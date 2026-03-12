La goleada 3-0 al City de Guardiola: el primer gran éxito de Arbeloa como entrenador del Real Madrid

Amén de Federico Valverde, un nombre sobresale por encima del resto en la victoria del Real Madrid sobre el Manchester City: Álvaro Arbeloa.

Para el entrenador salmantino se trataba de un duelo mayúsculo, no solo porque era el partido de ida de los octavos de final… Enfrente tenía a Josep Guardiola y a todo lo que significa el catalán para el madridismo.

El 3-0 final —pudieron ser 4 de no fallar Vinicius un penalti— es un espaldarazo como nunca antes había recibido el técnico, que llegó para sustituir a Xabi Alonso en enero.

“🗣️ “Mis jugadores tienen que creer que somos un equipo”.



⚽️ Arbeloa se muestra muy satisfecho tras el partido de ida frente al Manchester City. #UCL



📺 No te pierdas todo lo que ha dado de sí la jornada en 'Estudio Estadio Champions': https://t.co/TIK2uVZjdQ pic.twitter.com/c5euYdKkCE“ — Teledeporte (@teledeporte) March 11, 2026

Su triunfo ha sido indiscutible. Desde lo emocional a lo táctico. Advirtió en la rueda de prensa de la víspera que Guardiola siempre sorprende con “un nuevo truco”, pero el as bajo la manga lo sacó Arbeloa con los cinco centrocampistas y con el éxito de jugadas ensayadas como la que propició el primer gol, a cargo de Valverde tras el envío lejano de Courtois.

Además del gran partido, cimentado en el compromiso de todos los jugadores —ese que condenó a Alonso—, a Arbeloa hay que aplaudirle su apuesta por canteranos como Thiago Pitarch y Manuel Ángel.

El primero de los dos centrocampistas se vació y se llevó varias ovaciones de los aficionados en su estreno como titular en Champions. Nadie cuestionó que Arbeloa dejara en el banquillo a Camavinga.

“🗣️"@fedeevalverde es el Juanito del siglo XXI", así ha definido Álvaro Arbeloa al futbolista uruguayo del @realmadrid tras su exhibición ante el @ManCity en #Chamipions.https://t.co/B1jKdFpZM1 pic.twitter.com/J0f2su440K“ — Teledeporte (@teledeporte) March 11, 2026