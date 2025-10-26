Mazón acusa a Sánchez de "tratar de sacar rédito político del dolor" de las víctimas de la dana

El líder de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tratar de sacar rédito político del dolor y la tragedia" de las víctimas de la dana para "tapar los escándalos de corrupción que le envuelven".

En un mensaje en X, el dirigente autonómico ha respondido así a las manifestaciones realizadas este domingo en León por Sánchez, en las que ha calificado de "indecente" que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, sigan apoyando al presidente del Gobierno valenciano pese a su gestión "negligente" de la dana.

"Sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología, que han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España", ha afirmado Mazón. "Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven", ha considerado.

Para Mazón, "lo miserable" es "no dar las ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada como hace usted, y lo abyecto es afirmar que 'si necesitan ayuda, que la pidan'". "Ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción, como le hemos pedido en multitud de ocasiones. Ya no tiene excusas para seguir con el abandono al que tiene sometido a los valencianos", ha añadido.

En esta línea también se ha expresado la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, quién ha calificado de "absolutamente inaceptables e indecentes" las declaraciones de Sánchez. "Lo indecente es utilizar el dolor de las víctimas para intentar tapar un año de abandono por parte del Gobierno central", ha afirmado Camarero, que ha incidido que "el 60 % de las ayudas directas ya están abonadas a familias y empresas", mientras que "el Gobierno de España todavía mantiene fuera de su plan de ayudas a 28 municipios valencianos con más de 80.000 vecinos".