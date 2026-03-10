Real Madrid - Manchester City, en directo el partido de ida de octavos de la Champions League

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City, ida de los octavos de la Champions League, que se disputa este miércoles a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

El Bernabéu se viste de gala este miércoles para albergar el duelo que ha definido la Champions League en el siglo XXI. El Real Madrid y el Manchester City se ven las caras en la ida de los octavos de final, consolidando una rivalidad que, con seis cruces en los últimos siete años, ha superado a cualquier otro enfrentamiento en el continente. La historia reciente entre ambos es un compendio de épica y fútbol de alto nivel: desde la remontada blanca en 2022 hacia la 14ª copa, hasta la contundente clasificación de los de Pep Guardiola en 2023, pasando por la agónica tanda de penaltis que decidió el pase del Madrid la temporada 2023-2024 tras un vibrante 3-3 en la ida. La temporada pasada venció con claridad el Madrid en esta misma ronda, pero era una versión distinta y al Madrid le faltan dos de los pilares de entonces.

Estadísticamente no se puede negar la igualdad: cinco victorias del Madrid, cinco empates y cuatro del City en los duelos precedentes, con 25 goles blancos por 26 de los 'light blue'.

El contexto actual favorece al conjunto inglés. El City llega en línea ascendente, aspirando al póker de títulos y con sus estrellas en plenitud. Rodri Hernández, Balón de Oro 2024, ha superado sus problemas musculares y vuelve a liderar un bloque reforzado con una inversión de 500 millones de euros. Aunque Guardiola cuenta con las bajas de Gvardiol y Kovacic, la profundidad de su plantilla le permite afrontar el reto con plenas garantías. Por el contrario, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento crítico. Lastrado por una plaga de lesiones que afecta a pilares como Mbappé, Bellingham, Camavinga y Militao, el técnico se ha visto obligado a recurrir a la cantera, destacando el papel del joven Thiago Pitarch. Tras perder el liderato en Liga y caer eliminado en Copa ante el Albacete, el Madrid se aferra a la mística del Bernabéu para salvar la temporada.