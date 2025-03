Morant pide a Feijóo apartar a Mazón tras su nueva versión: "Ha mentido a la cara a todos los valencianos"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con su última versión sobre la hora de llegada al Cecopi del 29 de octubre, día en que se produjo la dana que dejó 227 muertos y cuantiosos daños materiales, "confirma que ha mentido a la cara a todos los valencianos".

Morant, que también es secretaria general del PSPV-PSOE, ha afirmado que los valencianos "no soportan más las mentiras de Mazón y su consell", y ha cargado contra el PP y Vox por sostenerle. "Es Feijóo quien tiene que apartar a Mazón", ha asegurado en La Hora de La 1 la ministra, que considera que Mazón debería haber dimitido "al día siguiente" de la dana.

Así ha reaccionado después de que Mazón haya afirmado que el día en que se produjo la peor riada de las últimas décadas llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20:28 horas, 17 minutos después de que se mandara la alerta a la población por las inundaciones.

Fuentes del Ejecutivo central se han mostrado estupefactas ante un presidente regional que "presume" de no haber estado al frente de la catástrofe cuando se envió la alerta y han revelado que la relación actual con el Ejecutivo valenciano es "desesperante" y es imposible hablar con ellos. Han afirmado que "no hubo presidente" de la Generalitat Valenciana "ni el día de la catástrofe ni ahora" y han acusado a Mazón de estar más preocupado de su imagen y de su posible defensa judicial que de la reconstrucción de Valencia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recordado la "infinidad de versiones" que se han escuchado en estos cuatro meses sobre lo que hizo Mazón el día de la dana. La ciudadanía, ha dicho Bernabé, necesita a un presidente de la Generalitat "ocupado y preocupado de recuperar Valencia y de recuperar emocionalmente a las miles de personas que han sufrido" y que mientras esté al frente de la Generalitat le hace "un flaco favor a la institución".

01.05 min Feijóo evita pronunciarse sobre si sigue apoyando a Mazón tras su nueva versión y los partidos le piden "responsabilidades"

A las 11.30 horas del día de la dana ya tenían informaciones de que había una persona desaparecida en l'Alcúdia, ha dicho Bernabé, y al president de la Generalitat se le ha escuchado decir que "él ni preside ni coordina ni dirige el Cecopi", ha dicho la delegada para a continuación preguntarse: "¿De qué estamos hablando, a qué se ha presentado ese señor a las elecciones, a bodas bautizos y comuniones?". Bernabé ha insistido en que no sabe cuándo llegó Mazón a la reunión del Cecopi, pero que como siempre ha dicho, vio al president cuando ya se había mandado la alerta a los teléfonos móviles y que siempre ha mantenido la misma versión. "Quien dijo que llegó a las 7 es él, pues alguien tendrá que explicar por qué no mandaron el ES-ALERT antes, alguien lo tendrá que explicar, desde luego no soy yo que no tengo el mando", ha insistido.

La "mayoría parlamentaria indecente" de PP y Vox "sostiene" Mazón Si el presidente de la Generalitat Valenciana es "tóxico para el PP que piense como es para los valencianos, no van a poder superar tanto dolor si no superan también la pagina Mazón y en este caso también la pagina PP", ha afirmado la ministra de Ciencia en La Hora de La 1 al señalar su ausencia en los actos de la Crida que dan inicio a la celebración de las fallas en Valencia, y que "para huir de ese escenario, de los pitidos reprobación de la sociedad se vino a Madrid". Morant considera que hay que poner atención no solo a la hora en que llegó Mazón al Cecopi el día de la dana sino también a los días previos, en los que se había avisado de un "desastre natural y no hizo nada". Esto es una "indecencia que solo se puede sostener con una mayoría parlamentaria tan indecente como la de PP y Vox, que es el pecado original, un Gobierno negacionista de la ciencia y del cambio climático gobierna en la Comunidad Valenciana". Insiste en que ofrece sus votos al PP para destituir a Mazón y nombrar un Gobierno técnico. En cualquier caso ha dejado claro que la "responsabilidad en protección civil es única y exclusiva de la Generalitat" y que "incluso a falta de información es la Generalitat la que tiene que monitorizar los cauces". Morant, como líder del PSPV-PSOE, ha insistido en que mantiene su oferta al PP para destituir, también con sus votos, a Mazón y nombrar un nuevo Gobierno técnico para la Comunidad Valenciana. Morant acusa a Mazón de "antisistema" e insiste: destitución, Gobierno técnico y elecciones