Manchester City - Real Madrid, en directo la vuelta de octavos de final de la Champions

El Real Madrid visita este martes el Etihad Stadium para medirse al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los blancos viajan a Mánchester con la renta del 3-0 logrado en la ida en el Bernabéu hace una semana. Puedes seguir aquí el minuto a minuto del partido.

Previa

El once de Guardiola es el siguiente: Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Ait-Nouri; Rodri, Silva, Reijnders; Doku, Cherki y Haaland. EFE

El Madrid sale con: Cortois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago, Tchouameni, Güler; Brahim, Vinicius.

A pesar de la buena cosecha de goles, el Madrid no puede fiarse de un City que saldrá a por todas desde el inicio del duelo. Las buenas noticias para Álvaro Arbeloa llegaron el mismo lunes, con la vuelta a la convocatoria de dos de los pesos pesados del vestuario, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Además, el equipo madridista cuenta con su mejor arma a estas alturas de la temporada, un Fede Valverde que está dando su mejor versión desde que llegó al Real Madrid. El uruguayo fue el autor de tres auténticos golazos ante los ingleses el miércoles pasado y volvió a marcar otro tanto digno de reseña este mismo sábado en el partido de Liga ante el Elche, al que goleó por 4-1.

El equipo está en pleno ascenso en el momento clave de la temporada, una situación que tiene que referendar ante el Manchester City, en este nuevo clásico de la Champions League.

Por su parte, el City llega al duelo con un Pep Guardiola muy cuestionado por su planteamiento en su visita al Bernabéu, donde apostó por un equipo muy vertical que le hizo perder su mayor virtud, el control del balón y, por tanto, de los tiempos de un partido que se le atragantó. Le penalti fallado por Vinícius, que hubiese supuesto el 4-0, le ha dado aire a los macunianos, que aún sueñan con estar en cuartos de final y remontar este resultado adverso de la ida.