cesa a un alto cargo de Renfe y a otro de Adif por la crisis de Rodalies
El secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmado en una entrevista en el Canal 24 horas de este lunes el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe por la crisis en el servicio de Rodalies. "He pedido a los presidentes de Adif y de Renfe el cese de dos responsables: el director operativo de Rodalies y el director general de explotación y mantenimiento de Adif", ha adelantado Santano, que ha señalado que estos ceses ya "se han hecho efectivos". Santano ha querido recalcar que se muestran "sensibles" con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y ha señalado que Renfe y Adif "tienen una responsabilidad que asumir".
00:15
20 personas siguen ingresadas por el accidente de Adamuz, cuatro de ellas en la UCI
De las 126 personas que fueron atendidas tras el descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, 20 siguen aún ingresadas, entre ellas un menor de edad. Cuatro adultos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): tres en el Hospital Universitario Reina Sofía y una en el San Juan de Dios, ambos en Córdoba.
En las últimas 24 horas, dos de los heridos por el siniestro han recibido el alta, mientras que uno de los pacientes que estaba en la UCI ha podido ser trasladado a planta, según el balance oficial.
El accidente, ocurrido el 18 de enero, dejó 45 víctimas mortales.
00:10
Los reyes acudirán el jueves a la misa en Huelva en memoria de las víctimas de Adamuz
Los reyes asistirán el próximo jueves a la misa funeral que oficiará el obispo de Huelva en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, según fuentes del Palacio de la Zarzuela. El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en el Pabellón de Deportes Carolina Marín.
La misa iba a celebrarse en un principio en la catedral de La Merced, pero el Obispado ha informado este lunes del cambio de escenario por cuestiones de aforo, para que pueda asistir "el mayor número de personas posible".
00:00
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento el pasado domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, y otro en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies a última hora del martes. Puede consultar la información de la jornada previa aquí.