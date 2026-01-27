Un fallo de software del centro de control de Adif ocasionó la caída del servicio de Rodalíes del lunes
- El servicio funciona este martes con "razonable normalidad", según Renfe
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado este martes que la caída este pasado lunes del servicio de Rodalies, las cercanías de Renfe en Cataluña, se debió a un fallo en el software instalado hacía solo tres meses en el centro de control de Adif en la estación de França, y ha garantizado que no volverá a ocurrir.
"Lo que pasó ayer [por el lunes] no había pasado nunca. Es un sofware nuevo, que llevaba tres meses, instalado por una empresa contratada por Adif, y falló", ha detallado Santano, en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Santano ha afirmado que ya está "al cien por cien" descartado que el incidente informático se debiera a un sabotaje ni a un cibertaque, ni tampoco a un error humano.
El servicio se presta este martes "con razonable normalidad", según Renfe
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado que el servicio de Rodalies y Regionales se presta este martes "con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy".
En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio de la jornada, Carmona ha indicado que durante este martes "seguirán trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos" y restablecer lo antes posible la oferta completa.
"Hemos destinado prácticamente 150 vehículos para garantizar la movilidad de las personas que utilizan el servicio alternativo por carretera y se han desplazado por todo el territorio 700 informadores, entre personal de Renfe, de Adif, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona", ha indicado Carmona.
El Govern asegura que la "semana negra" de Rodalies será "un punto de inflexión"
El conseller de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, ha afirmado por su parte que la "semana negra" que se ha vivido en Rodalies, que ha generado momentos de "cabreo" e "indignación" en el propio ejecutivo catalán, supondrá un "punto de inflexión" para la mejora del servicio.
En declaraciones a la Cadena SER, Dalmau ha reconocido que esta ha sido "una semana muy dura" para los usuarios y ha vuelto a pedirles perdón, al tiempo que ha afirmado que solo existe "un camino" para solucionar este problema "endémico" en las cercanías ferroviarias: más inversión en las infraestructuras, trenes nuevos y cambios en la gestión, tres carpetas en las que se ha avanzado en los últimos tiempos.
El conseller ha llamado a "convertir la indignación en una acción que no permita volver atrás" y ha reivindicado que el Ejecutivo catalán ha "dado la cara" en todo momento, pese a que ni Renfe ni Adif dependen de él, lo que le ha llevado a exigir unos ceses que finalmente se han producido.
Dalmau ha aseverado que la "complicidad" con la que se ha trabajado con el Ejecutivo central no tiene que ver con que ambos compartan color político, sino con la forma habitual de proceder del Govern catalán. Ha explicado también que ha mantenido una "comunicación fluida" en todo momento con el presidente catalán, Salvador Illa, que le ha mostrado toda su "confianza" desde el hospital en el que permanece ingresado.
Los cierres de servicio en Rodalies ha provocado el cese del director operativo de Rodalies y el director general de explotación y mantenimiento de Adif.
La crisis en el sistema de Rodalies se remonta al pasado 20 de enero, cuando el temporal provocó estragos en la red. La caída de un muro golpeó ese día un tren en la localidad barcelonesa de Gelida, lo que provocó la muerte de un maquinista en prácticas que viajaba a bordo del convoy y que más de una treintena de personas resultasen heridas; un suceso que venía a sumarse al descarrilamiento dos días antes de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba).