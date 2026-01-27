Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Los reyes acudirán el jueves a la misa en Huelva en memoria de las víctimas

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero y las incidencias en el servicio de Rodalies en Cataluña seguirán marcando la actualidad este martes.

La tragedia en la localidad cordobesa, que se cobró la vida de 45 personas, mantiene a 20 personas ingresadas, cuatro de ellas en la UCI.

Mientras avanza la investigación del doble descarrilamiento, la hipótesis más probable pasa por que la rotura de la vía se debiese a un fallo de la soldadura.

Los reyes asistirán el próximo jueves a la misa funeral que oficiará el obispo de Huelva en memoria de las víctimas del accidente. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer el próximo 11 de febrero en el Congreso para examinar todas las derivadas de esta tragedia y también de la crisis abierta por las interrupciones del sistema de Rodalies en Cataluña, derivada a su vez de otro accidente, que dejó un fallecido hace una semana en la localidad barcelonesa de Gelida.

Tras la caótica jornada del lunes en ese servicio y el de Media Distancia de Cataluña, para hoy Renfe ha planificado diez planes alternativos para garantizar la movilidad con autobuses.