La Generalitat valenciana barajó enviar mensajes de alerta la víspera de la dana, según la jefa de gabinete de Pradas

La Generalitat Valenciana barajó la posibilidad de enviar mensajes de alerta a las poblaciones afectadas por la DANA la víspera del episodio, según se desprendía de la declaración del pasado diciembre como testigo de la que fuera jefa de gabinete de la consellera Salomé Pradas, imputada en la causa judicial. Ahora la transcripción de esta declaración, a la que ha tenido acceso RTVE en Valencia, aporta nuevos detalles sobre las horas previas a la emergencia.

La testigo, Silvia Soria, aseguró recordar haber oído la palabra ES-Alert alrededor de las siete de la tarde del 29 de octubre. Según explicó, ya desde el día anterior, el 28, se hablaba de la posibilidad de enviar mensajes masivos, y se insistía especialmente en la necesidad de avisar a ayuntamientos y alcaldes. Soria reconoció que en ese momento no sabía exactamente qué era un ES-Alert.

En su declaración, relató también que el borrador del mensaje de alerta propuesto por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, lo leyó directamente desde su propio teléfono móvil. Asimismo, señaló que en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se empezó a hablar del pantano de Forata a partir de las seis de la tarde, cuando se les informó de que aún quedaban más de diez horas antes de un posible colapso de la presa, un dato que, según dijo, le llevó a mirar el reloj.

El mensaje Es Alert se mandó finalmente a las 20:11 horas del 29 de octubre a toda la provincia de Valencia.