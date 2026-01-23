Feijóo insistió en varias ocasiones ante la jueza que la dana fue una "emergencia nacional" y así se lo trasladó a Mazón

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió en varias ocasiones ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana en que aquel episodio de riadas y desbordamientos fue una "emergencia nacional" y así se lo trasladó en varias ocasiones al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Según consta en la transcripción de su declaración como testigo en este proceso, Mazón le respondió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había dicho que tenía todos los medios a su disposición, pero que entendía que era más conveniente que la gestión de la emergencia fuese más cercana al territorio.

Feijóo compareció el pasado 9 de enero de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación.

Preguntado por si Mazón le dio alguna explicación sobre el retraso en el mensaje de alerta a la población, Feijóo respondió que no recordaba ese asunto, que "se envió el mensaje cuando los técnicos lo creyeron oportuno".

Lo que pasó "no lo puede gestionar ninguna comunidad autónoma" En aquel momento, aseguró, él trataba de determinar "si la comunidad autónoma era capaz de gestionarlo o no", y en su opinión lo que pasó "no lo puede gestionar ninguna comunidad autónoma". Por ello, lamentó que el Gobierno central "se negase a asumir la emergencia nacional", a pesar de que lo pidió incluso desde la tribuna del Congreso. Uno de los principales problemas que veía Feijóo a la gestión desde la Comunidad Valenciana es que "el Ejército sigue el mando del Ministerio de Defensa, y la Policía y la Guardia Civil el de Interior; por tanto, nadie puede ejercer una competencia que no tiene y así es muy difícil la gestión". Ante la insistencia de los letrados por saber si pidió formalmente a Mazón que declarase la emergencia nacional, Feijóo respondió que sí, pero que el entonces president le apuntó que no era necesario que él lo solicitase y que el presidente del Gobierno se había comprometido a poner a disposición de la Comunidad todos los medios necesarios. A la pregunta de si hubo algún tipo de consenso o pacto explícito para no elevar la emergencia, el presidente del PP respondió que no.