Real Madrid - Elche, en directo el partido de la jornada 28 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre el Real Madrid y el Elche, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, que se disputa este sábado en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas peninsulares. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineación del Elche:

Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Germán Valero, Neto, Redondo, Febas, Sangaré; Cepeda y André Silva.

El Real Madrid viene con la moral por las nubes después de haber dejado su eliminatoria de Champions League contra el Manchester City muy encarrilada, gracias al 3-0 de la ida en el Bernabéu. El coliseo blanco se prepara para recibir a un Elche que es uno de los peores equipos en lo que va de segunda vuelta de la Liga, a pesar de haber sido una de las revelaciones en la primera vuelta. Los últimos resultados, incluyendo dos empates y tres derrotas, dejaron la jornada pasada a los de Eder Sarabia a un punto del descenso. Ese punto es el que quiere dejar el Madrid de ventaja en la tabla al Barça, pasarle la presión antes de su compromiso del domingo en la pugna que ambos tienen por el liderato. La diferencia en la tabla entre Madrid y Elche hace que este encuentro se antoje de trámite para que los de Álvaro Arbeloa preparen con calma el partido de vuelta de octavos de la Champions en el Eithad Stadium de Manchester.

En 54 encuentros sumando todas las competiciones, el Elche sólo ha sido capaz de ganar seis al Madrid. Trasladado a la competición liguera y al Bernabéu, el conjunto ilicitano sólo ha sido capaz de cosechar cuatro empates en 24 visitas, aunque el más reciente se produjo en la temporada 2021-2022 (2-2). El resto han sido todo victorias de los locales, con un balance de 89 goles a favor por 22 en contra. En el plano actual, Arbeloa ha encontrado la mejor versión de Fede Valverde como revulsivo ante la complicada situación que le llevó a perder el liderato tras dos derrotas consecutivas. El centrocampista uruguayo, autor de un triplete ante el Manchester City, acumula cuatro goles en dos encuentros si se suma el logrado ante el Celta la pasada jornada y ha sido vital en ambas victorias. Recuperar el nivel de los futbolistas sanos y aliviar la enfermería es la papeleta del técnico madridista, que con el regreso de Camavinga en Champions sumó algún efectivo más a la espera del regreso de Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Álvaro Carreras, entre los teóricos titulares. Con una lesión en el hombro, Héctor Fort es el único jugador de baja entre la plantilla de Sarabia.