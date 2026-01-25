El servicio de Rodalies se reanudará parcialmente este lunes en Cataluña y será gratuito durante un mes
- El servicio se reanudará por completo en la línea R2 y de forma parcial en la R1 y R4
- Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora
El servicio de Rodalies se reanudará parcialmente este lunes en Cataluña desde las seis de la mañana, tras haber sido suspendido este fin de semana, con la recuperación de la circulación al completo en la línea R2 y por tramos en las líneas R1 y R4. Para aquellos tramos donde no haya trenes, se mantendrá un servicio alternativo por carretera. Además, el servicio será gratuito durante un mes dadas las incidencias que están afectando a los ciudadanos.
Así lo han anunciado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consellera de Presidencia de la Generalitat, Silvia Paneque, en una rueda de prensa tras su reunión con Adif y Renfe este domingo.
De esta forma, el servicio de trenes en Cataluña estará a una operatividad del 87% y funcionará al completo en la línea R2, la más larga que discurre entre San Vicente de Calders y Massanet-Massanas (R2Sud y R2Nord) y entre Castelldefels y Granollers (R2). En cambio, será parcial en la R1 (no circulará de Blanes a Maçanet-Massanes) y en la R4, que funcionará de Terrasa a Martorell Central y de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders.
Un procedimiento para la operatividad de las vías
Santano, que ha reconocido "problemas de coordinación" en la gestión de la crisis ferroviaria de los últimos días, ha explicado que Adif ha acordado con el sindicato de maquinistas Semaf "un procedimiento" para acreditar la operatividad de las vías.
A medida que se vaya certificando la operatividad de las vías se irán reabriendo los tramos y líneas que aún no estarán disponibles este lunes cuando se reanude el servicio a partir de las seis de la mañana.
Más de cien inspecciones y 23 actuaciones de urgencia
El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha realizado ya más de un centenar de inspecciones en la red de Rodalies de Cataluña y lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia, principalmente protección de taludes y acondicionamiento de vías, en siete líneas en las que se han detectado incidencias.
Adif ha informado este domingo en un comunicado de que las intervenciones pretenden restablecer el servicio de Rodalies "con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias".
Las intervenciones prestan "especial atención" a las líneas con tramos próximos a la costa (Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders o Barcelona-Mataró-Maçanet) y que discurren por zonas con mayor presencia de taludes (La Garriga-Vic-Puigcerdà; Barcelona-Tarragona-Móra la Nova-Flix; Barcelona-Girona-Figueres o Castellsbibal-Mollet).
Adif ha destacado que las intervenciones se han "acordado y coordinado con la administración titular del servicio, la empresa operadora y otros actores, como el colectivo de maquinistas, implicados en la explotación ferroviaria" y pretenden inspeccionar, identificar y reparar "los daños provocados por la borrasca Harry".
A consecuencia de la borrasca Harry se produjeron, según Adif, "varios casos de desprendimientos en desmontes y en la aleta de un muro de la AP-7 que causó el trágico accidente de Gelida del pasado 20 de enero. Posteriormente, también se han producido otros desprendimientos de diversa entidad".
El plan de intervención de urgencia puesto en marcha por el gestor de infraestructura consta de dos partes: una en la que se han intensificado las inspecciones en zonas sensibles de la red y una segunda en la que se están ejecutando obras de reparación por vía de emergencia en los puntos afectados.
Por el momento, se han realizado más de un centenar de inspecciones en trincheras, taludes, túneles, puentes, plataforma, vía y otras estructuras de todas las líneas, prestando "especial atención" a aquellas con tramos próximos a la costa y que atraviesan zonas con mayor presencia de trincheras o taludes.
Las 23 actuaciones se localizan en otros tantos puntos repartidos por la red a su paso por Barcelona (5), Girona (5), Tarragona (9) y Lleida (4) y "consisten fundamentalmente en la protección de trincheras y taludes, además de operaciones de acondicionamiento de vía, entre otras", ha explicado Adif.
Además de la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las actuaciones, Adif ha explicado que ha desplegado a personal de vigilancia para comunicar "de forma inmediata cualquier posible anomalía que pueda afectar al servicio".