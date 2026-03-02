El Real Madrid confirma el esguince de rodilla de Mbappé tras consultar médicos externos

El Real Madrid ha informado del esguince de rodilla del delantero francés Kylian Mbappé, tras acceder a los deseos del jugador de consultar con médicos externos, informa en un comunicado, en el que no añade tiempo previsto de baja.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", asegura el parte médico.

Aunque el club blanco no da tiempo de baja, el tratamiento conservador para este tipo de dolencias suele durar entre tres y cuatro semanas. El delantero francés ya se perdió el encuentro de Champions contra el Benfica y no jugará tampoco el partido de liga contra el Getafe este lunes.

En estas semanas el conjunto que entrena Álvaro Arbeloa juega, además, el viernes contra el Celta también en liga; el miércoles 11 recibe al Manchester City en la ida de octavos de la Champions y jugará la vuelta en terreno mancuniano el 17; entre medias tiene partido de liga contra el Elche el día 14 y el 22 de marzo, el derbi contra el Atlético de Madrid en casa, justo antes del parón de selecciones.

Mbappé ya sufrió un esguince de rodilla a principios de año, que le hizo perderse el partido de liga contra el Betis y la ida de la Supercopa de España contra el Atlético en Arabia Saudí, incorporándose al equipo para jugar unos minutos contra el Barcelona en dicha final.