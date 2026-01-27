Un fallo de software del centro de control de Adif ocasionó la caída del servicio de Rodalíes del lunes

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado este martes que la caída este pasado lunes del servicio de Rodalies, las cercanías de Renfe en Cataluña, se debió a un fallo en el software instalado hacía solo tres meses en el centro de control de Adif en la estación de França, y ha garantizado que no volverá a ocurrir.

"Lo que pasó ayer [por el lunes] no había pasado nunca. Es un sofware nuevo, que llevaba tres meses, instalado por una empresa contratada por Adif, y falló", ha detallado Santano, en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Santano ha afirmado que ya está "al cien por cien" descartado que el incidente informático se debiera a un sabotaje ni a un cibertaque, ni tampoco a un error humano.

El servicio se presta este martes "con razonable normalidad", según Renfe El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado que el servicio de Rodalies y Regionales se presta este martes "con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy". En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio de la jornada, Carmona ha indicado que durante este martes "seguirán trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos" y restablecer lo antes posible la oferta completa. "Hemos destinado prácticamente 150 vehículos para garantizar la movilidad de las personas que utilizan el servicio alternativo por carretera y se han desplazado por todo el territorio 700 informadores, entre personal de Renfe, de Adif, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona", ha indicado Carmona.