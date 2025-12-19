La jefa de gabinete de Pradas defiende la actuación de la exconsejera en la gestión de la dana
La jefa de gabinete ex consejera valenciana de Justicia e Interior el día de la dana, Silvia Soria, ha dicho que Salomé Pradas no retrasó el envío del mensaje de Es-Alert. Según Soria, antes de las 20:00 horas de aquel 29 de octubre vio a Pradas atender una llamada en una habitación de al lado de la que acogía la reunión del Cecopi y que la entonces consellera regresó a la reunión diciendo "hay que enviarlo", pero ha insistido en que no sabe con quién hablaba.
Según informa la agencia EFE, Soria ha declarado que, tal como recuerda, se empezó a hablar de la posibilidad de enviar un mensaje Es-Alert alrededor de las siete de la tarde, una hora después del aviso del peligro que corría la presa de Forata.
En su declaración ante la jueza del pasado 4 de diciembre, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, dijo sin embargo que planteó el envío de la alerta a las 17:15 y a las 17:30, y que a las 18:30 ya había un borrador redactado. El aviso a los móviles de los valencianos se produjo a las 20:11, cuando ya había fallecidos.
Soria ha continuado que, según lo que ella observó aquella jornada, en el Cecopi se acordaba todo, nadie imponía su criterio.
En referencia al texto del mensaje Es-Alert que finalmente se envió a la población, Soria ha indicado que hubo debate entre el máximo responsable de los bomberos, José Miguel Basset; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Según han informado fuentes del caso presentes en la declaración, Soria ha subrayado que en el Cecopi estaban todos los integrantes de las instituciones que, a su juicio, son la fuente de información de los medios.
Soria ha explicado que Salomé Pradas no estuvo atenta a los medios de comunicación una vez iniciado el Cecopi. Y sobre el rol desempeñado por la exconsellera en esa reunión, la testigo ha asegurado que ella coordinaba las intervenciones y pedía información, y ha agregado que recuerda mucho "tumulto" en aquella reunión.
La delegada del Gobierno cree “imprescindible” que Feijóo declare como testigo
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, considera "imprescindible" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acuda a prestar declaración como testigo en la causa por la gestión de la dana después de "haber mentido a la cara a todos los españoles y, especialmente, a los valencianos y valencianas".
Así se ha pronunciado la representante socialista a preguntas de los medios sobre la decisión de la magistrada de Catarroja de llamar a declarar a Feijóo el próximo 9 de enero.
Para Bernabé, "el señor Alberto Núñez Feijóo tiene mucho que explicar". "Dijo que desde el día 28, el día de antes (de la dana), estaba informado en tiempo real por Carlos Mazón. Y como ahora se ha determinado y se ha visto con los mensajes y con las llamadas de que eso era falso, tendrá que explicar por qué este denominador común que existe siempre en el Partido Popular, que es la mentira".
Bernabé ha insistido en que Feijóo "tendrá que dar explicaciones de por qué mintió, de por qué dijo a todos los valencianos y las valencianas en el peor momento de nuestra historia, que estaba informado, que diga de qué estaba informado cuando no hay ninguna llamada, si fue por paloma mensajera o si fue por tamtam o cuál fue el método por el que fue informado y alertado por parte del señor Mazón".
En opinión de la delegada, el PP "ha de aprender a dar explicaciones, a dar la cara y a explicarse cuando toca, no solo cuando le llaman a un juzgado". "Esto es lo que está pasando y esto es lo que pasa siempre con el PP. Porque dar la cara es también, como tenía que haber hecho ayer la candidata de Extremadura (María Guardiola), ir a un debate para dar cuenta de su gestión, eso no lo hace el Partido Popular".