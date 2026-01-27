Carlos Alcaraz – Alex De Miñaur, en directo hoy el partido de cuartos de final del Open de Australia 2026

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este martes al australiano Alex De Miñaur en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa en pista dura, un partido en el que el murciano busca meterse por primera vez en su carrera en las semifinales del torneo ante un rival al que ha ganado siempre que se han enfrentado.

La previa

Por tercera vez en su carrera, Carlos Alcaraz disputará la ronda de cuartos de final del Abierto de Australia, el único 'grande' que se le resiste. De hecho, la antepenúltima ronda sigue siendo su techo en Melbourne en las cuatro ediciones que ha disputado, cayendo en las dos últimas ediciones ante el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic, respectivamente.

Ahora, el rival al que tendrá que hacer frente el murciano para estar en sus primeras semifinales de Australia será Alex De Miñaur, la gran esperanza local. Un rival al que conoce a la perfección Alcaraz y al que tiene tomada la medida, ya que ha salido ganador en las cinco veces que se han visto las caras y cediendo tan solo dos sets. De ellas, dos llegaron en pista dura, aunque 'indoor', en la final de Rotterdam y en la fase de grupos de las Finales de la ATP, ambas en su gran año 2025.

Además, unos días antes de que arrancara el Abierto de Australia, ambos disputaron una exhibición en la Rod Laver Arena, en la que, de nuevo, la victoria sería para el de El Palmar en dos sets (6-3, 6-4). Pero sin duda, lo que invita más al optimismo en clave Alcaraz es el nivel que está mostrando en el torneo, muy por encima de lo exhibido en ediciones anteriores.

Por primera vez en su carrera, el actual número uno del mundo, llega a los cuartos de final sin ceder ningún set en Melbourne. De hecho, su rendimiento a lo largo del torneo ha sido ascendente, mejorando en cada partido su nivel de tenis. Prueba de ello es su victoria en octavos ante un gran Tommy Paul, al que, pese a su altísimo nivel, no dejó sumar ningún set a su marcador. Alcaraz estuvo notable con el saque, sólido en el fondo de pista y certero con sus golpes --35 ganadores--.

Pese a ello, no ha de confiarse el murciano, ya que De Miñaur también está mostrando un nivel muy alto en el torneo. Hasta los cuartos de final, solo se ha dejado un set en el camino --en segunda ronda ante Hamad Medjedovic--, y la victoria incontestable en octavos de final ante un 'Top 10' como el kazajo Alexander Bublik (6-4, 6-1, 6-1) así lo demuestra. Además, el partido se disputará en horario de noche (matinal en España), unas condiciones en las que al tenista murciano siempre le cuesta encontrar la velocidad de bola, mucho más pesada, aunque evitará a su vez el siempre incómodo calor.

En cuanto al aspecto físico, ninguno de los dos tenistas llega con gran ventaja respecto a su rival, ya que ambos han pasado prácticamente el mismo tiempo en la pista, más de nueve horas. Sin embargo, si algo ha dejado patente el español en la primera semana de torneo es que se le ve físicamente muy bien, no acusando, por ejemplo, el calor que sí ha pasado factura a alguno de sus rivales, como el italiano Jannik Sinner.

Además, Alcaraz se juega este martes no solo alcanzar por primera vez las semifinales en el primer 'Grand Slam' de la temporada, sino mantener vivo el sueño de convertirse en el tenista más joven que levanta los cuatro 'grandes'. Un objetivo, que desde que consiguiera el US Open a finales de 2025, ha dejado claro que es el principal para este 2026 junto a la Copa Davis.