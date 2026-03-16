Mbappé y Bellingham vuelven a la convocatoria del Real Madrid para la vuelta de octavos de Champions

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé y el centrocampista inglés Jude Bellingham están de vuelta en una convocatoria para el partido de vuelta de octavos de la Champions League ante el Manchester City. El 'pichichi' madridista, ausente desde finales de febrero por un problema en la rodilla, recibe el alta y probablemente tenga minutos este martes en el Etihad Stadium.

Mbappé se lesionó por primera vez de la rodilla en el entrenamiento a puertas abiertas de principios de año, donde se le vio hacer gestos de dolor. Fue su primera ausencia, se perdió un partido de Liga, la ida de la Supercopa y los fatídicos octavos de la Copa del Rey y una vez recibido el alta jugó hasta finales de febrero, pero no a su mejor rendimiento.

Ha estado ausente en la vuelta de dieciseisavos de la Champions League ante el Benfica y en la ida de estos octavos, ambos en el Santiago Bernabéu y con goleada a favor del Madrid. En Liga se ha perdido se ha perdido los últimos partidos contra el Getafe (derrota 0-1), Celta de Vigo (victoria 1-2) y Elche (victoria 4-1). Regresa sin haber perdido aún el 'trono' de máximo goleador liguero y de Champions, con 23 y ocho goles respectivamente.

Por su parte, Bellingham ha sufrido una lesión en el muslo que le ha tenido apartado durante la eliminatoria completa contra el Benfica y también la ida frente al Manchester City. En Liga su último partido fue el 1 de febrero contra el Rayo Vallecano, victoria en casa por 2-1, habiendo estado ausente los seis últimos.

La convocatoria completa del Madrid es la siguiente:

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.