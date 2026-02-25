Real Madrid - Benfica, en directo hoy la vuelta de playoff de dieciseisavos de final de la Champions

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de vuelta de dieciseisavos de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, que se disputa este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu desde las 21:00 horas. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo Real Madrid vs Benfica | Champions hoy

Este es el 'once' del Madrid, que no podrá contar con Mbappé: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Güler, Vinícius y Gonzalo.

El Madrid recibe al Benfica con ventaja de 0-1 de la ida en Lisboa. El conjunto blanco se resarció así del 4-2 de la última jornada de la fase liga en el mismo Estadio da Luz de la capital portuguesa. Si bien el resultado fue más óptimo, el encuentro estuvo cargado de tensión. El brasileño Vinicius, autor del único gol del partido, fue protagonista por su gran rendimiento y también por la polémica que se generó al acusar al argentino Prestiani de haberle llamado "mono". Eso hizo que se activara el protocolo antirracismo y el partido se parara durante diez minutos. Vinicius se echó a todo el mundo en su contra y los ánimos se caldearon. Eso hizo que el entrenador local, José Mourinho, fuera expulsado por reclamar la roja al delantero madridista. Por tanto, no se podrá sentar en el banquillo en el Bernabéu y no habrá reencuentro con su antigua afición, aunque sí podrá sentarse en la grada.

En el coliseo blanco, Vinicius no se sentirá tan perseguido como en Lisboa, ya que juega en casa y, además, por su rendimiento en los últimos partidos se ha ganado el perdón de la parroquia merengue, después de ser el principal señalado tras el cese de Xabi Alonso. Desde la llegada de Álvaro Arbeloa, el brasileño ha sido el que mejor rendimiento ha ofrecido de sus compañeros, no así Kylian Mbappé, al que se le ha visto un tanto gris en los últimos partidos y, además, es duda. El francés no ha recuperado aún su mejor versión tras recuperarse de su lesión de rodilla. En el Estadio da Luz cumplieron sanción Raúl Asencio y Rodrygo Goes, recién recuperado de una tendinosis. Siguen de baja Jude Bellingham y Éder Militao, más la duda de Dean Huijsen y Fede Valverde, por lo que Eduardo Camavinga y Antonio Rüdiger se perfilan como titulares en su ausencia. El Madrid tratará de compensar ante su afición por la derrota y la mala imagen en el reciente partido de liga contra Osasuna (2-1), que rompió una racha importante de victorias. El Benfica, por su parte, llega con una trayectoria más irregular, aunque ganó en su compromiso liguero contra el AVS (3-0).