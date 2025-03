Mazón no estaba en el Cecopi cuando se envió la alerta de la dana a las 20.11h, según confirma la Generalitat a la juez

La Generalitat ha confirmado que el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, no llegó a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) hasta pasadas las 20:11, cuando ya se había enviado la alerta a los móviles el día de la dana del pasado 29 de octubre. Es la respuesta, basada en las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, que ha enviado el Consell al requerimiento de la juez que investiga la causa, y a la que ha tenido acceso RTVE.

La respuesta del Consell al requerimiento de la titular del juzgado número 3 de Catarroja, que instruye la causa sobre la gestión de la dana, indica que las únicas autoridades que accedieron al Cecopi desde las 16:00 hasta las 20:11 horas fueron el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell.

En la misma línea se ha pronunciado horas antes el propio Vicent Mompó, quien también ha confesado que Mazón no estuvo en el Cecopi cuando se envió la alerta a los móviles. Tampoco se conectó de forma telemática al centro en ningún momento de la tarde, ha detallado Mompó en la primera sesión de la comisión de investigación de la dana, celebrada este martes.

Preguntada por este asunto, la portavoz del Consell, Susana Camarero, momentos posteriores a darse a conocer la información, ha señalado que "se consigue cerrar uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de esta tragedia". "Se certifica que el Gobierno mintió cuando aseguró que el Cecopi esperaba a Carlos Mazón para dar la alerta".

Catalá se ha referido a las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que el pasado día 15 aseguraba que "vieron al president de la Generalitat" en la reunión del Cecopi "cuando ya se había mandado el EsAlert". Sin embargo, Camarero ha argumentado que "miente" porque, según ella, Bernabé dijo que "vio a Mazón antes de lanzar la alerta". "La verdad es que el mensaje se lanza a las 20:11, la verdad es que el presidente no tenía por qué estar porque no forma parte del Cecopi y Pilar Bernabé sí estaba". Sobre qué estaba haciendo en ese momento Carlos Mazón, Camarero ha respondido que "estaba atendiendo a la emergencia y a sus obligaciones, como ha demostrado".

A la misma hora, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado a los micrófonos de RNE que el día de la catástrofe habló con la entonces consellera del Interior, Salomé Pradas, para "ofrecerle la colaboración del Ministerio". Asimismo, ha asegurado que la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "llamó reiteradamente a Mazón, pero no respondía a las llamadas".

Mazón afirma que estuvo en el Palau hasta que llegó al Cecopi

Por su parte, Carlos Mazón ha asegurado este martes que el día de los hechos estuvo en el Palau de la Generalitat desde que acabó de comer y hasta que llegó al Cecopi, a una hora que no ha revelado "por respeto al procedimiento judicial". Esta primera reunión se ha centrado en la gestión informativa del ente provincial durante el 29 de octubre de 2024 y los días posteriores a la tragedia.

Mazón se ha pronunciado de este modo durante su visita este martes a la feria de cerámica Cevisama, a preguntas sobre las llamadas que dio a conocer este lunes correspondientes a ese día entre las 17.37 horas y las 20 horas.

Así, se le ha preguntado si realizó alguna llamada antes de las 17.37 horas interesándose por la emergencia, a lo que ha respondido: "estuvimos toda la mañana atentos a la información que nos trasladaba la consellera. El Cecopi empezó a las 17:00 horas y unos minutos después ya estábamos recibiendo información".

Ante la insistencia en saber si realizó alguna llamada desde que abandonó el Palau de la Generalitat para ir a comer y las 17.37 horas (punto en el que el propio Mazón inició su explicación este lunes de las llamadas realizadas el 29 de octubre), el presidente ha señalado que "hubo varios whatsapp" y ha insistido en que eligió ese momento porque "a las 17:00 horas empezaba el Cecopi".

"Desde luego, lo que no estábamos era incomunicados, eso no es verdad, es falso. No se puede criticar estar incomunicado y lo contrario, a ver si nos aclaramos", ha agregado. Preguntado por dónde estuvo desde que salió de comer hasta que llegó al Cecopi, Mazón ha dicho que "en el Palau de la Generalitat".