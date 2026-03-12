La goleada 3-0 al City de Guardiola: el primer gran éxito de Arbeloa como entrenador del Real Madrid
- El técnico merengue liquidó al citizen en lo táctico, en lo emocional y en resultado final, que pudo ser más abultado
- Crónica: Fede Valverde hace volar al Real Madrid ante el City en los octavos de Champions, por José Luis Moneo
Amén de Federico Valverde, un nombre sobresale por encima del resto en la victoria del Real Madrid sobre el Manchester City: Álvaro Arbeloa.
Para el entrenador salmantino se trataba de un duelo mayúsculo, no solo porque era el partido de ida de los octavos de final… Enfrente tenía a Josep Guardiola y a todo lo que significa el catalán para el madridismo.
El 3-0 final —pudieron ser 4 de no fallar Vinicius un penalti— es un espaldarazo como nunca antes había recibido el técnico, que llegó para sustituir a Xabi Alonso en enero.
"Mis jugadores tienen que creer que somos un equipo".
Arbeloa se muestra muy satisfecho tras el partido de ida frente al Manchester City.

Su triunfo ha sido indiscutible. Desde lo emocional a lo táctico. Advirtió en la rueda de prensa de la víspera que Guardiola siempre sorprende con “un nuevo truco”, pero el as bajo la manga lo sacó Arbeloa con los cinco centrocampistas y con el éxito de jugadas ensayadas como la que propició el primer gol, a cargo de Valverde tras el envío lejano de Courtois.
Además del gran partido, cimentado en el compromiso de todos los jugadores —ese que condenó a Alonso—, a Arbeloa hay que aplaudirle su apuesta por canteranos como Thiago Pitarch y Manuel Ángel.
El primero de los dos centrocampistas se vació y se llevó varias ovaciones de los aficionados en su estreno como titular en Champions. Nadie cuestionó que Arbeloa dejara en el banquillo a Camavinga.
Álvaro Arbeloa definió a Fede Valverde como "el Juanito del siglo XXI" tras su exhibición ante el Manchester City en Champions.
Un Madrid carente de grandes estrellas
Todo puede pasar en el fútbol y la clasificación para los cuartos no está certificada hasta el partido de Manchester, pero esta alegría a Arbeloa ya nadie se la puede quitar.
Tiene actualmente al equipo muy mermado por las bajas de estrellas internacionales como Militao, Mbappe, Bellingham o Rodrygo. Hasta siete lesionados figuraran en la lista de bajas —a la que hay que añadir a Ferland Mendy tras el duelo—.
Las ausencias las están cubriendo con nota los mencionados Valverde, Pitarch, Courtois y jugadores que siguen dando un paso al frente como Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz o Ferland Mendy.
El partido número de 50 de Guardiola frente al Real Madrid ha terminado con una dura derrota por 3-0.
"El Madrid siempre ha jugado bien"
"El Madrid siempre ha jugado bien"
Un mix de todo eso liquidó al City de Guardiola, que llegaba al Bernabéu en buen momento gracias a los fichajes a golpe de talonario en el mercado invernal.
Ha sido el refuerzo con el que todos los entrenadores que aspiran a triunfar en la casa blanca soñarían. Un espaldarazo a una etapa en la que hasta ahora no caben los grises. Con Arbeloa todo son triunfos o derrotas. Ni un solo empate en los 14 encuentros que ya ha dirigido.
