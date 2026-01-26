Transportes cesa a un alto cargo de Renfe y a otro de Adif por la crisis de Rodalies
- Descarta, con el 99% de seguridad, que la incidencia de este lunes que ha afectado a Adif se trate de un ciberataque
El secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmado en una entrevista en el Canal 24 horas este lunes el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe por la crisis en el servicio de Rodalies.
"He pedido a los presidentes de Adif y de Renfe el cese de dos responsables: el director operativo de Rodalies y el director general de explotación y mantenimiento de Adif", ha adelantado Santano, que ha señalado que estos ceses ya "se han hecho efectivos". Santano ha querido recalcar que se muestran "sensibles" con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y ha señalado que Renfe y Adif "tienen una responsabilidad que asumir".
Descarta casi con toda seguridad el ciberataque
Con respecto a la incidencia que ha afectado este lunes al sistema de Adif, el secretario de Transportes ha confirmado que, gracias al trabajo de los tecnólogos, tienen identificado el problema, pero que están trabajando para identificar las causas. "Estamos muy cerca de ellas, no voy a especular, tengo la impresión de que muy pronto las podremos hacer públicas y las explicaremos".
Aunque no ha detallado la causa, ha señalado que, con un 99% de seguridad, no se trataría de un ciberataque y prevé una mejor jornada para este martes: "Confiamos en que los servicios puedan empezar mañana, seguramente mejor incluso que hoy".
Por otro lado, Santano ha comentado que su intención es seguir unos días más en Cataluña, que es donde se encuentra este lunes, para dar explicaciones sobre las inversiones del Gobierno en el ferrocarril.
Sobre esto, ha reconocido que en los últimos años ha habido una falta de inversión, pero ha asegura que esto no ha afectado a los últimos años de este Gobierno. Con todo, también ha querido destacar que ha habido un periodo excepcional de lluvias en Cataluña, lo que ha provocado que los daños e incidencias hayan tenido más afectación.