El servicio de Rodalies se reanudará parcialmente este lunes en Cataluña y será gratuito durante un mes

El servicio de Rodalies se reanudará parcialmente este lunes en Cataluña desde las seis de la mañana, tras haber sido suspendido este fin de semana, con la recuperación de la circulación al completo en la línea R2 y por tramos en las líneas R1 y R4. Para aquellos tramos donde no haya trenes, se mantendrá un servicio alternativo por carretera. Además, el servicio será gratuito durante un mes dadas las incidencias que están afectando a los ciudadanos.

Así lo han anunciado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consellera de Presidencia de la Generalitat, Silvia Paneque, en una rueda de prensa tras su reunión con Adif y Renfe este domingo.

De esta forma, el servicio de trenes en Cataluña estará a una operatividad del 87% y funcionará al completo en la línea R2, la más larga que discurre entre San Vicente de Calders y Massanet-Massanas (R2Sud y R2Nord) y entre Castelldefels y Granollers (R2). En cambio, será parcial en la R1 (no circulará de Blanes a Maçanet-Massanes) y en la R4, que funcionará de Terrasa a Martorell Central y de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders.

Un procedimiento para la operatividad de las vías Santano, que ha reconocido "problemas de coordinación" en la gestión de la crisis ferroviaria de los últimos días, ha explicado que Adif ha acordado con el sindicato de maquinistas Semaf "un procedimiento" para acreditar la operatividad de las vías. A medida que se vaya certificando la operatividad de las vías se irán reabriendo los tramos y líneas que aún no estarán disponibles este lunes cuando se reanude el servicio a partir de las seis de la mañana.