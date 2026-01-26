Transportes cesa a un alto cargo de Renfe y a otro de Adif por la crisis de Rodalies

El secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmado en una entrevista en el Canal 24 horas este lunes el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe por la crisis en el servicio de Rodalies.

"He pedido a los presidentes de Adif y de Renfe el cese de dos responsables: el director operativo de Rodalies y el director general de explotación y mantenimiento de Adif", ha adelantado Santano, que ha señalado que estos ceses ya "se han hecho efectivos". Santano ha querido recalcar que se muestran "sensibles" con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y ha señalado que Renfe y Adif "tienen una responsabilidad que asumir".