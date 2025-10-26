Mazón acompañó a Maribel Vilaplana al aparcamiento tras la comida en El Ventorro el día de la dana

A pocos días de que se cumpla un año de la dana que dejó 229 víctimas mortales, la gran mayoría en la provincia de Valencia, siguen apareciendo nuevos datos sobre la actividad del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuyo itinerario en aquella fatídica jornada aún tiene varias lagunas.

Según publica el diario Levante citando fuentes del entorno de la periodista Maribel Vilaplana —una información que ha podido confirmar RTVE—, Mazón la acompañó al parquin ubicado en las cercanías de restaurante El Ventorro, donde ambos comieron el día de la tragedia. En torno a las 18:45 de la tarde del 29 de octubre de 2024, tras una comida de casi cuatro horas de duración, el 'president' acompañó a pie a la periodista hasta la Glorieta Paz, a un aparcamiento situado a unos tres minutos del restaurante, en un momento en el que la situación en muchas zonas de la Comunidad Valenciana ya era crítica por las consecuencias de la riada.

Aunque Vilaplana —a quien la Audiencia de Valencia ha llamado a prestar declaración como testigo— remitió a los medios de comunicación una carta a principios de septiembre en la que desveló detalles de la comida y aseguró que Mazón no le trasladó durante la misma "ninguna inquietud", no hizo mención en la misiva a que el jefe del Consell la acompañara posteriormente al parquin ya que lo consideró "intrascendente", según las fuentes. Por el momento, la Generalitat no ha desmentido esta información.

Hasta la fecha, tanto la periodista como el presidente de la Generalitat habían dicho que, tras el almuerzo, cada uno se fue por su lado, un extremo que Mazón ha reiterado este domingo en una entrevista en El Español.

Según la información de Levante, a su llegada al Palau de la Generalitat, un miembro de su equipo le informó de que había "muchos muertos", momento en el que el 'president' tuvo consciencia de la dimensión que estaba ocurriendo. Poco después, se trasladó al Cecopi, donde se estaba gestionando la emergencia.

01.15 min La Audiencia de Valencia ordena que testifique Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana

Una comida "de carácter profesional" Según el documento de tres páginas que Maribel Vilaplana remitió en septiembre a los medios, fue Mazón quien le citó para una comida "de carácter profesional" en un restaurante del centro de Valencia, donde llegó "pasadas las 15:00 horas" tras estacionar su vehículo en un aparcamiento cercano. Durante la comida —siempre según el relato de la periodista— el 'president' le planteó "varias opciones", entre ellas "presentar una candidatura a un cargo en la televisión autonómica", un extremo que rechazó "por convicción personal y profesional". La expresentadora de Canal 9 afirmó en su carta que "en un momento dado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación", aunque ella no preguntó por el contenido de las mismas, ni tampoco Mazón le trasladó "ninguna inquietud al respecto". En su misiva, Vilaplana añadió que estas circunstancias "demoraron" su salida del restaurante, que se produjo "entre las 18.30 y las 18.45", aunque en el texto no incluyó el detalle de que Mazón la acompañara hasta el aparcamiento, como se ha sabido ahora. 01.38 min Miles de personas vuelven a pedir en Valencia la dimisión de Mazón un año después de la dana