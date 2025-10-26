Mazón acompañó a Maribel Vilaplana al aparcamiento tras la comida en El Ventorro el día de la dana
- A pocos días del aniversario de la dana, siguen apareciendo nuevos datos sobre la actividad del 'president'
- Fuentes cercanas a la periodista confirman que Mazón acompañó andando a la periodista tras una larga sobremesa
A pocos días de que se cumpla un año de la dana que dejó 229 víctimas mortales, la gran mayoría en la provincia de Valencia, siguen apareciendo nuevos datos sobre la actividad del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuyo itinerario en aquella fatídica jornada aún tiene varias lagunas.
Según publica el diario Levante citando fuentes del entorno de la periodista Maribel Vilaplana —una información que ha podido confirmar RTVE—, Mazón la acompañó al parquin ubicado en las cercanías de restaurante El Ventorro, donde ambos comieron el día de la tragedia. En torno a las 18:45 de la tarde del 29 de octubre de 2024, tras una comida de casi cuatro horas de duración, el 'president' acompañó a pie a la periodista hasta la Glorieta Paz, a un aparcamiento situado a unos tres minutos del restaurante, en un momento en el que la situación en muchas zonas de la Comunidad Valenciana ya era crítica por las consecuencias de la riada.
Aunque Vilaplana —a quien la Audiencia de Valencia ha llamado a prestar declaración como testigo— remitió a los medios de comunicación una carta a principios de septiembre en la que desveló detalles de la comida y aseguró que Mazón no le trasladó durante la misma "ninguna inquietud", no hizo mención en la misiva a que el jefe del Consell la acompañara posteriormente al parquin ya que lo consideró "intrascendente", según las fuentes. Por el momento, la Generalitat no ha desmentido esta información.
Hasta la fecha, tanto la periodista como el presidente de la Generalitat habían dicho que, tras el almuerzo, cada uno se fue por su lado, un extremo que Mazón ha reiterado este domingo en una entrevista en El Español.
Según la información de Levante, a su llegada al Palau de la Generalitat, un miembro de su equipo le informó de que había "muchos muertos", momento en el que el 'president' tuvo consciencia de la dimensión que estaba ocurriendo. Poco después, se trasladó al Cecopi, donde se estaba gestionando la emergencia.
Una comida "de carácter profesional"
Según el documento de tres páginas que Maribel Vilaplana remitió en septiembre a los medios, fue Mazón quien le citó para una comida "de carácter profesional" en un restaurante del centro de Valencia, donde llegó "pasadas las 15:00 horas" tras estacionar su vehículo en un aparcamiento cercano.
Durante la comida —siempre según el relato de la periodista— el 'president' le planteó "varias opciones", entre ellas "presentar una candidatura a un cargo en la televisión autonómica", un extremo que rechazó "por convicción personal y profesional". La expresentadora de Canal 9 afirmó en su carta que "en un momento dado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación", aunque ella no preguntó por el contenido de las mismas, ni tampoco Mazón le trasladó "ninguna inquietud al respecto".
En su misiva, Vilaplana añadió que estas circunstancias "demoraron" su salida del restaurante, que se produjo "entre las 18.30 y las 18.45", aunque en el texto no incluyó el detalle de que Mazón la acompañara hasta el aparcamiento, como se ha sabido ahora.
Incógnitas sobre la agenda de Mazón
El presidente ha asegurado a El Español que tras salir de El Ventorro se dirigió a pie al Palau de la Generalitat y ha detallado su itinerario: calle Bonarie, calle de la Paz, plaza de la Reina, calle Miguelete, plaza de la Virgen, y calle Caballeros, donde se ubica la sede del Gobierno valenciano. Sin embargo, el aparcamiento donde se encontraba el vehículo de Vilaplana está en sentido contrario al Palau, lo que añade una nueva incógnita a su agenda en aquel 29 de octubre.
A lo largo de este año, Mazón ha cambiado su versión sobre dónde se encontraba el día de la dana, dando lugar a numerosas especulaciones. En un principio, no informó de la comida que mantuvo con Maribel Vilaplana, una cita que no figuraba en su agenda oficial ya que, ha señalado, asistió a la misma como líder del PP valenciano.
En la entrevista de este domingo en El Español, Mazón dice que inicialmente no se informó del almuerzo por "discreción", ya que estaba ofreciendo un cargo en la televisión valenciana a una profesional "que tenía otro trabajo" y que finalmente "declinó" la oferta. "Eso, pendientes de los 17.000 desaparecidos, pendientes de Bonaire, pendientes de los medios del Gobierno", afirma.
El líder del PP valenciano añade que, cuando vieron "la dimensión que estaba tomando el asunto", hablaron con Vilaplana "y lo contamos" y asegura que tanto él como la periodista han tenido que sufrir una campaña "repugnante".
El presidente y su entorno han defendido varias veces que Mazón estuvo toda la tarde al tanto de la emergencia y haciendo llamadas desde la Generalitat, aunque no hay pruebas de su presencia en el Palau y hasta las 20.28 no hizo acto de presencia en el Cecopi, ubicado en el Centro de L'Eliana, a unos 20 kilómetros del centro de Valencia, donde llegó 17 minutos después de que se enviara la alerta a los móviles, a pesar de que desde horas antes había muertos, desaparecidos y numerosas incidencias.
La jueza Catarroja que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz, ha citado a declarar a Maribel Vilaplana el 3 de noviembre próximo, pues considera que la periodista puede "aportar información relevante" sobre el proceso de "toma de decisiones" en aquella jornada.