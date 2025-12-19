La jefa de gabinete de Pradas defiende la actuación de la exconsejera en la gestión de la dana

La jefa de gabinete ex consejera valenciana de Justicia e Interior el día de la dana, Silvia Soria, ha dicho que Salomé Pradas no retrasó el envío del mensaje de Es-Alert. Según Soria, antes de las 20:00 horas de aquel 29 de octubre vio a Pradas atender una llamada en una habitación de al lado de la que acogía la reunión del Cecopi y que la entonces consellera regresó a la reunión diciendo "hay que enviarlo", pero ha insistido en que no sabe con quién hablaba.

Según informa la agencia EFE, Soria ha declarado que, tal como recuerda, se empezó a hablar de la posibilidad de enviar un mensaje Es-Alert alrededor de las siete de la tarde, una hora después del aviso del peligro que corría la presa de Forata.

En su declaración ante la jueza del pasado 4 de diciembre, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, dijo sin embargo que planteó el envío de la alerta a las 17:15 y a las 17:30, y que a las 18:30 ya había un borrador redactado. El aviso a los móviles de los valencianos se produjo a las 20:11, cuando ya había fallecidos.

Soria ha continuado que, según lo que ella observó aquella jornada, en el Cecopi se acordaba todo, nadie imponía su criterio.

En referencia al texto del mensaje Es-Alert que finalmente se envió a la población, Soria ha indicado que hubo debate entre el máximo responsable de los bomberos, José Miguel Basset; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Según han informado fuentes del caso presentes en la declaración, Soria ha subrayado que en el Cecopi estaban todos los integrantes de las instituciones que, a su juicio, son la fuente de información de los medios.

Soria ha explicado que Salomé Pradas no estuvo atenta a los medios de comunicación una vez iniciado el Cecopi. Y sobre el rol desempeñado por la exconsellera en esa reunión, la testigo ha asegurado que ella coordinaba las intervenciones y pedía información, y ha agregado que recuerda mucho "tumulto" en aquella reunión.