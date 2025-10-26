Mazón acusa a Sánchez de "tratar de sacar rédito político del dolor" de las víctimas de la dana
- El dirigente valenciano responde así a Sánchez después de que calificara de "indecente" el apoyo de Feijóo y Abascal
- El president ha señalado que el Gobierno "no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción"
El líder de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tratar de sacar rédito político del dolor y la tragedia" de las víctimas de la dana para "tapar los escándalos de corrupción que le envuelven".
En un mensaje en X, el dirigente autonómico ha respondido así a las manifestaciones realizadas este domingo en León por Sánchez, en las que ha calificado de "indecente" que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, sigan apoyando al presidente del Gobierno valenciano pese a su gestión "negligente" de la dana.
"Sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología, que han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España", ha afirmado Mazón. "Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven", ha considerado.
Para Mazón, "lo miserable" es "no dar las ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada como hace usted, y lo abyecto es afirmar que 'si necesitan ayuda, que la pidan'". "Ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción, como le hemos pedido en multitud de ocasiones. Ya no tiene excusas para seguir con el abandono al que tiene sometido a los valencianos", ha añadido.
En esta línea también se ha expresado la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, quién ha calificado de "absolutamente inaceptables e indecentes" las declaraciones de Sánchez. "Lo indecente es utilizar el dolor de las víctimas para intentar tapar un año de abandono por parte del Gobierno central", ha afirmado Camarero, que ha incidido que "el 60 % de las ayudas directas ya están abonadas a familias y empresas", mientras que "el Gobierno de España todavía mantiene fuera de su plan de ayudas a 28 municipios valencianos con más de 80.000 vecinos".
Acusa al Gobierno de no haber movido "ni un solo papel" en un año
En una entrevista a El Español, previa a las declaraciones de Sánchez, Mazón ha asegurado que el Gobierno "no ha movido ni un solo papel en un año", por lo que si volviera a llover igual que el día de la dana, "volvería a pasar lo mismo".
Además, ha calificado de "dislate" que Pedro Sánchez no haya querido reunirse con él y ha sostenido que "no se pueden hacer dos planes de reconstrucción". Mazón apunta, asimismo, que lo "único" que le pide a "los satélites del Gobierno es que no llamen 'asesino' a quien no tenía información para actuar".
Sobre si dimitiría en caso de imputación por la causa de la dana, Mazón ha instado a " respetar el proceso" ha añadido: "no tengo tomada ninguna decisión porque el procedimiento está en marcha".
Esta jornada Mazón también ha anunciado la habilitación de 15 millones de euros extra con el fin de acometer el proyecto y el dragado selectivo de l'Albufera, con el objetivo de retirar los excesos de sedimentos acumulados tras la dana del pasado 29 octubre de 2024, que acabó con la bida de 229 personas, y recuperar la capacidad hidráulica y ecológica del lago.