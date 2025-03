Mazón cambia su versión y reconoce ahora que el día de la dana llegó al Cecopi después de enviarse la alerta

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha cambiado su versión sobre la hora de llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la dana que dejó 224 muertos y tres desaparecidos, y ha reconocido este miércoles que llegó a las 20.28 horas, 17 minutos después de enviarse la alerta a la población por las inundaciones.

Casi cuatro meses después del día de la dana Mazón ha dado una hora exacta de su llegada al Cecopi, donde se coordinaba la emergencia por las inundaciones, y ha asegurado que esto no contradice declaraciones anteriores.

Este miércoles, en una comparecencia ante los periodistas antes de asistir a una conferencia del vicepresidente del Consell, Francisco José Gan Pampols, Mazón ha asegurado que llegó al Cecopi a las 20:28 horas. Ha hecho estas declaraciones después de que este martes la Generalitat Valenciana confirmara a la juez que investiga la causa que el presidente no llegó hasta después de enviarse la alerta, como confirman las cámaras de seguridad del edificio.

A petición de la jueza del caso, la Generalitat da la misma versión: no sitúa a Mazón en la reunión del Cecopi cuando se lanzó la alerta a las 20.11. Aunque algunas fuentes confirman a RTVE que vieron al presidente media hora antes, en una sala contigua.

En una entrevista en La noche en 24 horas, el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha confirmado la existencia de otro testigo. "Tengo otro testimonio que afirma que lo vio entrar a las 19.45. Está mintiendo a la justicia y creo esta locuacidad sobrevenida tiene que ver con los consejos que le están dando sus abogados", ha detallado.

Baldoví ha reiterado que "si Mazón tuviera la conciencia tranquila, hubiera explicado cada uno de los detalles y sus movimientos desde el primer día". Frente a lo que tacha como "mentiras", el portavoz de Compromís recalca que "debería de tener su deriva judicial porque está mintiendo claramente a la jueza".

Este martes Mazón no quiso decir la hora exacta a la que había acudido al Cecopi y tan solo se limitó a decir que había pasado la tarde en el Palau desde que terminó de comer con una periodista.

"Llevan cuatro meses diciendo que estaba incomunicado la tarde del 29, que se me estaba esperando en el Cecopi para tomar la decisión del mensaje de emergencia a los móviles. Han llegado a decir que cuando llegué al Cecopi paralicé la reunión para que me pusieran al día y eso interrumpió y retrasó aún más el envío de la alerta", ha añadido y ha afirmado que desde la Generalitat han "demostrado una y otra vez que eso es falso".

Cuando se le ha preguntado por qué ha cambiado de versión sobre su hora de llegada al Cecopi cuando en otras ocasiones dijo que llegó pasadas las siete de la tarde, Mazón ha contestado: "No entiendo lo del cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 son después de las siete y media. Eso es fáctico ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes . Siempre dije lo mismo, no he cambiado de versión jamás".

Asegura que no le esperaron para mandar la alerta

Asimismo ha defendido que no esperaron a que llegara para enviar la alerta a los móviles. "Ha quedado claro que en ningún momento nadie me esperó para mandar la alerta, ni se requirió mi autorización, porque eso era falso, y que en ningún momento paralicé ninguna reunión para que nadie me pusiera al día de nada".

Para Mazón, "lo único que ha quedado acreditado es que el Gobierno de España no alertó, no dio ninguna información sobre el barranco del Poyo, que es lo que ha motivado la inmensa mayoría de las desgraciadísimas víctimas que hemos tenido".

Ha insistido en que "la verdad es que nadie estaba esperando al president de la Generalitat, que ni preside ni dirige ni coordina el Cecopi" y ha pedido: "Ya está bien de tanto bulo, de tanta mentira, de aseverar cosas que se está demostrando cada día que van cambiando el relato y la versión. Basta ya de esa criminalización permanente".

Los periodistas le han interrogado por si antes de las 17.30 horas estaba comunicado, a lo que ha respondido: "Si la reunión de Cecopi empieza a las 17.00 horas y yo empiezo a tener información de Cecopi a partir de las 17.30 horas, me parece un periodo de tiempo bastante razonable. ¿De qué me iban a avisar antes si el Gobierno no había avisado del Poyo, si es que la última información que tiene en el Cecopi del Gobierno con respecto al barranco del Poyo es que estaba en 26, y luego acabó en 1.600? Informaron ya cuando se estaba arrasando Paiporta. ¿Pero de qué me iban a informar antes de las 17.30?", ha cuestionado.