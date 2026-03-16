Rüdiger reaviva la polémica con Diego Rico: "No le maté, no hay necesidad de exagerar"

El jugador del Real Madrid Antonio Rüdiger ha reavivado la polémica tras la acción que protagonizó en el partido de Liga contra el Getafe con Diego Rico, al que golpeó con una rodilla en la cara. El defensa alemán ha criticado las declaraciones de su rival y lo ha acusado de "exagerar" y buscar protagonismo.

“Rüdiger sobre su rodillazo a Diego Rico en el Real Real Madrid – Getafe de Liga.



🗣️“Si le hubiese dado propósito, no se levanta”



📺"Estudio Estadio. El debate’, este lunes a partir de las 22.45h en Teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/32ZXLAL7NJ“ — Teledeporte (@teledeporte) March 16, 2026

"Cuando he visto las imágenes a cámara lenta es terrible (...), pero no le maté, no creo que haya que exagerar porque si voy a propósito no se levanta", ha declarado Rüdiger este lunes, cuando ha sido preguntado por la jugada de hace dos semanas en la rueda de prensa previa al partido de Champions en Mánchester.

El central madridista respondía a las declaraciones que tras el partido realizó Diego Rico a la cadena Cope, cuando aseguró que Rüdiger fue "a posta" a "reventar" su cara y que, de haber sido al revés, a él le habrían expulsado y le habrían caído diez partidos de sanción.

"Sé que entré duro, lo hablamos después del partido, pero congelando una imagen no se ve todo. No fue nunca mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro, pero tengo límites que no traspaso", ha explicado el defensa, que ha considerado que su rival "exageró". "Es como que necesita ser la estrella", ha añadido en su diatriba contra Rico.

Y Rüdiger no se ha quedado ahí. Después de haber sido él quien ha usado el verbo "matar" en sus explicaciones sobre el incidente, ha pedido contención verbal: "Hay que cuidar las palabras que se dicen con lo que está pasando en el mundo".

Por otra parte, en la víspera de la vuelta de octavos de final de la Champions ante el City (con ventaja de 3-0 de la ida), el alemán ha dicho que es "un placer" enfrentarse otra vez a un jugador de tanta clase como Erling Haaland. "Me gustan las batallas físicas. Lo necesito", ha dicho Rüdiger.