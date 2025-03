Las diferentes versiones de Carlos Mazón sobre la tarde de la dana

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dado una nueva vuelta de tuerca a su versión sobre la tarde del 29 de octubre, para negar que retrasase el envío de la alerta a la población, que se produjo por primera vez a las 20.11 horas. Asegura ahora que la tarde del 29 de octubre llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas, 17 minutos después de que se mandara la primera alerta -la segunda fue a las 21.00 horas-.

Ese dato, según mantiene, desmonta la tesis de que se esperó a que él llegara a la reunión para lanzar el aviso a los móviles. "Llevan cuatro meses diciendo que estaba incomunicado la tarde del 29, que se me estaba esperando en el Cecopi para tomar la decisión. Han llegado a decir que cuando llegué al Cecopi paralicé la reunión para que me pusieran al día y eso interrumpió y retrasó aún más el envío de la alerta", añade, para afirmar que desde la Generalitat han "demostrado una y otra vez que eso es falso". Estas declaraciones se producen después de conocerse el sumario judicial según el cual la mayoría de las víctimas de la dana murieron antes de que se emitiera el primer aviso.

Varios testigos presentes en el Cecopi el 29 de octubre han confirmado a RTVE que la llegada del presidente se produjo entre las 19.45 y las 19.50. Dichas fuentes mantienen que Mazón estaba ya dentro del edificio, aunque en una sala contigua a aquella donde se estaba desarrollando la reunión técnica.

Este jueves, la Generalitat ha facilitado a la agencia EFE un informe basado en imágenes de las cámaras del sistema de seguridad del Cecopi. En ellas se muestra la llegada de Mazón por uno de los accesos, el principal, a las instalaciones del centro de emergencias a las 20.28 horas del 29 de octubre. El informe, que no se ha presentado ante la jueza, está firmado por el coordinador de Prevención y Emergencias.

Incongruencias y contradicciones

En los días posteriores a la tragedia, el propio Mazón dejó entrever que estaba en el Cecopi antes de las 20.28 horas, aunque sin cobertura. Lo hizo para reprochar a Teresa Ribera, entonces vicepresidenta y ministra, sus “manipulaciones” por un mensaje de texto que le envió a su móvil. "Basta de manipulaciones. Este SMS, a las 20:20 horas después de enviar la alerta y sin cobertura en el Cecopi", publicó el presidente valenciano en la red social X. Ribera había criticado previamente que la tarde de la dana le costó "hasta cuatro llamadas" localizar a Mazón.

Aunque el propio president ha mantenido por activa y por pasiva que no ha variado su versión de los hechos sobre lo sucedido aquella tarde aciaga, lo cierto es que sí que ha ofrecido diferentes relatos, en los que ha caído en numerosas incongruencias y contradicciones. El 7 de febrero, aseguró ante los medios de comunicación que el día de la dana llegó al Cecopi a "media tarde". "La delegada del Gobierno, que sí que forma parte del Cecopi, no llegó presencialmente hasta las 06.00 de la mañana del día anterior. Yo a media tarde ya estaba allí", declaró, ante lo que un periodista insistió, para que no hubiese margen de equívoco: "¿A media tarde?", y Mazón aseveró: "Sí, señor".

La versión que hasta ahora había dado cada vez que había sido preguntado sobre su llegada al Cecopi era que esta se había producido "pasadas las 19 horas". En declaraciones exclusivas a la televisión valenciana À Punt, Mazón insistía en señalar esta hora como si se tratase del verdadero punto de inflexión que marcó un antes y un después el día de la tragedia, cuando en realidad la situación ya era dramática antes de las 14.00 horas en poblaciones como Utiel. "Dos días en uno. Antes de las 19.00 y después de las 19.00. Cuando a las 19.00 comenzó a llegar una información de la que no se disponía antes, todo cambió y yo me desplacé allí personalmente", aseguró.

En esta misma línea, el día 9 de noviembre declaró ante numerosos medios de comunicación que "yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 19.00".