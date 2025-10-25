Miles de personas piden en Valencia justicia y la dimisión de Mazón un año después de la dana: "Ni olvido ni perdón"

Una nueva manifestación multitudinaria, la duocédima, ha recorrido este sábado el centro de Valencia para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana.

Miles de personas —más de 50.000 según la Delegación del Gobierno; 32.000, según la Policía Local—, se han congregado en la plaza de San Agustín para participar en esta manifestación, que ha discurrido por el centro de Valencia hasta finalizar en la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, para denunciar que doce meses después no se ha asumido ninguna responsabilidad política.

El lema de la manifestación, "Mazón dimisión", se ha coreado durante el recorrido, que la cabecera ha tardado dos horas en hacer, además de consignas como "Mazón a prisión", "El president a Picassent" (en referencia a la cárcel) o "No lo queremos en el funeral de Estado".

Un hombre sostiene una pancarta durante la marcha en Valencia. EFE/Biel Aliño

Familiares de las víctimas han encabezado la protesta, acompañadas esta vez de un bombero de Valencia y una trabajadora del teléfono de emergencias 112, que han querido así mostrar el apoyo de estos colectivos a quienes han sufrido esta tragedia y han asegurado que estarán con ellas "todas las veces que haga falta".

Las víctimas han mostrado fotografías de sus seres queridos y carteles que reclamaban justicia, ataviadas con camisetas con frases como "20:11 Ni oblit ni perdó" (ni olvido ni perdón), en alusión a la hora en que se envió el mensaje de alerta el día de la dana a los móviles de la provincia de Valencia, cuando ya habían fallecido personas ahogadas.

"¡La gente sigue indignada!", ha dicho a la agencia AFP Rosa Cerros, una funcionaria de 42 años que ha acudido a la protesta con su esposo y sus dos hijas. ¿Por qué no evacuaron a la gente?", se ha preguntado. "Es incomprensible".

Duodécima manifestación en Valencia bajo el lema "Mazón dimisión". EFE/Biel Aliño

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha lamentado que un año después de la tragedia "continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón" en esa tarde y siguen "reclamando verdad por todas las víctimas" y "por las personas que aquel día lo pasaron mal".

"Es el momento de la reivindicación; la memoria también es reivindicación y la reivindicación también es memoria", ha dicho, por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, quien ha afirmado que en estos actos el pueblo "tiene la ocasión de demostrarnos todos los meses su apoyo y también el rechazo al president de la Generalitat y al Consell".

Toñi García, que perdió a su marido Miguel, de 64 años, y a su hija Sara, de 23, el día de la dana, ha incidido en que reivindican la dimisión de Mazón "por su negligencia e incompetencia en su gestión". Mazón "no ha estado a la altura" porque "mientras su pueblo se ahogaba, él estaba con una alerta roja comiendo en un restaurante de lujo con una periodista y acudió al Cecopi tarde", ha dicho.

Los familiares de las víctimas han pedido justicia. Jorge Gil/Europa Press

Como en las once manifestaciones anteriores, un grupo de dolçainers y tabaleters han abierto la marcha con La processó de la memòria, una melodía compuesta en 2012 para homenajear a víctimas, precedidos en esta ocasión por dos muixerangas que han ido levantando torres humanas durante el recorrido y tres tractores en representación de la ayuda que dieron los agricultores.

La manifestación ha culminado en la plaza de la Virgen de València, donde ha vuelto a sonar la alarma en recuerdo a las 229 víctimas mortales de la riada.

Mientras, en Alicante 3.500 personas, según los organizadores, han marchado por las principales calles de la ciudad para exigir igualmente la dimisión de Mazón y denunciar su gestión de la catástrofe, que califican de "fracaso absoluto". La marcha ha terminado frente a la sede del Consell en la localidad.