La jueza de la dana rechaza investigar el teléfono de Feijóo y citar a Gabriel Rufián

La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana ha rechazado realizar una pericial informática sobre el teléfono móvil del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ya testificó la semana pasada sobre este caso. Además, la magistrada ha desestimado una petición para llamar a declarar al diputado de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.

La Asociación Liberum, que ejerce de acusación popular, fue quién realizó la petición de realizar una pericial en el teléfono de Feijóo. Según varios autos relativos a la instrucción de la dana conocidos este lunes, Liberum se sustentaba en que "el acta notarial de los mensajes que intercambió con Mazón sólo da fe de visibilidad y no constituye una certificación de la autenticidad, integridad o autoría material del contenido de los mensajes".

La jueza ha querido recordar que el líder del PP es un testigo, no un investigado, y ha decidido "descartar era petición de raíz".