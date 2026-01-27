La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, comparece este martes ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión política de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia, en la que murieron 230 personas, para explicar las tareas que realizó tanto ella como su departamento en el día de la tragedia y las jornadas posteriores.

Bernabé, que fue citada a petición del PP, responde las preguntas de los senadores desde las 11:00 horas de la mañana. Su comparecencia es la primera comparecencia de un representante político desde el inicio de los trabajos de la comisión. Anteriormente, los populares, que ostentan la mayoría absoluta en la Cámara Alta, habían puesto el foco en perfiles técnicos y policiales.

De hecho, el último compareciente ante el organismo fue el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero, quien admitió que la coordinación institucional durante la catástrofe fue "mejorable".

Estaba previsto que el Senado acogiera el pasado martes 20 de enero la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, si bien el interrogatorio fue aplazado por el luto oficial decretado por el Gobierno tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) de pasado domingo 18 de enero, en el que perdieron la vida 45 personas.

Por ello, al término de la comisión se celebrará una sesión de la Mesa del organismo para fijar la fecha de nuevas comparecencias, en la que previsiblemente se concretará el día y la hora en que tendrá lugar el interrogatorio de Polo.