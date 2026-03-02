Real Madrid - Getafe, en directo el partido de la jornada 26 de Liga

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu este lunes al Getafe en el partido que echa el cierre a la jornada 26 de la Liga. Álvaro Arbeloa no podrá contar con su referente goleador, Kylian Mbappé, que ya fue baja en el duelo de Champions ante el Benfica por su maltrecha rodilla izquierda. Además, el equipo blanco necesita ganar sí o sí tras la victoria del Barcelona ante el Villarreal (4-1).

En directo Real Madrid vs Getafe | La Liga

El Madrid inicia el partido con Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Por parte del Getafe: Soria; Kiko Femenía, Boselli, Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Juan Iglesias, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.

El equipo que dirige Álvaro Arbeloa cerró con un entrenamiento dominical la preparación del duelo liguero ante el Getafe, con la presencia por segundo día en el grupo de Dean Huijsen, pero la ausencia de Eduardo Camavinga por un problema bucal, en una sesión de la que también se ausentaron Éder Militao, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Álvaro Arbeloa dirigió el último entrenamiento de una semana atípica, con partido de LaLiga el lunes, con seis ausencias de jugadores del primer equipo y pendiente del estado de Huijsen.

El central internacional con España que el sábado regresó a la dinámica de grupo en una parte del entrenamiento, aumentó la carga de trabajo para decidir si está en condiciones de jugar ante el Getafe. Se ha perdido los dos últimos encuentros, ante Osasuna y Benfica, por una dolencia muscular en el gemelo derecho.

Su regreso es importante para Arbeloa que, con Éder Militao y Raúl Asencio fuera del equipo por lesión, tan sólo dispone de Antonio Rüdiger y David Alaba como centrales disponibles, y en función de la evolución de Camavinga, podría retrasar la posición de Aurélien Tchouaméni al centro de la zaga.

Camavinga se ausentó del entrenamiento del domingo por un fuerte dolor de muelas y su presencia ante el Getafe está en función de su evolución. No se ejercitó como tampoco lo hicieron Dani Ceballos, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, que prosiguen con sus respectivos planes de recuperación.

Con los jugadores disponibles del primer equipo más la presencia de algún canterano como Thiago Pitarch, al que Arbeloa elogió en rueda de prensa y puede aumentar la carga de minutos ante el Getafe, el técnico terminó de preparar el encuentro liguero y sacar conclusiones para un equipo titular con cambios, para el que recupera al brasileño Rodrygo tras lesión.