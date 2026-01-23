Feijóo insistió en varias ocasiones ante la jueza que la dana fue una "emergencia nacional" y así se lo trasladó a Mazón
- Mazón le respondió que el presidente del Gobierno le había dicho que tenía todos los medios a su disposición
- El presidente del PP compareció el 9 de enero de forma telemática ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió en varias ocasiones ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana en que aquel episodio de riadas y desbordamientos fue una "emergencia nacional" y así se lo trasladó en varias ocasiones al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Según consta en la transcripción de su declaración como testigo en este proceso, Mazón le respondió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había dicho que tenía todos los medios a su disposición, pero que entendía que era más conveniente que la gestión de la emergencia fuese más cercana al territorio.
Feijóo compareció el pasado 9 de enero de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación.
Preguntado por si Mazón le dio alguna explicación sobre el retraso en el mensaje de alerta a la población, Feijóo respondió que no recordaba ese asunto, que "se envió el mensaje cuando los técnicos lo creyeron oportuno".
Lo que pasó "no lo puede gestionar ninguna comunidad autónoma"
En aquel momento, aseguró, él trataba de determinar "si la comunidad autónoma era capaz de gestionarlo o no", y en su opinión lo que pasó "no lo puede gestionar ninguna comunidad autónoma".
Por ello, lamentó que el Gobierno central "se negase a asumir la emergencia nacional", a pesar de que lo pidió incluso desde la tribuna del Congreso.
Uno de los principales problemas que veía Feijóo a la gestión desde la Comunidad Valenciana es que "el Ejército sigue el mando del Ministerio de Defensa, y la Policía y la Guardia Civil el de Interior; por tanto, nadie puede ejercer una competencia que no tiene y así es muy difícil la gestión".
Ante la insistencia de los letrados por saber si pidió formalmente a Mazón que declarase la emergencia nacional, Feijóo respondió que sí, pero que el entonces president le apuntó que no era necesario que él lo solicitase y que el presidente del Gobierno se había comprometido a poner a disposición de la Comunidad todos los medios necesarios.
A la pregunta de si hubo algún tipo de consenso o pacto explícito para no elevar la emergencia, el presidente del PP respondió que no.
Feijóo calificó de "concreciones" los cambios de versión de Mazón
Interrogado sobre la agenda de Carlos Mazón aquella jornada, Feijóo aseguró que Mazón no le ha dado ninguna información, "salvo que fue a comer, de ahí al Palau de la Generalitat y después al Cecopi" y que estuvo informado.
Sobre las diferentes versiones o aclaraciones que fue apuntando Mazón sobre cómo se desarrolló la tarde del 29 de octubre, Feijóo respondió que no habían sido cambios de versiones, sino "concreciones", y que él no preguntó si había acompañado a alguien al aparcamiento o no.
Los letrados de las acusaciones preguntaron al líder del PP si intervino en la decisión de la dimisión de Mazón y éste respondió que "le dijo que había que iniciar una etapa dificilísima, complejísima, que no tenía medios completos para poder hacerlo y por eso le insistía en la declaración de emergencia, y se preocupó que en las propuestas de ayudas hubiera ayudas del Gobierno de España".
Lo que hablaron y convinieron era que en su comparecencia en Les Corts (dos semanas y media después de la dana) uniese su futuro político al éxito de la reconstrucción, y que fue así "como lo hizo", testificó el líder del PP.
Posteriormente, conoció la decisión de dimitir de Mazón al día siguiente del funeral de Estado. Le preguntó tras escuchar unas declaraciones públicas y el president le dijo: “Oye, he tomado la decisión este fin de semana, voy a presentar mi dimisión como presidente de la Generalitat”.
En su opinión, según recoge la transcripción de su declaración, Mazón no tuvo que dimitir en días posteriores a la dana porque "si el Gobierno de España no asumía la coordinación de la emergencia y el presidente de la Generalitat dimitía, ¿quién se quedaba al frente?".